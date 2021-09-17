Данилов: "Банкопад" после Майдана был искусственным

Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что определенные люди завладели "активами на миллиарды гривен" во время очищения банковской системы после Революции Достоинства.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда появились последние олигархи? Это уже во времена после 2014 года, когда люди погибли на Майдане, когда у нас война с Российской Федерацией", - сказал Данилов.

По его словам, новые олигархи появились после очищения банковской системы, которую Данилов называет "банкопадом".

"Искусственный "банкопад". Определенное количество людей завладело активами на миллиарды гривен, которые принадлежали всем нам. На сегодняшний день, когда вы узнаете сумму, сколько государство совместно с нами вынуждено было оплатить через Фонд гарантирования вкладов - это десятки миллиардов", - сказал секретарь СНБО.

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Он также напомнил о двух громких самоубийствах экс-глав Фонда госимущества.

"У нас же не просто так человек, который руководил Фондом госимущества - потом он почему-то застрелился. Был человек, который руководил Фондом госимущества. Затем он отчего-то выбросился с девятого этажа. Это люди, которые работали в Фонде госимущества, которые распоряжались нашей собственностью. ... Это господин Чечетов, это госпожа Семенюк-Самсоненко. Почему эти люди ушли из жизни? Никто не задумывается", - сказал Данилов.

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"Есть сегодня 40 млн населения в нашей стране, а 92% собственности, ресурсов обладает маленькая ограничена кучка людей", - добавил он.