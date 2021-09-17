Данилов: "Банкопад" после Майдана был искусственным
Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что определенные люди завладели "активами на миллиарды гривен" во время очищения банковской системы после Революции Достоинства.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"Когда появились последние олигархи? Это уже во времена после 2014 года, когда люди погибли на Майдане, когда у нас война с Российской Федерацией", - сказал Данилов.
По его словам, новые олигархи появились после очищения банковской системы, которую Данилов называет "банкопадом".
"Искусственный "банкопад". Определенное количество людей завладело активами на миллиарды гривен, которые принадлежали всем нам. На сегодняшний день, когда вы узнаете сумму, сколько государство совместно с нами вынуждено было оплатить через Фонд гарантирования вкладов - это десятки миллиардов", - сказал секретарь СНБО.
Он также напомнил о двух громких самоубийствах экс-глав Фонда госимущества.
"У нас же не просто так человек, который руководил Фондом госимущества - потом он почему-то застрелился. Был человек, который руководил Фондом госимущества. Затем он отчего-то выбросился с девятого этажа. Это люди, которые работали в Фонде госимущества, которые распоряжались нашей собственностью. ... Это господин Чечетов, это госпожа Семенюк-Самсоненко. Почему эти люди ушли из жизни? Никто не задумывается", - сказал Данилов.
"Есть сегодня 40 млн населения в нашей стране, а 92% собственности, ресурсов обладает маленькая ограничена кучка людей", - добавил он.
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Якщо хтось і "злив" інформацію коломойському, хоча я схильний думати, все було домовлено між ним і порошенком, то невже нацбанк і гонтарєва не могли прорахувати ситуацію? Невже не могли потім прослідкувати за кредитами і не дати їм втікти за кордон?
Думаю, був "договорняк". І так по багатьом банкам. Я вже не кажу про рефінансування, саме з нього все кралося, а його видача - відповідальність прерогатива нацбанку.
Коли-небудь і про це дізнаємось. Від українців банківські гроші можна сховати, від Заходу - ніяк.
За день, а то і в ніч перед приватизацією, всіма справами в банку керували Колома і Боголюбов. Як і за рік, як і за 10 років до цього.
Куди хотіли, туди й розсилали бабло.
Розкраданнями через фіктивні кредити повинна займатися поліція, а не НБУ. Все шо міг потім зробити НБУ - накласти штраф на банк, уже держ. банк. Сильно таке допоможе?
Простий і зрозумілий крок, особливо, коли маєш інформацію про можливі зловживання.
Чому його не зробили?
Про десять років правління теж правильно, але спочатку рятують те, що можна врятувати.
Как только я узнал в 2011-2012-м , что банк "Форум" немцы продают, я забрал оттуда свои жалкие тысчонки в пределах суммы гарантирования вклада, а не ждал банкротства банка хохлами через несколько лет.
У 2014 році у Банку «Форум» були проблеми з платоспроможністю через що 14 березня 2014 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C) тимчасову адміністрацію в банку на термін у 3 місяці.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA)#cite_note-epravda-1 [1]
16 червня 2014 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%91%D0%A3 НБУ вирішив ліквідувати банк «Форум».
Шо "православну ****" Новінський гроші вернув?
Имя, сестра!
Имя!
Рожкова.
Смолій..
раніше Яресько(призначена "смотрящей" після Майдану Західною"фінансьєрою")
На высерах в тик-токе?
"Яресько(призначена "смотрящей" після Майдану Західною"фінансьєрою"
А ведь тут у нас по кучам лаптебородого гавна, с триколором в руке, с серпом в зубах и молотом в жопе ползёт настоящий борецу с Крававым Окалом Зарпада!
Имя!
Ну это, как например, попросить показать фуры с кэшем Яныка. Кто видел, отзовись
https://www.youtube.com/watch?v=g7fS_JWRdgM
Тепер банківска система Украни , одна з кращих у світі . І нарешті почала приносити державі прибуток . . І навіть зе-влада , як не стараєтся , а не може їй якось нашкодити .
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І так самашечий , а тепер вкінець здурів.
Украинская банковская система одна из наиболее прибыльных и стабильных в Европе. Первое интервью нового СЕО ПриватБанка Герхарда Бьошаhttps://forbes.ua/ru/company/gerkhard-bosh-investoriv-tsikavit-klientskiy-biznes-a-ne-vkladennya-v-bondi-uryadu-25082021-2297