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Новости Агрессия России против Украины
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Наев об обострении на Донбассе: Демонстрация силы, безнаказанности и дерзости противника

Наев об обострении на Донбассе: Демонстрация силы, безнаказанности и дерзости противника

Ситуация в районе проведения ООС с конца августа начала обостряться. Едва ли не впервые за последние несколько лет российско-оккупационные войска нанесли удары по городам вблизи линии разграничения - Авдеевке и Счастью, что выглядит как демонстрация силы и безнаказанности со стороны РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Основная цель таких провокаций - это демонстрация силы, безнаказанности и дерзости. При этом, указанными действиями противник пытается мотивировать военное командование операции Объединенных Сил дать "достойный ответ" с одновременной фиксацией нарушений с нашей стороны", - отметил Наев.

По его мнению, особое внимание уделяется искаженному освещению реальной обстановки в СМИ и обвинениям высшего военно-политического руководства нашего государства в искусственном обострении ситуации на линии разграничения.

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Автор: 

Донбасс (26955) наемники рф (2070) Наев Сергей (345) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+21
Відповідь командуючого : "В целом мы предусматриваем различные варианты развития ситуации, потому непрерывно проводим мониторинг обстановки и удерживаем в готовности подходящий комплект войск". Це означає, що ми готові до любого розвитку дійства.
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20.09.2021 11:09
+21
Командование ООС и ВСУ постоянно мониторит и контролирует ситуацию, ответ будет дан незамедлительно. ВСУ готовы к любому сценарию развития обстановки
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20.09.2021 11:13
+21
Командуванням ООС розглядаються різні ймовірні варіати. Не треба думати хибно, що всі тільки спостерігають.Не про все пишуть та кажуть в голос.Ми готови до любого розвитку оперативної обстановки
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20.09.2021 12:20
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Бо в нас президент ХТО ?

Правильно - хейло.
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20.09.2021 10:11 Ответить
Раніше слово Хло було таким,що його могли застосовувати лише щодо ворога - путіна.Першим з українських політиків,якого назвали так же став Зе.І це не просто так. Вважаю він це випросив.
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20.09.2021 10:18 Ответить
Зе гірше за ворога. Він зрадник. Йому однозначно вища міра покарання світить.
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20.09.2021 10:20 Ответить
Він прекрасно знав хто такий ***** для українців, і все одно заглядає йому в очі, хоче з ним зустрічатися постійно, от путінське звання і пристало до наркомана.

Він ще не раз підтвердить, що заслужив...
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20.09.2021 10:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GuWjW-VhquE#t=01m30s
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20.09.2021 10:39 Ответить
А МОЛЧАНИЕ Зеленского и всего остального зелёного кодла "слуг" - демонстрация ЧЕГО?!

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20.09.2021 10:13 Ответить
...чому телеканали продовжують ігнорувати Закон про мову..?

