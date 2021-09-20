Сьогодні ввечері "Слуга народу" проведе засідання фракції, - прессекретарка Палійчук
Фракція "Слуга народу" проведе засідання в понеділок, 20 вересня.
Про це на своєму телеграм-каналі повідомила прессекретарка фракції Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 19:00 відбудеться засідання фракції "Слуги народу". На порядку денному засідання фінальні редакції і процедура розгляду законопроєктів 5599 (про деолігархізацію. - Ред.) і 5600 (про внесення змін до Податкового кодексу. - Ред.), а також кадрові питання, зокрема питання призначення нового голови Комітету з питань правоохоронної діяльності, - зазначила вона.
Також Палійчук нагадала, що о 18:00 відбудеться засідання політради партії щодо висунення кандидата у 184-му окрузі, голови Херсонської ОДА Сергія Козиря.
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