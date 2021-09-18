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Рада не розглядатиме законопроєкту про олігархів на найближчому пленарному тижні, - Разумков

Рада не розглядатиме законопроєкту про олігархів на найближчому пленарному тижні, - Разумков

Український парламент на наступному пленарному тижні не розглядатиме законопроєкт про деолігархізацію.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це малореалістично, вірніше нереалістично, бо ... на наступному тижні треба буде зрозуміти, скільки часу необхідно буде профільним управлінням Верховної Ради, щоб підготувати цей законопроєкт до розгляду. Це займе чимало часу, я думаю, що кілька днів точно піде", - сказав Разумков.

Він додав, що діятиме в питаннях ухваленння закону про олігархів суто в рамках регламенту парламенту.

Читайте також: Разумков і Денісова навмисне намагаються "збити" закон про олігархів, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

Автор: 

законопроєкт (3583) олігарх (930) шоу Шустера (309) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+3
Какие на олигархи !? Нас ждёт катастрофа. Лука отменил визы с ираном, сирией, афганистаном, пакистаном... Украина ждёт толпы террористов. На границе с белорусью бродят два полу-прикордонника на всю границу. А для Зе и Ко - Украины нет, их родина Иерусалим и маЦква !!!!!
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18.09.2021 00:01
+1
Для начала, слово "олигарх" и "монополист" - должны стать юридическими терминами, с четко прописанными характеристиками.

То, что обозначается словом - олигархат, в принципе не имеет четко выраженных критериев. Это скорее понятийное описание людей одного профессионального круга, приближенного к управлению. Без четкого определения слова, нет конкретики законодательной инициативы.
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18.09.2021 01:07
+1
Олигархат = Мафия.
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18.09.2021 07:43
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Какие на олигархи !? Нас ждёт катастрофа. Лука отменил визы с ираном, сирией, афганистаном, пакистаном... Украина ждёт толпы террористов. На границе с белорусью бродят два полу-прикордонника на всю границу. А для Зе и Ко - Украины нет, их родина Иерусалим и маЦква !!!!!
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18.09.2021 00:01 Відповісти
зрада! правда отменил он их много лет назад, и никто не пострадал. но то такое
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18.09.2021 08:48 Відповісти
фотка з екрану кретиноскопу.

Зважте, які в нього мішки під очима.
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18.09.2021 01:05 Відповісти
Для начала, слово "олигарх" и "монополист" - должны стать юридическими терминами, с четко прописанными характеристиками.

То, что обозначается словом - олигархат, в принципе не имеет четко выраженных критериев. Это скорее понятийное описание людей одного профессионального круга, приближенного к управлению. Без четкого определения слова, нет конкретики законодательной инициативы.
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18.09.2021 01:07 Відповісти
Олигархат = Мафия.
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18.09.2021 07:43 Відповісти
Блокування Закону ,- лакмусовий папірець на продажну вошивість політиків?!Там деякі дуже голосили, верещали, аж запінились, рубали "правду матку " про неправомірність впровадження цього закону, порушення прав людини і тд. і тп. Так же волають і проти реформи злочинної, мафіозної судової системи, а деякі продажні політики договорились до того, що участь у реформі іноземних суддів, це мол зовнішнє управління, втрата незалежності..? Ліпи горбатого???Що у нас найбільш у світі різних розшуково-каральних структур," "І хватіт, ваще то, пусть работают" але складається враження що вся ця "правоохоронна ",так як і судова система , без такого закону у нас не ефективна, вона у нас на заробітках! Риболовля, зловив вичавив "зелену ікру"і відпустив...!?
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18.09.2021 07:47 Відповісти
Знищити олігархію - це знищити їхні монополії, а не запроваджувати смішні закони-95.
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18.09.2021 09:09 Відповісти
Жодних реформ при зеленій владі не видно , а йде планомірне знищення

всіх демократичних цінностей в краіні та розкрадання бюджетних грошей мілліардами , а нам підсовують якісь надумані реформи з дохлими котами 😡
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18.09.2021 09:21 Відповісти
Разумков сильно рискует, переча "Зе" - О свет очей наших! Но разве кому не понятно, против кого этот "хитрый" закон? Правильно, против Петра Алексеевича Порошенко, и только! С маниакальным упорством, как на репетиции очередной репризы, с повторением и повторением дублей в рабочей одежде, в сценическом образе, на генеральной репетиции в концертной форме стуча членом по клавишам рояля, Злеленский пытается посадить Петра Порошенко, во "что бы то ни стало"! Остальные олигархи не в счёт! Конфетная болезнь, видимо, относится к разделу "Неизлечимые". В прочем, не возведи, Господи, Зеленского на второй срок, а возведи на первый, эта болезнь как пришла, так и уйдёт без психиатрического лечения.
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18.09.2021 10:15 Відповісти
Команда Зеленского начала бороться с олигархами преступниками. Молодцы! Так держать!
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04.10.2021 09:12 Відповісти
 
 