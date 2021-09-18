Суд у Києві заарештував главу партії "5.10" Балашова
Печерський суд змінив запобіжний захід для підозрюваного в ухиленні від сплати податків підприємця, екснардепа, лідера партії "5.10" Геннадія Балашова.
Про це повідомив у фейсбуці адвокат Балашова Ігор Черезов, інформує Цензор.НЕТ.
"Печерський суд таки поміняв запобіжний захід із застави на арешт нашому клієнтові, підозрюваному у продажу квартири нижче ринкової ціни у 2018 році.
Геннадій Балашов вирішив не вносити нереальну заставу в розмірі 9 млн. 600 тис. гривень.
Нереальна з точки зору ідіотизму як підозри, так і клопотання.
Ми знали, що рано чи пізно за будь-яким надуманим звинуваченням Балашова Г.В. таки відправлять до слідчого ізолятора.
Тому краще отримати арешт у кримінальному провадженні за статтею 212, санкція якої взагалі не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, а не чекати якоїсь чергової провокації.
Загалом ми здивовані, але не засмучені", - написав він.
За даними 24 каналу, відомого українського бізнесмена, колишнього нардепа і лідера політичної партії "5.10" підозрюють в ухиленні від сплати податків.
За версією слідства, упродовж 2018-2019 років Геннадій Балашов умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору, розмір яких становить понад 9,6 млн грн.
Сам бізнесмен стверджує, що у 2018 році квартиру, щодо якої виникли підозри, продавав через нотаріуса. Балашов стверджує, що всі податки тоді заплатив.
Будь ласка, зачекайте...
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