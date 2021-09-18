"Слуга народу" наполягатиме на розгляді законопроєкту про олігархів наступного тижня, - Кравчук
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук впевнена, що Верховна Рада проголосує законопроєкт про олігархів наступного тижня.
Про це Кравчук сказав в програмі "Україна насправді" телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми будемо наполягати на Погоджувальній раді. Представник нашої фракції (це буде [глава фракції] Давид Арахамія або Олександр Корнієнко) буде пропонувати додати до порядку денного наступного тижня цей законопроєкт", — сказала парламентарка.
Вона зазначила, що з ухваленням закону з'явиться "чіткість і визначення" щодо осіб, які будуть зареєстровані в реєстрі як олігархи. А також розірве "замкнуте коло" їх впливу на основні державні та суспільні сфери.
"Я нагадаю, що олігарх — це не просто великий бізнесмен, це не просто багата людина. Це людина, яка володіє, зокрема, медіа, і має вплив на політичні партії, міністерства або окремих політиків. Тобто це замкнуте коло, безвідходне виробництво. Показують на своїх каналах своїх же політиків, потім ці ж політики виконують їхні забаганки: дають їм податкові пільги, не дають підвищити податки для олігархів. Просто замкнуте коло. І ось ця олігархічна система не дає розвиватися нормальному, конкурентному бізнесу. Бо олігархам потрібні пільги і державні замовлення для того, щоб триматися на плаву", — пояснила Кравчук.
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Брєхня-я-я !! . Зубожіння скінчилось ще 2 роки тому .! Бо на Г+Г вже два роки не чути про індекс борщу і піввареника.
Його можна почитати ? Чи ви звикли приймати порожні сторінки з гучною назвою ?
Шулери довбані "! Вас всіх посадити за грати треба.
голосуватиме антиукраїнська херня проти українства
Відсутність мізків і головне - совісті не дає слугам можливості послати подалі свого справжнього хахяїна, того самого олігарха, з яким вони погоджують прийняття того самого закону на футбольному матчі. Це ж Кравчук ніби не дурна і розуміє, наскільки тупий і антиконституційний той опус, який вона називає "законом про олігархів". І навіть ірфузорія-туфелька Безугла знає, і собаколюб Брагар, і інші. Тоді як пояснити їхню впертість? А просто! Любов до бабла в конвертах для них більша, ніж страх перед законом. І даремно! Бо вічного у природі нічого немає. Тим більше - влади. І взагалі - влада - це ілюзія. Тим більше у їхньому замкненому від інших людей колі.
а Коломойші, Акмєтки, Пінчукі залишаться недоторканими, бо їх вплив на політику важко довести, він у конвертах
А от утримувати правлячу фракцію, як беня держить слугу народу, можна.
Ахметов, Коломойский, Новинский, Григоришин, Торута, Фирташ, ... - НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОЛИГАРХАМИ!
@sashkof2
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https://twitter.com/sashkof2/status/1439081242759151616 3 год
\\ ОББА-НА! АРАХАМИЯ встретился с КОЛОМОЙСКИМ! Во время футбольного матча Динамо - Бенфика, в вип-ложе НСК "Олимпийский", были замечены неожиданные гости. Что это было? Случайность или же им действительно было, что обсудить? - Алексей Петров
Общеизвестна тенденция- падение рейтинга выборных политиков происходит исключительно в первой половине каденции. После пересечения экватора рейтинг стабилизируется и не сильно колеблется до самого конца срока. Зеленский как раз на экваторе его рейтинг вышел на плато. Если не произойдёт чего-то экстраординарного Зеленский подойдёт к выборам 2024 с нынешними 25-30%. Этого однозначно хватит что бы пройти во второй тур. А, если не появится сильный соперник, то и без особых проблем переизберётся на второй срок.
Це навроди інфляції, росту комірного, затримки виплат зарплат, пенсій, безробіття??? Так все це не за горами, за таких керівників країною...
А парламентські вибори йому справді не потрібні...
интересно, когда это слуги народа подавали закон про увеличение налогов для олигархов? по- моему - никогда. А вот про налоговые льготы - пожалуйста - недавно приняли закон который списывает плату за газ для компаний на , вроде бы 58 млрд грн. весь зеленый цирк за него голосовал.
Получается, что политики, которые выполняют прихоти олигархов - это и есть зеленые слуги. Но, из этого следует, что закон про олигархов - это тоже прихоть олигархов
На Савике толстый кабан Стефанчук, которого власть готовит уже назвал закон спамом , т е обосрались.
Советую посмотреть манипулятора Шустера на вступительном слове перед началом своего шоу ) И всем все станет ясно - власть Буратинки начали валить