"Слуга народу" наполягатиме на розгляді законопроєкту про олігархів наступного тижня, - Кравчук

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук впевнена, що Верховна Рада проголосує законопроєкт про олігархів наступного тижня.

Про це Кравчук сказав в програмі "Україна насправді" телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми будемо наполягати на Погоджувальній раді. Представник нашої фракції (це буде [глава фракції] Давид Арахамія або Олександр Корнієнко) буде пропонувати додати до порядку денного наступного тижня цей законопроєкт", — сказала парламентарка.

Вона зазначила, що з ухваленням закону з'явиться "чіткість і визначення" щодо осіб, які будуть зареєстровані в реєстрі як олігархи. А також розірве "замкнуте коло" їх впливу на основні державні та суспільні сфери.

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"Я нагадаю, що олігарх — це не просто великий бізнесмен, це не просто багата людина. Це людина, яка володіє, зокрема, медіа, і має вплив на політичні партії, міністерства або окремих політиків. Тобто це замкнуте коло, безвідходне виробництво. Показують на своїх каналах своїх же політиків, потім ці ж політики виконують їхні забаганки: дають їм податкові пільги, не дають підвищити податки для олігархів. Просто замкнуте коло. І ось ця олігархічна система не дає розвиватися нормальному, конкурентному бізнесу. Бо олігархам потрібні пільги і державні замовлення для того, щоб триматися на плаву", — пояснила Кравчук.