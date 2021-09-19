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Новости Агрессия России против Украины
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Россия придумала новую возможность блокирования процесса обмена удерживаемыми лицами, - Гармаш

Россия придумала новую возможность блокирования процесса обмена удерживаемыми лицами, - Гармаш

Россия не заинтересована в проведении обмена удерживаемыми лицами и "придумала новую возможность" блокировки этого процесса.

Об этом заявил в интервью Радио Свобода представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.

"Сначала они хотели, чтобы мы процессуально очистили людей, которых уже отдали им. Они блокировали следующие обмены, требуя от нас процессуальной очистки ... Сейчас они придумали новую возможность блокировки обмена. Это то, что они присылают Майю Пирогову на гуманитарную подгруппу. Мы не ведем переговоры с террористкой Майей Пироговой, с ее участием. Они специально ее присылают, для того, чтобы заблокировать работу подгруппы", - сказал Гармаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия соглашается на обмен пленными лишь когда необходимо забрать свидетелей или избежать потерь, - член ТКГ Иванова

В сентябре омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что уже 421 гражданин Украины находится в незаконном заключении в РФ и на оккупированных территориях.

обмен (1366) плен (2594) россия (95361) пленные (2127) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+19
Воно вже наміняло віддавши Цемаха і беркутят.
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19.09.2021 13:51
+11
А зекрыс прям выбешивает,что порцию луганских таксистов не на кого выменять)Чехия,держите эту францетти у себя в тюрьме -хоть баланду эта тварь похлебает...
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19.09.2021 13:49
+9
вот в єтом и разница между Петей который получал результат, даже в ущерб имиджу, используя медведчука, и зеленским ищущим только позитивного хайпа наплевав на пленных.
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19.09.2021 14:00
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Это у меня только такое мнение, что эта власть не сильно заинтересована делать обмен.
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19.09.2021 13:46 Ответить
Воно вже наміняло віддавши Цемаха і беркутят.
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19.09.2021 13:51 Ответить
Ні. Не тільки у тебе. Московитско-фашиський режим путлера байдужий до своїх людей й їм (фашистам московії) улагодження не потрібно. Московита-фашиста треба терор-війна-горе людей!

P. S. путин-*****.
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19.09.2021 13:51 Ответить
Ні. Я бачу, що пУтін шантажує полоненими.
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19.09.2021 13:51 Ответить
Обмін в першу чергу залежить від хацєлок півтораметрового!

Все решта - ПОХІДНЕ! На 3елепуха нема чого скуліти. Він робить те, що дозволяють, як в Україні, так і поза нею!
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19.09.2021 14:56 Ответить
Вони, доречі, обидва півтораметрові. Ви кого мали на увазі?
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19.09.2021 15:38 Ответить
А зекрыс прям выбешивает,что порцию луганских таксистов не на кого выменять)Чехия,держите эту францетти у себя в тюрьме -хоть баланду эта тварь похлебает...
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19.09.2021 13:49 Ответить
Па-хліб-ает, но счьот па пол-ніца.

Работьонка супер гньошь пружиньі на шконке, а бабло капает!
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19.09.2021 15:02 Ответить
Да что за хрень ты несешь,черт тебя подери,хрюсский...
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19.09.2021 18:24 Ответить
вот в єтом и разница между Петей который получал результат, даже в ущерб имиджу, используя медведчука, и зеленским ищущим только позитивного хайпа наплевав на пленных.
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19.09.2021 14:00 Ответить
У нас есть только один заложник Кремля-Мертвечук. Используя его можно много чего добиться. Но зелевласть войну уже закончила. И начала дерибан над побежденной ей Украиной и дебильными зебирателями.
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19.09.2021 14:01 Ответить
Мало-детс, отработал кости со кремлядьского стола!
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19.09.2021 15:10 Ответить
Новая методичка из-под Подоляка?
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19.09.2021 18:00 Ответить
Заложников и пленных нужно особождать путем военных (силовых) операций даже, если и подвергать их жизнь опасности, любые переговоры с бандитами и террористами (а москали это они и есть) контрпродуктивны и вредны, поощерят лишь дальнейших захват заложников и пленных! Нельзя амнистировать и отпускать уже пойманых бандитов (а лучше их вообще в плен не брать, врагов надо уничтожать на поле боя), нужно быть ПРИНЦИПИАЛЬНЫМИ /не сопливыми и слезливыми тряпками, война это не бирюльки/ идти на жертвы и смирятся с потерями!
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19.09.2021 14:14 Ответить
Тряпкі х..ла бьі не остановили!

Думай что изрьіґаешь!
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19.09.2021 15:14 Ответить
зрада. кацапия забирает своих таксистов и отдаёт украинских воинов.
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19.09.2021 20:59 Ответить
 
 