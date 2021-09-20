Сегодня вечером "Слуга народа" проведет заседание фракции, - пресс-секретарь Палийчук
Фракция "Слуга народа" проведет заседание в понедельник, 20 сентября.
Об этом на своем Телеграм-канале сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 19:00 состоится заседание фракции "Слуги народа". В повестке дня заседания финальные редакции и процедура рассмотрения законопроектов 5599 (о деолигархизации. - Ред.) и 5600 (о внесении изменений в Налоговый кодекс. - Ред.) , а также кадровые вопросы, в том числе, вопрос назначения нового председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, – отметила она.
Также Палийчук напомнила, что в 18.00 состоится заседание политсовета партии относительно выдвижения кандидата по 184-му округу, председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
СлугаВорог народу" буде радитись що ще можна зідрати з народу.
Спрощену систему заберуть у ФОПів, які . витратні матеріалами для офісів; виробляють і постачають комплектуючі; товари готельно-ресторан. бізнесу; промислові запчастини за індивідуальними замовленнями; ФОП-єдиноподатники", які беруть участь у тендерах; поставляють автозапчастини