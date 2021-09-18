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Суд у Києві заарештував главу партії "5.10" Балашова

Суд у Києві заарештував главу партії

Печерський суд змінив запобіжний захід для підозрюваного в ухиленні від сплати податків підприємця, екснардепа, лідера партії "5.10" Геннадія Балашова.

Про це повідомив у фейсбуці адвокат Балашова Ігор Черезов, інформує Цензор.НЕТ.

"Печерський суд таки поміняв запобіжний захід із застави на арешт нашому клієнтові, підозрюваному у продажу квартири нижче ринкової ціни у 2018 році.

Геннадій Балашов вирішив не вносити нереальну заставу в розмірі 9 млн. 600 тис. гривень.

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Нереальна з точки зору ідіотизму як підозри, так і клопотання.

Ми знали, що рано чи пізно за будь-яким надуманим звинуваченням Балашова Г.В. таки відправлять до слідчого ізолятора.

Тому краще отримати арешт у кримінальному провадженні за статтею 212, санкція якої взагалі не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, а не чекати якоїсь чергової провокації.

Загалом ми здивовані, але не засмучені", - написав він.

За даними 24 каналу, відомого українського бізнесмена, колишнього нардепа і лідера політичної партії "5.10" підозрюють в ухиленні від сплати податків.

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За версією слідства, упродовж 2018-2019 років Геннадій Балашов умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору, розмір яких становить понад 9,6 млн грн.

Сам бізнесмен стверджує, що у 2018 році квартиру, щодо якої виникли підозри, продавав через нотаріуса. Балашов стверджує, що всі податки тоді заплатив.

Автор: 

арешт (2520) податки (3807) суд (11651) Балашов (9)


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Топ коментарі
+34
не имею никакой симпатии к этому аферисту, но так зеленский начал борьбу с конкурентами на следующие выборы...

зеля - лукашенко * путин = ***** в квадрате
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18.09.2021 22:44
+33
СерЛещ купил квартиру по цене ниже рыночной и ничего
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18.09.2021 22:52
+14
Це той,що греблю рве))) і не любить укрАінскій язик.
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18.09.2021 22:46
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У сцикливих вистачає сміливості прибирати зі свого шляху лиш балашових з шаріями, а от шлях цей не вгору ж , тому й котяться вони надалі , й швидкість з гори розганяють надалі своєю тупістю. Данілов вже навіть своїми розмірами, не говорячи вже про ту тупу стидобу, що він гонить відовсюди, де працюють увімкнені праски, став ВЕЛИКИ ШАРІКОВИМ на фоні маленького , й це теж вові загроза , його вже нє удєржать... Спостерігати за цим українським соромом можна на кожномуполітичному шоуефірі кожного олігарха . Як це стадо ЗЕхолуїв хором перебивають опонента - це повний капець !
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19.09.2021 18:17 Відповісти
так і шарій і балашов - це просто піздюки. тому їх легко прибрати. пороха бодали бодали та видно зелена кишка тонка.
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19.09.2021 19:10 Відповісти
може вийти дуже повчальна історія, Балашова раздраконили не не шутку, відкриття 8 чи 9 справ на нього, говорить одне,- його заказали за довгий язик, подробиці на його ютуб каналі, пообіцяв нам запасатися попкормом, історія буде довга, фінал заворажує
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19.09.2021 19:54 Відповісти
Аферист, конечно, этот балашов. Но такие методы политической борьбы зелёных не радуют....
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19.09.2021 20:20 Відповісти
Балашов обычный барыга купи-продай, который стоить из себя великого предпринимателя. Я даже не сомневаюсь что есть за что его посадить.
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19.09.2021 23:11 Відповісти
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