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Данілов: "Банкопад" після Майдану був штучним

Данілов:

Секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що певні люди заволоділи "активами на мільярди гривень" під час очищення банківської системи після Революції Гідності.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли з'явилися останні олігархи? Це вже за часів після 2014 року, коли люди загинули на Майдані, коли ми маємо війну з Російською Федерацією", - сказав Данілов.

За його словами, нові олігархи з'явилися після очищення банківської системи, яку Данілов називає "банкопадом".

"Штучний "банкопад". Певна кількість людей заволоділа активами на мільярди гривень, які належали всім нам. На сьогоднішній день, коли ви дізнаєтесь суму, скільки держава спільно з нами мала сплатити через Фонд гарантування вкладів - це десятки мільярдів", - сказав секретар РНБО.

Читайте також: Данілов - журналісту: Уточніть, що ви маєте на увазі ... Я напружуюся вже, коли слухаю російську

Він також нагадав про два гучні самогубства ексголів Фонду держмайна.

"У нас же не просто так людина, яка керувала Фондом держмайна - потім вона чомусь застрелилася. Була людина, яка керувала Фондом держмайна. Потім вона чогось викинулася з дев'ятого поверху. Це люди, які працювали у Фонді держмайна, які розпоряджалися нашою власністю. ... Це пан Чєчєтов, це пані Семенюк-Самсоненко. Чому ці люди пішли з життя? Ніхто не задумується", - сказав Данілов.

"Маємо сьогодні 40 млн населення у нашій країні, а 92% власності, ресурсів володіє маленька обмежена купка людей", - додав він.

Автор: 

Данілов (1259) олігарх (930) шоу Шустера (309)


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Топ коментарі
+46
Втекла? А разом з нею втік міжнародний аудит.

Це мізки у даніловла втекли, по бененій команді, а може й самостійно.
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18.09.2021 00:05
+41
******* ты старый дурак. У тебя ВСУ недофинансировано на 1.5 лярда, у тебя обстрелы уже в Счастье прилетают, у тебя прогаммы ракетного вооружения фактически заморожены, у тебя дикая нехватка всего в войсках - от сеток до беспилотников, у тебя угля на складах не хватает, у тебя летчики массово увольняются потому что налета уже почти что нет!
А ты плять об олигаторых трындишь и о латинском алфавите.

Пладская клоунария, как я ненавижу всех ЗЕкретинов и их обосраную власть.
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17.09.2021 23:57
+32
Гонтарєва живе у Лондоні, та викладає у престижній школі. Беня з України не може носа висунути. Посадять. Тому його владні щурі ладні позбавити країну підтримки Заходу, тільки щоб зняти з бені звинувачення. Це по суті, чи ще щось не зрозуміло?
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18.09.2021 00:15
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Где санкции, посадки, казни? Или своих подельников не ловим. Сейчас правит НБУ один из тех же самых организаторов банкопада.
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18.09.2021 02:49 Відповісти
МЫ ВАМ НЕ ВЕРИМ !!!
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18.09.2021 02:52 Відповісти
МЫ ЗНАЕМ СУММУ В 140 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ, А ВЫ БЮДЖЕТ ДЕЛАЕТЕ 40 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ !!! ГДЕ 100 МИЛЛИАРДОВ !!!??? СМЕРТНИЧКИ !)
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18.09.2021 02:54 Відповісти
Так говорит ЗЕратустра. А вообще, если можна, помедленней, пожалуйста, и латиницей. Я записываю.
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18.09.2021 07:20 Відповісти
Данілов я знав що ти тупий але що на стільки! В Україні вже навіть школярам які віддавали свої заощаджені на ноутбук гроші нашим бійцям на фронт відомо що в той самий час шоколадний мародер зі своєю спільницею "леркою" банкротили вибачаюсь ні не банкротили а ГРАБУВАЛИ банки і набивали свої безмежні злодійські кишені збагачуючись в рази! І що ти їм зробиш - "санкції" оголосиш? Господи яка ж то мука жити в країні яку руками ЛОХторату захопили бандити і тепер борються між собою тільки за то щоб бути поближче до корита але на жаль як співається в одній пісні - іншої в нас нема!!!
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18.09.2021 08:09 Відповісти
Что у тебя украли, белезный? Справку с дурдома?
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18.09.2021 09:09 Відповісти
Тебе послати чи ти сам підеш?
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18.09.2021 09:41 Відповісти
Відомо про двох *легархів * . які мають (мали ) свої банки !
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18.09.2021 08:36 Відповісти
порохоботы, эта ***** тоже у вас деньги украла, шо вы с пеной у рта её защищаете, методичка подоспела?
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18.09.2021 08:43 Відповісти
Шо она у тебя, тупого нищеброда, могла украсть? Мозги? Так свинные и дешевле и получше будут)))
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18.09.2021 09:08 Відповісти
Так работать где-то еще ума не хватает, вот и газируют лужи по команде
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18.09.2021 09:57 Відповісти
Скоро всё вернём, вот заживём!
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18.09.2021 08:51 Відповісти
благодаря 73% к власти в Украине дорвались дебилы-интеллектуалы
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18.09.2021 09:00 Відповісти
Значна кількість розкрадених "кредитів" була видана за день, а то і в ніч перед приватизацію приватбанку.

