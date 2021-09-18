Данілов: "Банкопад" після Майдану був штучним

Секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що певні люди заволоділи "активами на мільярди гривень" під час очищення банківської системи після Революції Гідності.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли з'явилися останні олігархи? Це вже за часів після 2014 року, коли люди загинули на Майдані, коли ми маємо війну з Російською Федерацією", - сказав Данілов.

За його словами, нові олігархи з'явилися після очищення банківської системи, яку Данілов називає "банкопадом".

"Штучний "банкопад". Певна кількість людей заволоділа активами на мільярди гривень, які належали всім нам. На сьогоднішній день, коли ви дізнаєтесь суму, скільки держава спільно з нами мала сплатити через Фонд гарантування вкладів - це десятки мільярдів", - сказав секретар РНБО.

Читайте також: Данілов - журналісту: Уточніть, що ви маєте на увазі ... Я напружуюся вже, коли слухаю російську

Він також нагадав про два гучні самогубства ексголів Фонду держмайна.

"У нас же не просто так людина, яка керувала Фондом держмайна - потім вона чомусь застрелилася. Була людина, яка керувала Фондом держмайна. Потім вона чогось викинулася з дев'ятого поверху. Це люди, які працювали у Фонді держмайна, які розпоряджалися нашою власністю. ... Це пан Чєчєтов, це пані Семенюк-Самсоненко. Чому ці люди пішли з життя? Ніхто не задумується", - сказав Данілов.

"Маємо сьогодні 40 млн населення у нашій країні, а 92% власності, ресурсів володіє маленька обмежена купка людей", - додав він.