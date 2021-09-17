Почти 1,1 тыс. семей и одиноких граждан хотят усыновить ребенка, - Минсоцполитики

Сейчас в Украине почти 1100 семей и одиноких граждан, желающих усыновить ребенка и имеют статус кандидатов в усыновители. В то же время более 17 000 детей, которые могут быть усыновлены, ждут свою семью.

Об этом сообщил генеральный директор Директората развития социальных услуг и защиты прав детей Министерства социальной политики Руслан Колбаса, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В прошлом году мы ввели обязательное обучение для потенциальных усыновителей, во время которого профессиональные специалисты учат, как наладить контакт с детьми. Создаем условия, чтобы все дети имели равные шансы на усыновление. Обучение также помогает предупредить случаи отмен усыновлений за того, что усыновитель не смог наладить с ребенком отношения", - отметил Руслан Колбаса.

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По его словам, подавляющее большинство кандидатов в усыновители хочет взять в семью относительно здорового ребенка до 5 лет без братьев и сестер. Однако, дети, которые могут быть усыновленными, в основном или старшего возраста, или по семейным групп, а некоторые имеют определенные заболевания.

Он также отметил, что процедура усыновления сложнее, чем оформление опекунства и занимает больше времени преимущественно через обязательность прохождения судебных процессов. "Но усыновление дает больше прав и возможностей тем, кто хочет создать свою семью по сравнению со всеми другими формами устройства ребенка. Ведь ребенок приходит в семью на правах родного, а усыновители становятся полноправными родителями", - подчеркнул Руслан Колбаса.

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