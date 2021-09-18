Рада не розглядатиме законопроєкту про олігархів на найближчому пленарному тижні, - Разумков

Український парламент на наступному пленарному тижні не розглядатиме законопроєкт про деолігархізацію.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це малореалістично, вірніше нереалістично, бо ... на наступному тижні треба буде зрозуміти, скільки часу необхідно буде профільним управлінням Верховної Ради, щоб підготувати цей законопроєкт до розгляду. Це займе чимало часу, я думаю, що кілька днів точно піде", - сказав Разумков.

Він додав, що діятиме в питаннях ухваленння закону про олігархів суто в рамках регламенту парламенту.

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