Сьогодні ввечері "Слуга народу" проведе засідання фракції, - прессекретарка Палійчук

Фракція "Слуга народу" проведе засідання в понеділок, 20 вересня.

Про це на своєму телеграм-каналі повідомила прессекретарка фракції Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 19:00 відбудеться засідання фракції "Слуги народу". На порядку денному засідання фінальні редакції і процедура розгляду законопроєктів 5599 (про деолігархізацію. - Ред.) і 5600 (про внесення змін до Податкового кодексу. - Ред.), а також кадрові питання, зокрема питання призначення нового голови Комітету з питань правоохоронної діяльності, - зазначила вона.

Також Палійчук нагадала, що о 18:00 відбудеться засідання політради партії щодо висунення кандидата у 184-му окрузі, голови Херсонської ОДА Сергія Козиря.

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