Росія реалізує на Донбасі "південноосетинський сценарій", - Гармаш

Російська політика щодо Донбасу не передбачає інтеграції окупованих територій у Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив представник Донецька у Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання Сергій Гармаш.

"Можна вже вводити новий термін – "гібридна анексія". Якщо до цього часу ми використовували слово "окупація", то зараз це "гібридна анексія", оскільки дійсно вже повністю залучаються і в економічний, і в політичний процеси мешканці цих територій", – пояснив Гармаш.

На думку Гармаша, президент Росії Володимир Путін взагалі не планує інтегрувати окуповані частини Донбасу.

"Зараз реалізовується "абхазький сценарій" і, можна сказати, "південноосетинський сценарій", коли роздавалися паспорти, не приєднувалися ці території до території Росії... У випадку, коли Грузія спробувала звільнити ці території, Росія визнала ці "республіки", квазідержавні утворення і фактично законсервувала конфлікт на довгі роки. Тобто Путін зацікавлений у Донбасі, як в рані, яка кровоточить, для України. Або в такій формі, як зараз, або у формі визнання їх суб’єктності Російською Федерацією. Але забирати їх собі він не буде", - додав представник Донецька в ТКГ.

Як вважає член української делегації в ТКГ, внаслідок цієї політики страждає і сама Росія, але "Путіна не сильно турбують проблеми Російської Федерації": "Путіна більше турбують проблеми збереження особистої влади. І для цього він вдається до різних маніпуляцій, авантюр, які не вигідні Росії. Адже та ж російська авантюра на Донбасі не вигідна Росії. Росія зазнає колосальних збитків".

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