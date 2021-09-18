Суд у Києві заарештував главу партії "5.10" Балашова

Печерський суд змінив запобіжний захід для підозрюваного в ухиленні від сплати податків підприємця, екснардепа, лідера партії "5.10" Геннадія Балашова.

Про це повідомив у фейсбуці адвокат Балашова Ігор Черезов, інформує Цензор.НЕТ.

"Печерський суд таки поміняв запобіжний захід із застави на арешт нашому клієнтові, підозрюваному у продажу квартири нижче ринкової ціни у 2018 році.

Геннадій Балашов вирішив не вносити нереальну заставу в розмірі 9 млн. 600 тис. гривень.

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Нереальна з точки зору ідіотизму як підозри, так і клопотання.

Ми знали, що рано чи пізно за будь-яким надуманим звинуваченням Балашова Г.В. таки відправлять до слідчого ізолятора.

Тому краще отримати арешт у кримінальному провадженні за статтею 212, санкція якої взагалі не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі, а не чекати якоїсь чергової провокації.

Загалом ми здивовані, але не засмучені", - написав він.

За даними 24 каналу, відомого українського бізнесмена, колишнього нардепа і лідера політичної партії "5.10" підозрюють в ухиленні від сплати податків.

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За версією слідства, упродовж 2018-2019 років Геннадій Балашов умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору, розмір яких становить понад 9,6 млн грн.

Сам бізнесмен стверджує, що у 2018 році квартиру, щодо якої виникли підозри, продавав через нотаріуса. Балашов стверджує, що всі податки тоді заплатив.