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Вінниця, Луцьк, Івано-Франківськ, - трійка міст-лідерів за якістю послуг, що надаються, - соцопитування

Вінниця, Луцьк, Івано-Франківськ, - трійка міст-лідерів за якістю послуг, що надаються, - соцопитування

Вінничани найбільше за всіх задоволені рівнем сфер і послуг серед усіх міст України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.

За даними соцопитування, жителі Вінниці оцінили якість 22 послуг у місті на 3,6 бала з 5.

Рейтинг 3,3 має Луцьк, Івано-Франківськ, Чернігів, Хмельницький, Маріуполь. Рейтинг 3,2 - у Харкова та Тернополя.

Зокрема, йдеться про такі послуги: дороги, освітлення, школи, дитсадки, університети, базари і місця торгівлі, парки, двори, робота поліції, екологія, парковка, водопостачання, опалення, газ/електроенергія, соцзахист тощо.

Найменше задоволені послугами жителі Херсона, Чернівців та Миколаєва.

Опитування проводилося в 24 обласних центрах України, на неокупованих територіях, зокрема Маріуполі та Сєвєродонецьку на Донбасі. Опитування проведено на основі вибірки, яка охоплювала 19 196 респондентів.

Дослідження проводилося з 12 травня до 3 червня 2021 року за допомогою face-to-face інтерв'ю вдома у респондентів.

Статистична похибка для кожного міста не перевищує ± 3,5%. Досяжність респондентів у середньому становила 65%.

Також читайте: Найбільш позитивно ставляться до Росії в Сєверодонецьку, Маріуполі, Одесі, Харкові, а найбільш вороже - у Львові, - опитування

Вінниця (620) якість (44) опитування (1924) рейтинг (1647) соціологія (260)


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Топ коментарі
+4
Хто це всі пруть, мені і в Івано-Франківщині добре, а в вашому Кієвє і задармо б не жив.
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18.09.2021 14:21
+3
Заказуха. Тотальный застрой всех тротуаров и пяточков в городе, цена на недвижимость по цене киева, остутвие предприятий работы, одни трц, аптеки и кофейни с сушарнями
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18.09.2021 12:32
+1
А почему же все прут в Киев, если тут все так плохо?? Скоро в Киеве будет жить 20% населения Украины, ууу все плохо!!!!
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18.09.2021 13:49
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Оце вже наш базарь - помийка в центрі історичного міста пееркриває всі бали і множить на нуль.

Українці завжди завищують оцінки, думають насправді гірше, а кажуть краще.
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18.09.2021 12:32 Відповісти
то ненадовго...І там дійсно зробили свинарник під стінами середньовічного замку.
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18.09.2021 14:24 Відповісти
Заказуха. Тотальный застрой всех тротуаров и пяточков в городе, цена на недвижимость по цене киева, остутвие предприятий работы, одни трц, аптеки и кофейни с сушарнями
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18.09.2021 12:32 Відповісти
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18.09.2021 12:38 Відповісти
Про ці послуги не опитували ,по всіх містах булоб 5+ балів !!!)))
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18.09.2021 12:41 Відповісти
Жители Винницы больше всех удовлетворены .-Значит в этом есть заслуга Вольдемара ГройсманА.
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18.09.2021 12:44 Відповісти
Євроцивілізація в окремо взятому місті !!!)))
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18.09.2021 12:46 Відповісти
А почему же все прут в Киев, если тут все так плохо?? Скоро в Киеве будет жить 20% населения Украины, ууу все плохо!!!!
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18.09.2021 13:49 Відповісти
Хто це всі пруть, мені і в Івано-Франківщині добре, а в вашому Кієвє і задармо б не жив.
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18.09.2021 14:21 Відповісти
Рейтинг 3,3 имеет Луцк, Ивано-Франковск, Чернигов, Хмельницкий, Мариуполь.
Наверное, жителей Мариуполя распирает гордость, прогуливаясь чистым тротуаром в зоне экологического бедствия.
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18.09.2021 15:07 Відповісти
Вінниця дійсно найкраща
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18.09.2021 15:57 Відповісти
За Вінницю повна брехня, водоканал тиждень буде ліквідовувати порив на лінії без пояснень, електромережа тільки з третього дзвінка на гарячу лінію реагує, жек N5 взагалі хамить людям та списує великі суми грошей нібито за виконані роботи, а мерія ніяк не реагує, зате собі премії виписують
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18.09.2021 16:54 Відповісти
А что там за уровень сфер ? Сферы в стратосфере ?
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19.09.2021 04:12 Відповісти
 
 