Якщо хтось і "злив" інформацію коломойському, хоча я схильний думати, все було домовлено між ним і порошенком, то невже нацбанк і гонтарєва не могли прорахувати ситуацію? Невже не могли потім прослідкувати за кредитами і не дати їм втікти за кордон?

Думаю, був "договорняк". І так по багатьом банкам. Я вже не кажу про рефінансування, саме з нього все кралося, а його видача - відповідальність прерогатива нацбанку.

Коли-небудь і про це дізнаємось. Від українців банківські гроші можна сховати, від Заходу - ніяк.
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18.09.2021 09:27 Відповісти
За день до приватизації - це головна ваша думка, яку ви чомусь проїхали.

За день, а то і в ніч перед приватизацією, всіма справами в банку керували Колома і Боголюбов. Як і за рік, як і за 10 років до цього.
Куди хотіли, туди й розсилали бабло.

Розкраданнями через фіктивні кредити повинна займатися поліція, а не НБУ. Все шо міг потім зробити НБУ - накласти штраф на банк, уже держ. банк. Сильно таке допоможе?
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18.09.2021 11:28 Відповісти
НБУ, якби хотів, наступного дня, вступивши в право власності приватом, повернув всі видані нічні кредити взад, попередньо відслідкувавши і заблокувавши рахунки тих фірм, кому ці кредити видавалися.

Простий і зрозумілий крок, особливо, коли маєш інформацію про можливі зловживання.

Чому його не зробили?

Про десять років правління теж правильно, але спочатку рятують те, що можна врятувати.
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18.09.2021 14:30 Відповісти
Ви або мрійник, або казкар. Реальне життя складніше, робота банківської система набагато складніше, ніж ви уявляєте, а система міжнародних транзакцій може бути неосяжною для вас.
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18.09.2021 21:42 Відповісти
Данилов наконец обнаружил, за что Майдан стоял, для чего нужна независимость и собственная денежная единица.
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18.09.2021 09:29 Відповісти
А у владельца банка Форум спросить не хочешь?
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18.09.2021 09:53 Відповісти
Ты просто лох,раз владев такими деньгами не смог их вывести. И революция к тебе не имеет никого отношения.
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18.09.2021 09:58 Відповісти
Шо блин, и не повесился?
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18.09.2021 10:01 Відповісти
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18.09.2021 10:03 Відповісти
Врёш либо ты идиот, у которого не может быть таких денег.

Как только я узнал в 2011-2012-м , что банк "Форум" немцы продают, я забрал оттуда свои жалкие тысчонки в пределах суммы гарантирования вклада, а не ждал банкротства банка хохлами через несколько лет.
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18.09.2021 10:39 Відповісти
Иди в армию, когда победишь Россию, тебе все вернут с процентами из контрибуции, которая будет наложена на РФ за все ее злодейства.
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18.09.2021 11:06 Відповісти
У 2012 98,68% акцій було викуплено компанією ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД (YERNAMIO CONSULTING LTD) який належить депутату Верховної Ради України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Вадиму Новинському .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA)#cite_note-2 [2]

У 2014 році у Банку «Форум» були проблеми з платоспроможністю через що 14 березня 2014 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C) тимчасову адміністрацію в банку на термін у 3 місяці.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA)#cite_note-epravda-1 [1]

16 червня 2014 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%91%D0%A3 НБУ вирішив ліквідувати банк «Форум».

Шо "православну ****" Новінський гроші вернув?
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18.09.2021 11:41 Відповісти
""Искусственный "банкопад". Определенное количество людей завладело активами на миллиарды гривен, которые принадлежали всем нам. "

Имя, сестра!

Имя!
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18.09.2021 09:52 Відповісти
Гонтарєва.
Рожкова.
Смолій..
раніше Яресько(призначена "смотрящей" після Майдану Західною"фінансьєрою")
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18.09.2021 10:06 Відповісти
И на чём основан твой высер?

