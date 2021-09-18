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"Слуга народу" наполягатиме на розгляді законопроєкту про олігархів наступного тижня, - Кравчук

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук впевнена, що Верховна Рада проголосує законопроєкт про олігархів наступного тижня.

Про це Кравчук сказав в програмі "Україна насправді" телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми будемо наполягати на Погоджувальній раді. Представник нашої фракції (це буде [глава фракції] Давид Арахамія або Олександр Корнієнко) буде пропонувати додати до порядку денного наступного тижня цей законопроєкт", — сказала парламентарка.

Вона зазначила, що з ухваленням закону з'явиться "чіткість і визначення" щодо осіб, які будуть зареєстровані в реєстрі як олігархи. А також розірве "замкнуте коло" їх впливу на основні державні та суспільні сфери.

Також читайте: Моя позиція може комусь незручна, але я не допущу свавілля у ВР. Чутки про відставку ходять вже давно, я не боюся, - Разумков

"Я нагадаю, що олігарх — це не просто великий бізнесмен, це не просто багата людина. Це людина, яка володіє, зокрема, медіа, і має вплив на політичні партії, міністерства або окремих політиків. Тобто це замкнуте коло, безвідходне виробництво. Показують на своїх каналах своїх же політиків, потім ці ж політики виконують їхні забаганки: дають їм податкові пільги, не дають підвищити податки для олігархів. Просто замкнуте коло. І ось ця олігархічна система не дає розвиватися нормальному, конкурентному бізнесу. Бо олігархам потрібні пільги і державні замовлення для того, щоб триматися на плаву", — пояснила Кравчук.

ВР (14941) законопроєкт (3583) олігарх (930) Слуга народу (2809) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+14
Як голосують, так і живуть.
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18.09.2021 10:09
+14
законопроект про Порошенко, кажіть прямо
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18.09.2021 10:12
+11
Так а де сам закон ?

Його можна почитати ? Чи ви звикли приймати порожні сторінки з гучною назвою ?

Шулери довбані "! Вас всіх посадити за грати треба.
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18.09.2021 10:15
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правильно, а то 95%украинцев живут в нищете, а 5% жидов владеют всем
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18.09.2021 10:06 Відповісти
Як голосують, так і живуть.
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18.09.2021 10:09 Відповісти
По перше - не жиди, а Євреї! По друге нас обдирають і етнічну українці-нувориші не гірше за Євреїв. по третє, реально нас грабує не 5% , а 1 % найбільш хитропопих скоробагатьків.
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18.09.2021 10:25 Відповісти
В этом случае как раз жиды. Евреи это хорошие люди
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18.09.2021 10:50 Відповісти
Всі "гарні жиди" вже давно покинули Україну. Залишились лише бездарі, дегенерати ні до чого не придатні, корумповані чиновники та кримінал.
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18.09.2021 15:55 Відповісти
Закон про олігархів це Лакмусовий пакет на вошивість? Цікаво, а яка ціна питання голосування проти...?
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23.09.2021 11:50 Відповісти
95%украинцев живут в нищете))) .

Брєхня-я-я !! . Зубожіння скінчилось ще 2 роки тому .! Бо на Г+Г вже два роки не чути про індекс борщу і піввареника.
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18.09.2021 10:41 Відповісти
Баба бЕНЯ дала добро?
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18.09.2021 10:09 Відповісти
А как же иначе? Сам папа Беня дал команду. Как же ослушаться?
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18.09.2021 10:10 Відповісти
Чому рАЗУМКОВ ВИСТУПАЄ ПРОТИ РІШЕННЯ бЄНІ? аХМЄТКА ЙОГО ПЕРЕКУПИВ?
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18.09.2021 10:27 Відповісти
Потому что решение Бени не имеет абсолютно ничего даже отдаленно общего с законностью. Об этом говорят на Западе в один голос. Подпись ставить Разумкову, и отвечать потом тоже ему.
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18.09.2021 10:34 Відповісти
І хтось за 30 років з Голів ВР відповів за власний підпис під неправедним законом? Просто замість того, щоб реально боротися з олігархами, команда Зє піарить на цій болючій для українців темі. Адже більшість українців "смутно" здогадуютья, чому вони так заможно живуть.
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18.09.2021 10:44 Відповісти
Ну закон уж очень резонансный, кому-то придется отвечать и в ЕСПЧ и в Конституционном суде. Разумков просто отправил закон на юридическую экспертизу. И гложут большие сомнения, что люди, которые дважды выбрали в президенты дважды судимого вора идиота, а во время войны вообще сделали президентом клоуна куклу олигархов и манкурта, вообще могут самостоятельно разумно мыслить.
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18.09.2021 10:53 Відповісти
Писькограй через этот """" закон""""" хочет укусить Пороха. Хоть один что из друзей клоуна наказан? Ещё чуть-чуть и мы вернёмся к 37 году
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18.09.2021 10:53 Відповісти
"Ворог народу" буде настаівать. А хто ж вам забороняє це робити? Дуже цікаво.
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18.09.2021 10:11 Відповісти
лучше бы рассмотрел законопроект о отзыве голосов избирателей от выбранного зебилья, не справляющегося со своими обязаннотями, проваливших все и вся и разграбивших на великом крадивництве бюджет
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18.09.2021 10:11 Відповісти
законопроект про Порошенко, кажіть прямо
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18.09.2021 10:12 Відповісти
Ну да ,"лидер опросиком" почему то очень боится участия Пороха в выборах президента...
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18.09.2021 10:34 Відповісти
Не змогли "посадити" і як Ленін пішли "другим путьом", або як той півень, який гнався за куркою, - хоч не догоню так зігріюся.
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18.09.2021 10:44 Відповісти
Так а де сам закон ?

