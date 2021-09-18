Нацполіція розшукала 55-річну жінку, яка загубилася у лісі на Сумщині. ФОТО

Увечері 17 вересня в Конотопський районний відділ поліції надійшла інформація, про те, що 55-річна жінка пішла по гриби, а додому не повернулася. Поліцейські разом зі службовими собаками відразу почали пошуки зниклої, які тривали всю ніч.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Сумської області.

Вже на ранок така злагоджена робота дала позитивний результат. Жінку знайшли в лісі поблизу села Козацьке.

Жінка подякувала поліцейським за її порятунок і побажала успіхів у їхній нелегкій праці.

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