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Новини
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Сьогодні ввечері "Слуга народу" проведе засідання фракції, - прессекретарка Палійчук

Сьогодні ввечері

Фракція "Слуга народу" проведе засідання в понеділок, 20 вересня.

Про це на своєму телеграм-каналі повідомила прессекретарка фракції Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 19:00 відбудеться засідання фракції "Слуги народу". На порядку денному засідання фінальні редакції і процедура розгляду законопроєктів 5599 (про деолігархізацію. - Ред.) і 5600 (про внесення змін до Податкового кодексу. - Ред.), а також кадрові питання, зокрема питання призначення нового голови Комітету з питань правоохоронної діяльності, - зазначила вона.

Також Палійчук нагадала, що о 18:00 відбудеться засідання політради партії щодо висунення кандидата у 184-му окрузі, голови Херсонської ОДА Сергія Козиря.

Також читайте: У понеділок подам заяву в НАБУ про перевірку звинувачень у корупції у фракції "Слуга народу", - Арахамія

Автор: 

фракція (121) Слуга народу (2810)


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Топ коментарі
+5
Наркоманы, педофилы, извращенцы, убийцы, воры, мошенники и дебилы из подтанцовки - профильный состав заседания фракции СН.
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20.09.2021 09:11
+4
Зе свою ОПГ на сходку собирает?

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20.09.2021 08:52
+4
Не з'їзд, а сходка.
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20.09.2021 09:02
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Зміни в Податковий кодекс для б-би з металургійними олігархами! З 60 млрд потенціальних податків з алігархів гіпотетично зберуть 3 млрд, решту із простого люду та дрібного бізнесу. Гетьманцева в парашу головою донизу.
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20.09.2021 08:57 Відповісти
Зе свою ОПГ на сходку собирает?

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20.09.2021 08:52 Відповісти
Після обрання "зелених", з'явилась неофіційна посада "сматрящій".
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20.09.2021 09:25 Відповісти
#гАвноНаода бурли, Охметов даёт с наворованного
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20.09.2021 08:53 Відповісти
" Слуга Ворог народу" буде радитись що ще можна зідрати з народу.
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20.09.2021 08:53 Відповісти
Ради Бога заложите туда где соберется это шобло какой-нибудь фугасик!!!!
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20.09.2021 08:54 Відповісти
О делах своих скорбных покалякают.
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20.09.2021 08:56 Відповісти
Не з'їзд, а сходка.
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20.09.2021 09:02 Відповісти
Наркоманы, педофилы, извращенцы, убийцы, воры, мошенники и дебилы из подтанцовки - профильный состав заседания фракции СН.
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20.09.2021 09:11 Відповісти
з/п № 5600

Спрощену систему заберуть у ФОПів, які . витратні матеріалами для офісів; виробляють і постачають комплектуючі; товари готельно-ресторан. бізнесу; промислові запчастини за індивідуальними замовленнями; ФОП-єдиноподатники", які беруть участь у тендерах; поставляють автозапчастини
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20.09.2021 09:13 Відповісти
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20.09.2021 09:14 Відповісти
Опять эти козлы проезд на парковой перекроют своим сходняком.
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20.09.2021 09:51 Відповісти
збіговисько зрадніків і агентів ФСБ
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20.09.2021 11:00 Відповісти
 
 