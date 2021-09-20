Наєв про загострення на Донбасі: Демонстрація сили, безкарності і зухвалості противника
Ситуація в районі проведення ООС з кінця серпня почала загострюватися. Чи не вперше за останні кілька років російсько-окупаційні війська завдали ударів по містах поблизу лінії розмежування - Авдіївці і Щастю, що видається як демонстрація сили і безкарності з боку РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Основна мета таких провокацій – це демонстрація сили, безкарності та зухвалості. При цьому, зазначеними діями противник намагається мотивувати військове командування операції Об’єднаних Сил дати "гідну відповідь" з одночасною фіксацією порушень з нашого боку", - зазначив Наєв.
На його думку, особлива увага приділяється викривленому висвітленню реальної обстановки в ЗМІ та звинуваченням вищого військово-політичного керівництва нашої держави у штучному загостренні ситуації на лінії розмежування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Правильно - хейло.
Він ще не раз підтвердить, що заслужив...
...чому їх за це НЕ карають..?
Не в одного у вас там знайомі.