Суд в Киеве арестовал главу партии "5.10" Балашова
Печерский суд изменил меру пресечения для подозреваемого в уклонении от уплаты налогов предпринимателя, экс-нардепа, лидера партии "5.10" Геннадия Балашова.
Об этом сообщил в Facebook адвокат Балашова Игорь Черезов, информирует Цензор.НЕТ.
"Печерский суд таки поменял меру пресечения с залога на арест нашему клиенту, подозреваемому в продаже квартиры ниже рыночной цены в 2018 году.
Геннадий Балашов решил не вносить нереальный залог в размере 9 млн. 600 тыс. гривен.
Нереальный с точки зрения идиотизма как подозрения, так и ходатайства.
Мы знали, что рано или поздно по любому надуманному обвинению Балашова Г.В. таки отправят в следственный изолятор.
Поэтому, лучше получить арест в уголовном производстве по статье 212, санкция которой вообще не предусматривает наказание в виде лишения свободы, чем ждать какой-то очередной провокации.
В общем, мы удивлены, но не расстроены", - написал он.
По данным 24 канала, известного украинского бизнесмена, бывшего нардепа и лидера политической партии "5.10" подозревают в уклонении от уплаты налогов.
По версии следствия, в течение 2018-2019 годов Геннадий Балашов умышленно уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц и военного сбора, сумма которых составила более 9,6 миллиона гривен.
Сам бизнесмен утверждает, что в 2018 году квартиру, по которой возникли подозрения, продавал через нотариуса. Балашов утверждает, что все налоги тогда заплатил.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зеля - лукашенко * путин = ***** в квадрате