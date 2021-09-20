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Россия реализует на Донбассе "южноосетинский сценарий", - Гармаш

Россия реализует на Донбассе

Российская политика в отношении Донбасса не предусматривает интеграции оккупированных территорий в Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию Сергей Гармаш.

"Можно уже вводить новый термин - "гибридная аннексия". Если к этому времени мы использовали слово "оккупация", то сейчас это "гибридная аннексия", поскольку действительно уже полностью вовлекаются и в экономический, и в политический процессы жители этих территорий", - объяснил Гармаш.

По мнению Гармаша, президент страны-агрессора Владимир Путин вообще не планирует интегрировать оккупированные части Донбасса.

"Сейчас реализуется "абхазский сценарий" и, можно сказать, "южноосетинский сценарий", когда раздавались паспорта, а не присоединялись эти территории к территории России ... В случае, когда Грузия попыталась освободить эти территории, Россия признала эти "республики", квазигосударственные образования и фактически законсервировала конфликт на долгие годы. То есть Путин заинтересован в Донбассе, как в ране, которая кровоточит, для Украины. Или в такой форме, как сейчас, или в форме признания их субъектности Российской Федерацией. Но забирать их себе он не будет", - добавил представитель Донецка в ТКГ.

Как считает член украинской делегации в ТКГ, в результате этой политики страдает и сама Россия, но "Путина не сильно беспокоят проблемы Российской Федерации": "Путина больше беспокоят проблемы сохранения личной власти. И для этого он прибегает к различным манипуляциям, авантюрам, которые не выгодны России. Ведь та же российская авантюра на Донбассе не выгодна России. Россия терпит колоссальные убытки".

Также читайте: Россия придумала новую возможность блокирования процесса обмена удерживаемыми лицами, - Гармаш

Автор: 

россия (95372) Донбасс (26955) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+4
Для худоби окремі урни
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20.09.2021 09:33
+2
Да и хрен бы с теми лугандонцами
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20.09.2021 09:22
+1
Нафіга запаребріку проблеми з розбитим і розграбованим Домбасом?
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20.09.2021 09:23
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Здійснилась мрія ідіотів.
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20.09.2021 09:26 Ответить
Для худоби окремі урни
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20.09.2021 09:33 Ответить
Да и хрен бы с теми лугандонцами
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20.09.2021 09:22 Ответить
Нафіга запаребріку проблеми з розбитим і розграбованим Домбасом?
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20.09.2021 09:23 Ответить
угу, все більш менш ліквідне населення витягла на власну територію тим самим поліпшивши свою демографію, а нам залишила пенсів, хворих і лінивих нероб які і в орді даром нікому не потрібні. Тут вже виникає питання, чи потрібно власне нам поспішати їх інтегрувати назад, чи може почекати поки їх там зменшиться. час і ковід свою справу роблять
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20.09.2021 10:36 Ответить
Який там сорт, відходи!
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20.09.2021 09:23 Ответить
Все идет к тому что Россия конечно их к себе не заберет, но признает их независимыми республиками, скорее всего это сделают ближе к 2024 что поднять рейтинг власти перед выборами.
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20.09.2021 09:25 Ответить
У пу нет выбора, он в конторе, где свидетелям секир башка, а он многогрешный соучастник преступлений чекистов
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20.09.2021 09:30 Ответить
похрену

пусть будет осетия на шее ************.
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20.09.2021 09:49 Ответить
Цель Путина проста и понятна - поддерживать до бесконечности конфликт на Добассе с целью не допустить вступлениея Украины НАТО-ЕС.
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20.09.2021 10:41 Ответить
 
 