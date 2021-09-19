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Новини Агресія Росії проти України
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Росія вигадала нову можливість блокування процесу обміну утримуваними особами, - Гармаш

Росія вигадала нову можливість блокування процесу обміну утримуваними особами, - Гармаш

Росія не зацікавлена ​​в проведенні обміну утримуваними особами і "вигадала нову можливість" блокування цього процесу.

Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Спочатку вони хотіли, щоб ми процесуально очистили людей, яких вже віддали їм. Вони блокували наступні обміни, вимагаючи від нас процесуальної очистки... Зараз вони вигадали нову можливість блокування обміну. Це те, що вони присилають Маю Пирогову на гуманітарну підгрупу. Ми не ведемо переговори з терористкою Маєю Пироговою, за її участі. Вони спеціально її присилають, для того, щоб заблокувати роботу підгрупи", – сказав Гармаш.

Також читайте: Росія погоджується на обмін полоненими лише тоді, коли необхідно забрати свідків або уникнути втрат, - член ТКГ Іванова

У червні омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що 405 громадян України перебувають у місцях позбавлення волі в Росії і на окупованих українських територіях. Зокрема, за її даними, Росія переслідує з політичних мотивів 93 кримських татар.

Автор: 

обмін (1149) полон (1546) росія (64926) полонені (2251) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+19
Воно вже наміняло віддавши Цемаха і беркутят.
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19.09.2021 13:51
+11
А зекрыс прям выбешивает,что порцию луганских таксистов не на кого выменять)Чехия,держите эту францетти у себя в тюрьме -хоть баланду эта тварь похлебает...
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19.09.2021 13:49
+9
вот в єтом и разница между Петей который получал результат, даже в ущерб имиджу, используя медведчука, и зеленским ищущим только позитивного хайпа наплевав на пленных.
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19.09.2021 14:00
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Это у меня только такое мнение, что эта власть не сильно заинтересована делать обмен.
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19.09.2021 13:46 Відповісти
Воно вже наміняло віддавши Цемаха і беркутят.
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19.09.2021 13:51 Відповісти
Ні. Не тільки у тебе. Московитско-фашиський режим путлера байдужий до своїх людей й їм (фашистам московії) улагодження не потрібно. Московита-фашиста треба терор-війна-горе людей!

P. S. путин-*****.
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19.09.2021 13:51 Відповісти
Ні. Я бачу, що пУтін шантажує полоненими.
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19.09.2021 13:51 Відповісти
Обмін в першу чергу залежить від хацєлок півтораметрового!

Все решта - ПОХІДНЕ! На 3елепуха нема чого скуліти. Він робить те, що дозволяють, як в Україні, так і поза нею!
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19.09.2021 14:56 Відповісти
Вони, доречі, обидва півтораметрові. Ви кого мали на увазі?
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19.09.2021 15:38 Відповісти
А зекрыс прям выбешивает,что порцию луганских таксистов не на кого выменять)Чехия,держите эту францетти у себя в тюрьме -хоть баланду эта тварь похлебает...
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19.09.2021 13:49 Відповісти
Па-хліб-ает, но счьот па пол-ніца.

Работьонка супер гньошь пружиньі на шконке, а бабло капает!
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19.09.2021 15:02 Відповісти
Да что за хрень ты несешь,черт тебя подери,хрюсский...
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19.09.2021 18:24 Відповісти
вот в єтом и разница между Петей который получал результат, даже в ущерб имиджу, используя медведчука, и зеленским ищущим только позитивного хайпа наплевав на пленных.
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19.09.2021 14:00 Відповісти
У нас есть только один заложник Кремля-Мертвечук. Используя его можно много чего добиться. Но зелевласть войну уже закончила. И начала дерибан над побежденной ей Украиной и дебильными зебирателями.
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19.09.2021 14:01 Відповісти
Мало-детс, отработал кости со кремлядьского стола!
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19.09.2021 15:10 Відповісти
Новая методичка из-под Подоляка?
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19.09.2021 18:00 Відповісти
Заложников и пленных нужно особождать путем военных (силовых) операций даже, если и подвергать их жизнь опасности, любые переговоры с бандитами и террористами (а москали это они и есть) контрпродуктивны и вредны, поощерят лишь дальнейших захват заложников и пленных! Нельзя амнистировать и отпускать уже пойманых бандитов (а лучше их вообще в плен не брать, врагов надо уничтожать на поле боя), нужно быть ПРИНЦИПИАЛЬНЫМИ /не сопливыми и слезливыми тряпками, война это не бирюльки/ идти на жертвы и смирятся с потерями!
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19.09.2021 14:14 Відповісти
Тряпкі х..ла бьі не остановили!

Думай что изрьіґаешь!
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19.09.2021 15:14 Відповісти
зрада. кацапия забирает своих таксистов и отдаёт украинских воинов.
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19.09.2021 20:59 Відповісти
 
 