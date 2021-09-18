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Суд в Киеве арестовал главу партии "5.10" Балашова

Суд в Киеве арестовал главу партии

Печерский суд изменил меру пресечения для подозреваемого в уклонении от уплаты налогов предпринимателя, экс-нардепа, лидера партии "5.10" Геннадия Балашова.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Балашова Игорь Черезов, информирует Цензор.НЕТ.

"Печерский суд таки поменял меру пресечения с залога на арест нашему клиенту, подозреваемому в продаже квартиры ниже рыночной цены в 2018 году.

Геннадий Балашов решил не вносить нереальный залог в размере 9 млн. 600 тыс. гривен.

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Нереальный с точки зрения идиотизма как подозрения, так и ходатайства.

Мы знали, что рано или поздно по любому надуманному обвинению Балашова Г.В. таки отправят в следственный изолятор.

Поэтому, лучше получить арест в уголовном производстве по статье 212, санкция которой вообще не предусматривает наказание в виде лишения свободы, чем ждать какой-то очередной провокации.

В общем, мы удивлены, но не расстроены", - написал он.

По данным 24 канала, известного украинского бизнесмена, бывшего нардепа и лидера политической партии "5.10" подозревают в уклонении от уплаты налогов.

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По версии следствия, в течение 2018-2019 годов Геннадий Балашов умышленно уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц и военного сбора, сумма которых составила более 9,6 миллиона гривен.

Сам бизнесмен утверждает, что в 2018 году квартиру, по которой возникли подозрения, продавал через нотариуса. Балашов утверждает, что все налоги тогда заплатил.

Автор: 

арест (10454) налоги (3238) суд (25076) Балашов (12)


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Топ комментарии
+34
не имею никакой симпатии к этому аферисту, но так зеленский начал борьбу с конкурентами на следующие выборы...

зеля - лукашенко * путин = ***** в квадрате
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18.09.2021 22:44
+33
СерЛещ купил квартиру по цене ниже рыночной и ничего
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18.09.2021 22:52
+14
Це той,що греблю рве))) і не любить укрАінскій язик.
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18.09.2021 22:46
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У сцикливих вистачає сміливості прибирати зі свого шляху лиш балашових з шаріями, а от шлях цей не вгору ж , тому й котяться вони надалі , й швидкість з гори розганяють надалі своєю тупістю. Данілов вже навіть своїми розмірами, не говорячи вже про ту тупу стидобу, що він гонить відовсюди, де працюють увімкнені праски, став ВЕЛИКИ ШАРІКОВИМ на фоні маленького , й це теж вові загроза , його вже нє удєржать... Спостерігати за цим українським соромом можна на кожномуполітичному шоуефірі кожного олігарха . Як це стадо ЗЕхолуїв хором перебивають опонента - це повний капець !
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19.09.2021 18:17 Ответить
так і шарій і балашов - це просто піздюки. тому їх легко прибрати. пороха бодали бодали та видно зелена кишка тонка.
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19.09.2021 19:10 Ответить
може вийти дуже повчальна історія, Балашова раздраконили не не шутку, відкриття 8 чи 9 справ на нього, говорить одне,- його заказали за довгий язик, подробиці на його ютуб каналі, пообіцяв нам запасатися попкормом, історія буде довга, фінал заворажує
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19.09.2021 19:54 Ответить
Аферист, конечно, этот балашов. Но такие методы политической борьбы зелёных не радуют....
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19.09.2021 20:20 Ответить
Балашов обычный барыга купи-продай, который стоить из себя великого предпринимателя. Я даже не сомневаюсь что есть за что его посадить.
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19.09.2021 23:11 Ответить
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