Суд в Киеве арестовал главу партии "5.10" Балашова

Печерский суд изменил меру пресечения для подозреваемого в уклонении от уплаты налогов предпринимателя, экс-нардепа, лидера партии "5.10" Геннадия Балашова.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Балашова Игорь Черезов, информирует Цензор.НЕТ.

"Печерский суд таки поменял меру пресечения с залога на арест нашему клиенту, подозреваемому в продаже квартиры ниже рыночной цены в 2018 году.

Геннадий Балашов решил не вносить нереальный залог в размере 9 млн. 600 тыс. гривен.

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Нереальный с точки зрения идиотизма как подозрения, так и ходатайства.

Мы знали, что рано или поздно по любому надуманному обвинению Балашова Г.В. таки отправят в следственный изолятор.

Поэтому, лучше получить арест в уголовном производстве по статье 212, санкция которой вообще не предусматривает наказание в виде лишения свободы, чем ждать какой-то очередной провокации.

В общем, мы удивлены, но не расстроены", - написал он.

По данным 24 канала, известного украинского бизнесмена, бывшего нардепа и лидера политической партии "5.10" подозревают в уклонении от уплаты налогов.

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По версии следствия, в течение 2018-2019 годов Геннадий Балашов умышленно уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц и военного сбора, сумма которых составила более 9,6 миллиона гривен.

Сам бизнесмен утверждает, что в 2018 году квартиру, по которой возникли подозрения, продавал через нотариуса. Балашов утверждает, что все налоги тогда заплатил.