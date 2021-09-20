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Росія реалізує на Донбасі "південноосетинський сценарій", - Гармаш

Росія реалізує на Донбасі

Російська політика щодо Донбасу не передбачає інтеграції окупованих територій у Росію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив представник Донецька у Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання Сергій Гармаш.

"Можна вже вводити новий термін – "гібридна анексія". Якщо до цього часу ми використовували слово "окупація", то зараз це "гібридна анексія", оскільки дійсно вже повністю залучаються і в економічний, і в політичний процеси мешканці цих територій", – пояснив Гармаш.

На думку Гармаша, президент Росії Володимир Путін взагалі не планує інтегрувати окуповані частини Донбасу.

"Зараз реалізовується "абхазький сценарій" і, можна сказати, "південноосетинський сценарій", коли роздавалися паспорти, не приєднувалися ці території до території Росії... У випадку, коли Грузія спробувала звільнити ці території, Росія визнала ці "республіки", квазідержавні утворення і фактично законсервувала конфлікт на довгі роки. Тобто Путін зацікавлений у Донбасі, як в рані, яка кровоточить, для України. Або в такій формі, як зараз, або у формі визнання їх суб’єктності Російською Федерацією. Але забирати їх собі він не буде", - додав представник Донецька в ТКГ.

Як вважає член української делегації в ТКГ, внаслідок цієї політики страждає і сама Росія, але "Путіна не сильно турбують проблеми Російської Федерації": "Путіна більше турбують проблеми збереження особистої влади. І для цього він вдається до різних маніпуляцій, авантюр, які не вигідні Росії. Адже та ж російська авантюра на Донбасі не вигідна Росії. Росія зазнає колосальних збитків".

Також читайте: Росія вигадала нову можливість блокування процесу обміну утримуваними особами, - Гармаш

Автор: 

росія (64935) Донбас (22354) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+4
Для худоби окремі урни
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20.09.2021 09:33
+2
Да и хрен бы с теми лугандонцами
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20.09.2021 09:22
+1
Нафіга запаребріку проблеми з розбитим і розграбованим Домбасом?
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20.09.2021 09:23
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Здійснилась мрія ідіотів.
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20.09.2021 09:26 Відповісти
Для худоби окремі урни
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20.09.2021 09:33 Відповісти
Да и хрен бы с теми лугандонцами
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20.09.2021 09:22 Відповісти
Нафіга запаребріку проблеми з розбитим і розграбованим Домбасом?
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20.09.2021 09:23 Відповісти
угу, все більш менш ліквідне населення витягла на власну територію тим самим поліпшивши свою демографію, а нам залишила пенсів, хворих і лінивих нероб які і в орді даром нікому не потрібні. Тут вже виникає питання, чи потрібно власне нам поспішати їх інтегрувати назад, чи може почекати поки їх там зменшиться. час і ковід свою справу роблять
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20.09.2021 10:36 Відповісти
Який там сорт, відходи!
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20.09.2021 09:23 Відповісти
Все идет к тому что Россия конечно их к себе не заберет, но признает их независимыми республиками, скорее всего это сделают ближе к 2024 что поднять рейтинг власти перед выборами.
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20.09.2021 09:25 Відповісти
У пу нет выбора, он в конторе, где свидетелям секир башка, а он многогрешный соучастник преступлений чекистов
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20.09.2021 09:30 Відповісти
похрену

пусть будет осетия на шее ************.
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20.09.2021 09:49 Відповісти
Цель Путина проста и понятна - поддерживать до бесконечности конфликт на Добассе с целью не допустить вступлениея Украины НАТО-ЕС.
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20.09.2021 10:41 Відповісти
 
 