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Винница, Луцк, Ивано-Франковск, - тройка городов-лидеров по качеству предоставляемых услуг, - соцопрос

Винница, Луцк, Ивано-Франковск, - тройка городов-лидеров по качеству предоставляемых услуг, - соцопрос

Жители Винницы больше всех удовлетворены уровнем сфер и услуг среди всех городов Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

По данным соцопроса, жители Винницы оценили качество 22-х услуг в городе на 3,6 балла из 5.

Рейтинг 3,3 имеет Луцк, Ивано-Франковск, Чернигов, Хмельницкий, Мариуполь. Рейтинг 3,2 – у Харькова и Тернополя.

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В частности, речь идет о таких услугах: дороги, освещение, школы, детсады, университеты, базары и места торговли, парки, дворы, работа полиции, экология, парковка, водоснабжение, отопление, газ/электроэнергия, соцзащита и т.д.

Меньше всех довольны услугами жители Херсона, Черновцов и Николаева.

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Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, на не оккупированных территориях, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19 196 респондентов.

Исследование проводилось с 12 мая по 3 июня 2021 года с помощью face-to-face интервью на дому у респондентов.

Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 65%.

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Винница (725) качество (68) опрос (2819) рейтинг (1635) социология (530)


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Топ комментарии
+4
Хто це всі пруть, мені і в Івано-Франківщині добре, а в вашому Кієвє і задармо б не жив.
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18.09.2021 14:21
+3
Заказуха. Тотальный застрой всех тротуаров и пяточков в городе, цена на недвижимость по цене киева, остутвие предприятий работы, одни трц, аптеки и кофейни с сушарнями
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18.09.2021 12:32
+1
А почему же все прут в Киев, если тут все так плохо?? Скоро в Киеве будет жить 20% населения Украины, ууу все плохо!!!!
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18.09.2021 13:49
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Правила форума Совет форумчан
Оце вже наш базарь - помийка в центрі історичного міста пееркриває всі бали і множить на нуль.

Українці завжди завищують оцінки, думають насправді гірше, а кажуть краще.
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18.09.2021 12:32 Ответить
то ненадовго...І там дійсно зробили свинарник під стінами середньовічного замку.
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18.09.2021 14:24 Ответить
Заказуха. Тотальный застрой всех тротуаров и пяточков в городе, цена на недвижимость по цене киева, остутвие предприятий работы, одни трц, аптеки и кофейни с сушарнями
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18.09.2021 12:32 Ответить
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18.09.2021 12:38 Ответить
Про ці послуги не опитували ,по всіх містах булоб 5+ балів !!!)))
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18.09.2021 12:41 Ответить
Жители Винницы больше всех удовлетворены .-Значит в этом есть заслуга Вольдемара ГройсманА.
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18.09.2021 12:44 Ответить
Євроцивілізація в окремо взятому місті !!!)))
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18.09.2021 12:46 Ответить
А почему же все прут в Киев, если тут все так плохо?? Скоро в Киеве будет жить 20% населения Украины, ууу все плохо!!!!
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18.09.2021 13:49 Ответить
Хто це всі пруть, мені і в Івано-Франківщині добре, а в вашому Кієвє і задармо б не жив.
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18.09.2021 14:21 Ответить
Рейтинг 3,3 имеет Луцк, Ивано-Франковск, Чернигов, Хмельницкий, Мариуполь.
Наверное, жителей Мариуполя распирает гордость, прогуливаясь чистым тротуаром в зоне экологического бедствия.
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18.09.2021 15:07 Ответить
Вінниця дійсно найкраща
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18.09.2021 15:57 Ответить
За Вінницю повна брехня, водоканал тиждень буде ліквідовувати порив на лінії без пояснень, електромережа тільки з третього дзвінка на гарячу лінію реагує, жек N5 взагалі хамить людям та списує великі суми грошей нібито за виконані роботи, а мерія ніяк не реагує, зате собі премії виписують
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18.09.2021 16:54 Ответить
А что там за уровень сфер ? Сферы в стратосфере ?
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19.09.2021 04:12 Ответить
 
 