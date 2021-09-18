Рада не розглядатиме законопроєкту про олігархів на найближчому пленарному тижні, - Разумков
Український парламент на наступному пленарному тижні не розглядатиме законопроєкт про деолігархізацію.
Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це малореалістично, вірніше нереалістично, бо ... на наступному тижні треба буде зрозуміти, скільки часу необхідно буде профільним управлінням Верховної Ради, щоб підготувати цей законопроєкт до розгляду. Це займе чимало часу, я думаю, що кілька днів точно піде", - сказав Разумков.
Він додав, що діятиме в питаннях ухваленння закону про олігархів суто в рамках регламенту парламенту.
Топ коментарі
+3 Игорь Монахов
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+1 Виктор Паплинский
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+1 Nick Vasyutin
показати весь коментар18.09.2021 07:43
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Зважте, які в нього мішки під очима.
То, что обозначается словом - олигархат, в принципе не имеет четко выраженных критериев. Это скорее понятийное описание людей одного профессионального круга, приближенного к управлению. Без четкого определения слова, нет конкретики законодательной инициативы.
всіх демократичних цінностей в краіні та розкрадання бюджетних грошей мілліардами , а нам підсовують якісь надумані реформи з дохлими котами 😡