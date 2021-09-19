Россия придумала новую возможность блокирования процесса обмена удерживаемыми лицами, - Гармаш
Россия не заинтересована в проведении обмена удерживаемыми лицами и "придумала новую возможность" блокировки этого процесса.
Об этом заявил в интервью Радио Свобода представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.
"Сначала они хотели, чтобы мы процессуально очистили людей, которых уже отдали им. Они блокировали следующие обмены, требуя от нас процессуальной очистки ... Сейчас они придумали новую возможность блокировки обмена. Это то, что они присылают Майю Пирогову на гуманитарную подгруппу. Мы не ведем переговоры с террористкой Майей Пироговой, с ее участием. Они специально ее присылают, для того, чтобы заблокировать работу подгруппы", - сказал Гармаш.
В сентябре омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что уже 421 гражданин Украины находится в незаконном заключении в РФ и на оккупированных территориях.
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P. S. путин-*****.
Все решта - ПОХІДНЕ! На 3елепуха нема чого скуліти. Він робить те, що дозволяють, як в Україні, так і поза нею!
Работьонка супер гньошь пружиньі на шконке, а бабло капает!
Думай что изрьіґаешь!