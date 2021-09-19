Унаслідок нещасного випадку в Іспанії загинула співробітниця української кінокомпанії Євгенія Пилипець, - ЗМІ

На іспанському курорті 14 вересня загинула 26-річна українка Євгенія Пилипець, кастинг-директорка київської кінокомпанії "Мамахохотала".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Стверджується, що в Іспанії дівчина перебувала разом із подругою. Офіційно прізвище загиблої українки не повідомляли.

Нагадаємо, трагедія сталася 14 вересня. Українська туристка була на оглядовому майданчику в іспанському місті Бенідорм. Вона зірвалася у море з висоти близько 30 метрів. Дівчину госпіталізували із серйозними травмами, від яких вона згодом померла.

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Іспанські ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляли, що дівчина впала зі скелі, коли намагалася зробити селфі. Вона нібито забралася на перила балкона. Рятувальники змогли дістатися до неї, витягнути з води і доставити в порт.