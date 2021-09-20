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Новости
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Сегодня вечером "Слуга народа" проведет заседание фракции, - пресс-секретарь Палийчук

Сегодня вечером

Фракция "Слуга народа" проведет заседание в понедельник, 20 сентября.

Об этом на своем Телеграм-канале сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 19:00 состоится заседание фракции "Слуги народа". В повестке дня заседания финальные редакции и процедура рассмотрения законопроектов 5599 (о деолигархизации. - Ред.) и 5600 (о внесении изменений в Налоговый кодекс. - Ред.) , а также кадровые вопросы, в том числе, вопрос назначения нового председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, – отметила она.

Также Палийчук напомнила, что в 18.00 состоится заседание политсовета партии относительно выдвижения кандидата по 184-му округу, председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря.

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Автор: 

фракция (278) Слуга народа (2628)


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Топ комментарии
+5
Наркоманы, педофилы, извращенцы, убийцы, воры, мошенники и дебилы из подтанцовки - профильный состав заседания фракции СН.
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20.09.2021 09:11
+4
Зе свою ОПГ на сходку собирает?

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20.09.2021 08:52
+4
Не з'їзд, а сходка.
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20.09.2021 09:02
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Зміни в Податковий кодекс для б-би з металургійними олігархами! З 60 млрд потенціальних податків з алігархів гіпотетично зберуть 3 млрд, решту із простого люду та дрібного бізнесу. Гетьманцева в парашу головою донизу.
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20.09.2021 08:57 Ответить
Зе свою ОПГ на сходку собирает?

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20.09.2021 08:52 Ответить
Після обрання "зелених", з'явилась неофіційна посада "сматрящій".
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20.09.2021 09:25 Ответить
#гАвноНаода бурли, Охметов даёт с наворованного
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20.09.2021 08:53 Ответить
" Слуга Ворог народу" буде радитись що ще можна зідрати з народу.
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20.09.2021 08:53 Ответить
Ради Бога заложите туда где соберется это шобло какой-нибудь фугасик!!!!
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20.09.2021 08:54 Ответить
О делах своих скорбных покалякают.
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20.09.2021 08:56 Ответить
Не з'їзд, а сходка.
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20.09.2021 09:02 Ответить
Наркоманы, педофилы, извращенцы, убийцы, воры, мошенники и дебилы из подтанцовки - профильный состав заседания фракции СН.
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20.09.2021 09:11 Ответить
з/п № 5600

Спрощену систему заберуть у ФОПів, які . витратні матеріалами для офісів; виробляють і постачають комплектуючі; товари готельно-ресторан. бізнесу; промислові запчастини за індивідуальними замовленнями; ФОП-єдиноподатники", які беруть участь у тендерах; поставляють автозапчастини
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20.09.2021 09:13 Ответить
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20.09.2021 09:14 Ответить
Опять эти козлы проезд на парковой перекроют своим сходняком.
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20.09.2021 09:51 Ответить
збіговисько зрадніків і агентів ФСБ
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20.09.2021 11:00 Ответить
 
 