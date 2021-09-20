Россия реализует на Донбассе "южноосетинский сценарий", - Гармаш

Российская политика в отношении Донбасса не предусматривает интеграции оккупированных территорий в Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию Сергей Гармаш.

"Можно уже вводить новый термин - "гибридная аннексия". Если к этому времени мы использовали слово "оккупация", то сейчас это "гибридная аннексия", поскольку действительно уже полностью вовлекаются и в экономический, и в политический процессы жители этих территорий", - объяснил Гармаш.

По мнению Гармаша, президент страны-агрессора Владимир Путин вообще не планирует интегрировать оккупированные части Донбасса.

"Сейчас реализуется "абхазский сценарий" и, можно сказать, "южноосетинский сценарий", когда раздавались паспорта, а не присоединялись эти территории к территории России ... В случае, когда Грузия попыталась освободить эти территории, Россия признала эти "республики", квазигосударственные образования и фактически законсервировала конфликт на долгие годы. То есть Путин заинтересован в Донбассе, как в ране, которая кровоточит, для Украины. Или в такой форме, как сейчас, или в форме признания их субъектности Российской Федерацией. Но забирать их себе он не будет", - добавил представитель Донецка в ТКГ.

Как считает член украинской делегации в ТКГ, в результате этой политики страдает и сама Россия, но "Путина не сильно беспокоят проблемы Российской Федерации": "Путина больше беспокоят проблемы сохранения личной власти. И для этого он прибегает к различным манипуляциям, авантюрам, которые не выгодны России. Ведь та же российская авантюра на Донбассе не выгодна России. Россия терпит колоссальные убытки".

Также читайте: Россия придумала новую возможность блокирования процесса обмена удерживаемыми лицами, - Гармаш