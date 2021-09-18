Вінниця, Луцьк, Івано-Франківськ, - трійка міст-лідерів за якістю послуг, що надаються, - соцопитування

Вінничани найбільше за всіх задоволені рівнем сфер і послуг серед усіх міст України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.

За даними соцопитування, жителі Вінниці оцінили якість 22 послуг у місті на 3,6 бала з 5.

Рейтинг 3,3 має Луцьк, Івано-Франківськ, Чернігів, Хмельницький, Маріуполь. Рейтинг 3,2 - у Харкова та Тернополя.

Зокрема, йдеться про такі послуги: дороги, освітлення, школи, дитсадки, університети, базари і місця торгівлі, парки, двори, робота поліції, екологія, парковка, водопостачання, опалення, газ/електроенергія, соцзахист тощо.

Найменше задоволені послугами жителі Херсона, Чернівців та Миколаєва.

Опитування проводилося в 24 обласних центрах України, на неокупованих територіях, зокрема Маріуполі та Сєвєродонецьку на Донбасі. Опитування проведено на основі вибірки, яка охоплювала 19 196 респондентів.

Дослідження проводилося з 12 травня до 3 червня 2021 року за допомогою face-to-face інтерв'ю вдома у респондентів.

Статистична похибка для кожного міста не перевищує ± 3,5%. Досяжність респондентів у середньому становила 65%.

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