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Новини
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Нацполіція розшукала 55-річну жінку, яка загубилася у лісі на Сумщині. ФОТО

Увечері 17 вересня в Конотопський районний відділ поліції надійшла інформація, про те, що 55-річна жінка пішла по гриби, а додому не повернулася. Поліцейські разом зі службовими собаками відразу почали пошуки зниклої, які тривали всю ніч.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Сумської області.

Вже на ранок така злагоджена робота дала позитивний результат. Жінку знайшли в лісі поблизу села Козацьке.

Жінка подякувала поліцейським за її порятунок і побажала успіхів у їхній нелегкій праці.

Також читайте: На Дніпропетровщині чоловік кинув перед автомобілем сусідів вибуховий предмет, постраждав водій, - Нацполіція. ФОТО

Нацполіція розшукала 55-річну жінку, яка загубилася у лісі на Сумщині 01

Нацполіція (15130) Сумська область (3541)


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Топ коментарі
+8
Селянська праця не молодить. І юність видно в колгоспі пройшла.
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18.09.2021 15:23
+3
Значит хорошие грибы...
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18.09.2021 14:09
+3
під Глуховом опеньки вже є.
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18.09.2021 14:20
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Значит хорошие грибы...
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18.09.2021 14:09 Відповісти
Мухоморчики,лепота !!!)))
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18.09.2021 14:14 Відповісти
грибів у нас в цьому році повно ,на що далеко від дому ходить ?
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18.09.2021 14:11 Відповісти
То смотря по какие грибы
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18.09.2021 14:14 Відповісти
на любий смак : їстівні , галюциногенні , для тещі ...
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18.09.2021 14:18 Відповісти
О, і маслюків нарвала...

Я опеньків чекаю.
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18.09.2021 14:15 Відповісти
під Глуховом опеньки вже є.
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18.09.2021 14:20 Відповісти
А в Спадщанському лісі поодинокі, сухо. Може дощі допоможуть.
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18.09.2021 15:20 Відповісти
тож путивляни їздять по гриби в бік Кролевця ,там дощі більші проходили .
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18.09.2021 15:25 Відповісти
_Каккй ещё лес? Гляньте на спутниковую карту, там отдельные клочки поперечником максимум 3 км!
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18.09.2021 14:26 Відповісти
Слава псам !

Інші - просто бігали ...
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18.09.2021 14:26 Відповісти
Можливо, ще і годували, інколи, псів..
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18.09.2021 14:32 Відповісти
только осень начинается... а папоротники уже коричневые? лето засушливым сильно не было...чего ж?
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18.09.2021 14:42 Відповісти
а на вид ей как будто 75...
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18.09.2021 14:54 Відповісти
Селянська праця не молодить. І юність видно в колгоспі пройшла.
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18.09.2021 15:23 Відповісти
 
 