Данілов: "Банкопад" після Майдану був штучним
Секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що певні люди заволоділи "активами на мільярди гривень" під час очищення банківської системи після Революції Гідності.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Коли з'явилися останні олігархи? Це вже за часів після 2014 року, коли люди загинули на Майдані, коли ми маємо війну з Російською Федерацією", - сказав Данілов.
За його словами, нові олігархи з'явилися після очищення банківської системи, яку Данілов називає "банкопадом".
"Штучний "банкопад". Певна кількість людей заволоділа активами на мільярди гривень, які належали всім нам. На сьогоднішній день, коли ви дізнаєтесь суму, скільки держава спільно з нами мала сплатити через Фонд гарантування вкладів - це десятки мільярдів", - сказав секретар РНБО.
Він також нагадав про два гучні самогубства ексголів Фонду держмайна.
"У нас же не просто так людина, яка керувала Фондом держмайна - потім вона чомусь застрелилася. Була людина, яка керувала Фондом держмайна. Потім вона чогось викинулася з дев'ятого поверху. Це люди, які працювали у Фонді держмайна, які розпоряджалися нашою власністю. ... Це пан Чєчєтов, це пані Семенюк-Самсоненко. Чому ці люди пішли з життя? Ніхто не задумується", - сказав Данілов.
"Маємо сьогодні 40 млн населення у нашій країні, а 92% власності, ресурсів володіє маленька обмежена купка людей", - додав він.
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Якщо хтось і "злив" інформацію коломойському, хоча я схильний думати, все було домовлено між ним і порошенком, то невже нацбанк і гонтарєва не могли прорахувати ситуацію? Невже не могли потім прослідкувати за кредитами і не дати їм втікти за кордон?
Думаю, був "договорняк". І так по багатьом банкам. Я вже не кажу про рефінансування, саме з нього все кралося, а його видача - відповідальність прерогатива нацбанку.
Коли-небудь і про це дізнаємось. Від українців банківські гроші можна сховати, від Заходу - ніяк.
За день, а то і в ніч перед приватизацією, всіма справами в банку керували Колома і Боголюбов. Як і за рік, як і за 10 років до цього.
Куди хотіли, туди й розсилали бабло.
Розкраданнями через фіктивні кредити повинна займатися поліція, а не НБУ. Все шо міг потім зробити НБУ - накласти штраф на банк, уже держ. банк. Сильно таке допоможе?
Простий і зрозумілий крок, особливо, коли маєш інформацію про можливі зловживання.
Чому його не зробили?
Про десять років правління теж правильно, але спочатку рятують те, що можна врятувати.
Как только я узнал в 2011-2012-м , что банк "Форум" немцы продают, я забрал оттуда свои жалкие тысчонки в пределах суммы гарантирования вклада, а не ждал банкротства банка хохлами через несколько лет.
У 2014 році у Банку «Форум» були проблеми з платоспроможністю через що 14 березня 2014 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C) тимчасову адміністрацію в банку на термін у 3 місяці.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA)#cite_note-epravda-1 [1]
16 червня 2014 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%91%D0%A3 НБУ вирішив ліквідувати банк «Форум».
Шо "православну ****" Новінський гроші вернув?
Имя, сестра!
Имя!
Рожкова.
Смолій..
раніше Яресько(призначена "смотрящей" після Майдану Західною"фінансьєрою")
На высерах в тик-токе?
"Яресько(призначена "смотрящей" після Майдану Західною"фінансьєрою"
А ведь тут у нас по кучам лаптебородого гавна, с триколором в руке, с серпом в зубах и молотом в жопе ползёт настоящий борецу с Крававым Окалом Зарпада!
Имя!
Ну это, как например, попросить показать фуры с кэшем Яныка. Кто видел, отзовись
https://www.youtube.com/watch?v=g7fS_JWRdgM
Тепер банківска система Украни , одна з кращих у світі . І нарешті почала приносити державі прибуток . . І навіть зе-влада , як не стараєтся , а не може їй якось нашкодити .
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І так самашечий , а тепер вкінець здурів.
Украинская банковская система одна из наиболее прибыльных и стабильных в Европе. Первое интервью нового СЕО ПриватБанка Герхарда Бьошаhttps://forbes.ua/ru/company/gerkhard-bosh-investoriv-tsikavit-klientskiy-biznes-a-ne-vkladennya-v-bondi-uryadu-25082021-2297