На высерах в тик-токе?
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18.09.2021 10:20 Відповісти
Ой, не заметил сразу!

"Яресько(призначена "смотрящей" після Майдану Західною"фінансьєрою"

А ведь тут у нас по кучам лаптебородого гавна, с триколором в руке, с серпом в зубах и молотом в жопе ползёт настоящий борецу с Крававым Окалом Зарпада!
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18.09.2021 10:31 Відповісти
Имя, сестра!

Имя!

Ну это, как например, попросить показать фуры с кэшем Яныка. Кто видел, отзовись
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18.09.2021 10:00 Відповісти
фури не бачив,але кеш ТОНАМИ (наліво) у часи Янека проходиВ через "задній двір" кабміну)
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18.09.2021 10:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nx59qM4w7nI

https://www.youtube.com/watch?v=g7fS_JWRdgM
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18.09.2021 10:24 Відповісти
тихіше панове. тихіше. вже є закон проти олігархів, а в ньому передбачений їх реєстр. от тоді і побачимо і обговоримо хто і звідки що мав
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18.09.2021 10:28 Відповісти
как он посмел намекать на лучшую банкиршу тысячелетия?
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18.09.2021 10:47 Відповісти
Понятно, что валили банки специально. Типа как Коломойский хотел Приват завалить и деньги из него тырил.
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18.09.2021 10:48 Відповісти
Звісно ж ,банкопад був - іскусственним . ! Не природнім же . Бо якби Гонтаєва своїм вольовим рішенням не закрила ті банки нах , вони б і досі , паратизували б ,, висмоктуючи соки з держави .

Тепер банківска система Украни , одна з кращих у світі . І нарешті почала приносити державі прибуток . . І навіть зе-влада , як не стараєтся , а не може їй якось нашкодити .
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18.09.2021 11:05 Відповісти
"Тепер банківска система Украни , одна з кращих у світі"

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І так самашечий , а тепер вкінець здурів.
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18.09.2021 11:11 Відповісти
.. Шо з тобою Марчело .? Не похмелився зранку ? Ну то на , похмелись .
Украинская банковская система одна из наиболее прибыльных и стабильных в Европе. Первое интервью нового СЕО ПриватБанка Герхарда Бьошаhttps://forbes.ua/ru/company/gerkhard-bosh-investoriv-tsikavit-klientskiy-biznes-a-ne-vkladennya-v-bondi-uryadu-25082021-2297
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18.09.2021 11:27 Відповісти
Например банк"Форум" . У Новинского с ним были проблемы и он их решил путем такой ликвидации.
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18.09.2021 12:01 Відповісти
Ну деньги то предварительно вывел, имущество переоформил. Удивляет примитивизм этой дискуссии. Никто уже не помнит про 200 или 300 всяческих "банков", а по сути касс по обналу, которые мгновенно сдулись после бегства Яныка в РФ. А компенсировали да, из бюджета, деньгами тех кто и вкладов никогда не имел.
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18.09.2021 12:30 Відповісти
У Новінського до 2014 р проблем не було ніяких ,, проблеми в нього почалися з приходом Гонтарєвої , тому що банк Новіньського , до Гонтарєвої , нічим більше не займався , крім махінацій і валютних спекуляцій . От вона його і прикрила . Як і десятки інших , подібних йому . То що не так . ? Чи не треба було ,, нехай би й далі висмоктував гроші з держави . ?
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18.09.2021 13:15 Відповісти
Никаких сомнений по этому поводу нет. Гонарева была смотрящей и Путлера и Порошенко. Российские банки получали доп.финансирование. А украинские она разгоняла но за большие деньги. Выигрывали от этого она и владельцы банков. Проигрывало государство и вкладчики, особенно те, кто имел в банке больше 200 000 гривен. То есть это был тоже удар по среднему классу, чтобы больше никогда Майдан не поддерживали.
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18.09.2021 21:19 Відповісти
Человек сказал то что никто не осмеливался сказать столько лет, даже ни один журналист за эти годы не посмел заикнуться об этом. Я похоже несправедливо считал его обычным "патриотическим" говоруном.
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18.09.2021 22:30 Відповісти
Есть такой анекдот: в конце свадьбы тамада спрашивает кто ещё не трахал невесту.... Оказалось, что жених... так и с юрисдикцией в уКраине...Все выносят приговоры...причём - до суда... аваков-зеленский объявляют троих невиновных убийцами шеремета... данилов объявляет банкопад "искусственным" ..МОжет эти ребятя представляют какие-нибудь доказательства ? Та зачем?! Ляпнул языком - и сиди с умным видом !
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18.09.2021 23:29 Відповісти
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