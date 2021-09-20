Сегодня вечером "Слуга народа" проведет заседание фракции, - пресс-секретарь Палийчук

Фракция "Слуга народа" проведет заседание в понедельник, 20 сентября.

Об этом на своем Телеграм-канале сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 19:00 состоится заседание фракции "Слуги народа". В повестке дня заседания финальные редакции и процедура рассмотрения законопроектов 5599 (о деолигархизации. - Ред.) и 5600 (о внесении изменений в Налоговый кодекс. - Ред.) , а также кадровые вопросы, в том числе, вопрос назначения нового председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, – отметила она.

Также Палийчук напомнила, что в 18.00 состоится заседание политсовета партии относительно выдвижения кандидата по 184-му округу, председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря.

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