Його можна почитати ? Чи ви звикли приймати порожні сторінки з гучною назвою ?

Шулери довбані "! Вас всіх посадити за грати треба.
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18.09.2021 10:15 Відповісти
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=72105&pf35401=548612 Туть))
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18.09.2021 10:55 Відповісти
Закон? ЭТО не закон и не какого отношения к законности оно не имеет
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18.09.2021 10:55 Відповісти
Голосуватимуть бджоли проти меду. Цирк на дроті.
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18.09.2021 10:16 Відповісти
ні, не бджоли проти меду
голосуватиме антиукраїнська херня проти українства
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18.09.2021 10:28 Відповісти
Та це само собою, при чому усі 2,5 року шмаркатої влади.
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18.09.2021 10:33 Відповісти
"И вот эта олигархическая система не дает развиваться нормальному, конкурентом бизнесу." Источник:

Відсутність мізків і головне - совісті не дає слугам можливості послати подалі свого справжнього хахяїна, того самого олігарха, з яким вони погоджують прийняття того самого закону на футбольному матчі. Це ж Кравчук ніби не дурна і розуміє, наскільки тупий і антиконституційний той опус, який вона називає "законом про олігархів". І навіть ірфузорія-туфелька Безугла знає, і собаколюб Брагар, і інші. Тоді як пояснити їхню впертість? А просто! Любов до бабла в конвертах для них більша, ніж страх перед законом. І даремно! Бо вічного у природі нічого немає. Тим більше - влади. І взагалі - влада - це ілюзія. Тим більше у їхньому замкненому від інших людей колі.
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18.09.2021 10:17 Відповісти
б'юся об заклад, що це 100% закон проти Порошенка, бо він веде відкриту політичну діяльність
а Коломойші, Акмєтки, Пінчукі залишаться недоторканими, бо їх вплив на політику важко довести, він у конвертах
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18.09.2021 10:25 Відповісти
Здається, якась лошиця відкрито заявила, що е може олігарх бути депутатом.

А от утримувати правлячу фракцію, як беня держить слугу народу, можна.
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18.09.2021 10:32 Відповісти
по тому"закону" бабця. що торгує городиною на базарі і є олігархом!
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18.09.2021 10:25 Відповісти
Все, что вам нужно знать об "Законе о олигархах":

Ахметов, Коломойский, Новинский, Григоришин, Торута, Фирташ, ... - НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОЛИГАРХАМИ!

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18.09.2021 10:26 Відповісти
Чергове нікчемне і ні на що не придатне лайно в виконанні слуг неукраїнського народу.
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18.09.2021 10:27 Відповісти
Alexander Fesenko


@sashkof2

·
https://twitter.com/sashkof2/status/1439081242759151616 3 год



\\ ОББА-НА! АРАХАМИЯ встретился с КОЛОМОЙСКИМ! Во время футбольного матча Динамо - Бенфика, в вип-ложе НСК "Олимпийский", были замечены неожиданные гости. Что это было? Случайность или же им действительно было, что обсудить? - Алексей Петров
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18.09.2021 10:31 Відповісти
Арахамія зі стадіону вказівку приніс...
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18.09.2021 10:43 Відповісти
Сосна із Бєніного "Укропа" Кравчук їсти і спати не може, хоче терміново прийняти закон про олігархів.
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18.09.2021 10:55 Відповісти
Бубочка готує дострокові вибори, поки рейтинх не впав у сортир і потрібен інструмент, щоби відсунути головного суперника???
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18.09.2021 11:00 Відповісти
Глупости. Перевыборы в Раду ему не нужны. Потеряет монобольшинство. Досрочные президентские с какой аргументацией? «Пока у меня рейтинг не упал»?)))

Общеизвестна тенденция- падение рейтинга выборных политиков происходит исключительно в первой половине каденции. После пересечения экватора рейтинг стабилизируется и не сильно колеблется до самого конца срока. Зеленский как раз на экваторе его рейтинг вышел на плато. Если не произойдёт чего-то экстраординарного Зеленский подойдёт к выборам 2024 с нынешними 25-30%. Этого однозначно хватит что бы пройти во второй тур. А, если не появится сильный соперник, то и без особых проблем переизберётся на второй срок.
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18.09.2021 11:23 Відповісти
«Если не произойдет чего-то экстроординарного»©

Це навроди інфляції, росту комірного, затримки виплат зарплат, пенсій, безробіття??? Так все це не за горами, за таких керівників країною...

А парламентські вибори йому справді не потрібні...
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18.09.2021 11:56 Відповісти
потом эти же политики выполняют их прихоти: дают им налоговые льготы, не дают повысить налоги для олигархов. Источник:

интересно, когда это слуги народа подавали закон про увеличение налогов для олигархов? по- моему - никогда. А вот про налоговые льготы - пожалуйста - недавно приняли закон который списывает плату за газ для компаний на , вроде бы 58 млрд грн. весь зеленый цирк за него голосовал.

Получается, что политики, которые выполняют прихоти олигархов - это и есть зеленые слуги. Но, из этого следует, что закон про олигархов - это тоже прихоть олигархов
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18.09.2021 11:26 Відповісти
МногосІрІйний серіал "боротьба з олігархами"від режІсЬора ЗелєнскаАгО...
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18.09.2021 12:01 Відповісти
обезьяна агрохимия строчит каломойскому прямо на трибуне нск олимпийский. Только тупые идиоты поверят в то, что закон про олигархов писался против бени, рыжего, пинчука и фирташа
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18.09.2021 12:16 Відповісти
Бене Запад закрыт , Пинчук с Ахметовым не хотят ссориться с Западом . Опять же прав Портников, говоря о том, что скорее Ахметов станет открытым к западу либералом Пинчуком и согласятся на цивилизованные законы, чем на участь Бени с Западом,

На Савике толстый кабан Стефанчук, которого власть готовит уже назвал закон спамом , т е обосрались.

Советую посмотреть манипулятора Шустера на вступительном слове перед началом своего шоу ) И всем все станет ясно - власть Буратинки начали валить
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18.09.2021 13:42 Відповісти
Давно пора прийняти. Вони все купили під себе: депутатів ВР та місцевих рад, суди, телеканали, корисні копалини, енергетику. Не приймуть зараз, буде 1917р.
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18.09.2021 13:05 Відповісти
ЗЕлений бот в дії - вову завалять ось-ось
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18.09.2021 14:20 Відповісти
Чи потрібен закон про олігархів ? Так ! Це дуже важливий, можливо, найважливіший закон., необхідний для подальшого розвитку держави. Ми свято віримо, що народ є джерелом влади. Мається на увазі, що люди приходять на вибори, голосують і делегують певним особам владні повноваження. Однак, це міф, нас обдурюють. Влада означає панування. А хто панує над природними копалинами (нафта, газ), над монополіями (енергетика), над інформаційним простором, намагається впливати на зовнішню політику (Медведчук і К) .? У нас в державі фактично утворилось двовладдя. З одного боку державні чиновники, а з іншого - олігархи. Фішка в тому, що президентів і уряди ми обираємо, а олігархів ніхто не обирає, вони непідконтрольні народу. Змінюються прізвища президентів, прим"єрів, депутатів, в реальна влада (панування) лишається в руках десяти людей. Ми перетворились з джерела влади в кріпаків олігархів, які справно мають сплачувати їм данину у вигляді тарифів. Потрібно визнати всім, що подальший розвиток країни в умовах двовладдя неможливий.
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18.09.2021 14:22 Відповісти
Створюємо велосипед? Навіщо? У всьому світі просто реально працюють антимонопольні закони та органи, а у нас іде імітація їх діяльності... Навіщо приймати недолугі нові закони, а у цей час дозволяти Ахметову купувати 20-й енергозбут, а Фірташу 25 облгаз ???
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18.09.2021 16:51 Відповісти
У нас вже прийнято велику кількість корисних законів які не працюють. Ну приймуть ще один і нічого, абсолютно нічого! не зміниться. Це імітація. Яким чином створення "реєстру олігархів" має вплинути на зменшення їх корупційного впливу? Та ніяк! Ми й так усіх їх знаємо. Нам також відомо що ними щедро оплачена бездіяльність Антимонопольного комітету та всіх правоохоронних органів. Ну от що без Майдану Лінча може змінитись крім "перестановки ліжок в борделі"?
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18.09.2021 16:05 Відповісти
 
 