...чому їх за це НЕ карають..?
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20.09.2021 10:15 Ответить
Про безнаказанность можно поподробнее?
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20.09.2021 10:19 Ответить
Не розумієте значення слова?
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20.09.2021 10:34 Ответить
Подробиці наступні: Верховний Головнокомандувач заборонив Наєву давати адекватну! відповідь на кацапські обстріли. Що таке "адекватна" відповідь? Це відповідь зі столів тотожного калібру і тотожно сили. Це і було б покаранням. Але як на мене, запобігти обстрілом міг би вогонь на упередження. Лінія зіткнення вже давно стабілізована. Розвідка добре знає не лише позиції артилерії, але й командирів розрахунків, їхні позивні і навіть приміщення, де знаходяться розрахунки. Знає в тій мірі, як ми знаємо все по сусідів. Наприклад, ми знаємо, що коли сусідка побігла у погріб перед обідом, то вийде з нього з банкою огірків. Або коли з сусідньої хати лунає крик "Алкоголік!", то це означає, що сусід прийшов п'яний. Те ж саме і на лінії зіткнення. Чергові спостерігачі в більшості випадків знають, коли почнеться обстріл, хто буде його вести і з яких позицій. Є певні ознаки, які вказують на ці речі: кодове слово в ефірі, висунення розрахунку у напрямку позицій та інші. Тому варто при таких діях наносити удар на випередження, у момент готовності ворога почати обстріл... Ось такі дії для ворога справді були б покаранням.
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20.09.2021 10:51 Ответить
З такими поясненнями на передок би, а не з дивана....
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20.09.2021 11:09 Ответить
Як раз таки Верховний не забороняв ні одному командиру давати відповідь на обстріли і в тому числі Наєву!!!
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20.09.2021 11:20 Ответить
Ти впевнений? 😁 А доктрина "нада проста пєржстать стрєлять" - чия? І якщо "поганий" Наєв не відповідає з власної ініціативи, то чого він досі не зміщений? Адже втрати прийняли загрозливу форму.
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20.09.2021 11:36 Ответить
Откуда такие познания? Скорее всего из личных рассуждений, типа одна баба сказала! Ответку давать никто не запрещал, она даётся моментально по решению командира бригады....
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20.09.2021 11:27 Ответить
Ти справді віриш, що комбриг знаходяться на передку? А розкади-но про ланцюжок від чергового розрахунку на позиціях до комбрига і від комбрига до розрахунку чергової батареї, чи артдивізіону? 😁 Це справді моментально?
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20.09.2021 11:31 Ответить
Це друже реально! Інформація до комбрига доходить за декілька хвилин. І да, наш комбріг постійно був на передку коли це потрібно! Без образ!
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20.09.2021 12:12 Ответить
А ваш комбриг був одночасно на декількох сстах? І як ви уявляєте старшого розрахунку спостереження, який доповідає км Ригу через голови аомроти і комбата? Ви оце серйозно?
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20.09.2021 12:15 Ответить
Для того є ******* система зв'язку. У командира завжди є засоби и для отримання негайної інформації від підлеглих та прийняття рішень.
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20.09.2021 12:24 Ответить
За скільки часу розгортається для бойової стрільби і згортається і щалишпюає місце стрільби артдивізіону скажімо Градів? Вам відомий норматив? 😊 Вистачить писати дурню, щоб прикрити зелену дупу. Доки на лінію розмежування не буде повернуто аеророзвідку, снайперські розрахунки і не буде надано право рішення про вогонь у відповідь приймати хоча б на рівні роти, то те, що ви пишете, так і залишиться фантастикою.
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20.09.2021 12:58 Ответить
В 21 веке уже есть такое понятие как связь, и гонца с письмом не нужно отправлять... Поэтому поверь это происходит очень быстро
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20.09.2021 13:11 Ответить
Та ти що? 😲 Це Моторолу, чи Аселсан комбриги, комбати, комроти беруть з собою і у ліжко, і на ринок, і на поїздки до родини? 😲 Ти таку фантастику можеш розповідати у жіночій перукарні. Тобі теж поставлю запитання:нормативний час розгортання, залпу повним пакетом, згортання і відхід дивізіону Градів можеш навести? 😊
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20.09.2021 13:24 Ответить
Так зброю зелене миролюбне чмо забрало.
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20.09.2021 10:22 Ответить
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20.09.2021 10:21 Ответить
Отвечать надо. Но ассиметрично. Там, где они не ждут. И не смогут развоняться.
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20.09.2021 10:36 Ответить
Слабых , в первую очередь Духом, бьют, и плакать не дают. Хотя, скорее всего наше руководство такая ситуация устраивает, а куда им спешить? Скоро новый бюджет, бабло валит, красота...
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20.09.2021 10:37 Ответить
Ту потрібен розумний підхід, правильно давати відсіч, і з цим ЗСУ справляється!!!
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20.09.2021 11:07 Ответить
Ответ командующего на ситуацию в Белоруссии: "В целом мы предусматриваем различные варианты развития ситуации, потому непрерывно проводим мониторинг обстановки и удерживаем в готовности подходящий комплект войск." Полностью удовлетворяет.
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20.09.2021 11:08 Ответить
Відповідь командуючого : "В целом мы предусматриваем различные варианты развития ситуации, потому непрерывно проводим мониторинг обстановки и удерживаем в готовности подходящий комплект войск". Це означає, що ми готові до любого розвитку дійства.
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20.09.2021 11:09 Ответить
Командование ООС и ВСУ постоянно мониторит и контролирует ситуацию, ответ будет дан незамедлительно. ВСУ готовы к любому сценарию развития обстановки
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20.09.2021 11:13 Ответить
На будь які провокації зі сторони ворога буде надаватися адекватна відповідь. Все під постійним контролем та моніторингом в КОС
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20.09.2021 11:21 Ответить
Треба розуміти, що рівень загроз буває різним. Потенційна загроза є завжди. А безпосередньої загрози у вигляді накопичування техніки, авіації, особового складу- немає. Це дані нашої розвідки.
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20.09.2021 11:22 Ответить
Продовжуємо посилювати кордон, будемо готові в разі необхідності захистити країну. Впевнений в Командуванні КОС, вони краще знають ситуацію. Чистимо зброю!
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20.09.2021 11:23 Ответить
Це такий гумор ?
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20.09.2021 11:25 Ответить
Я не один раз зізвонювався зі своїми з передової, і вони чітко кажуть що відповідь надавати ніхто не забороняв, так що неведіться на зродо ЗМІ!!
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20.09.2021 11:25 Ответить
Відстрілюватись автоматами у відповідь на мінометний вогонь дійсно ніхто не забороняв.

Не в одного у вас там знайомі.
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20.09.2021 11:26 Ответить
Хто готов на практиці давати адекватну відповідь та вести вогонь на упередження - запрошуємо до ЗСУ.
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20.09.2021 11:46 Ответить
Наєв не займається питаннями вироблення озброєння, його запитали ( як досвідчену людину ) - ЩО треба, він сказав.
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20.09.2021 11:49 Ответить
Зухвалість, безкарність, провокації та нагнітання панічних настроїв це саме те, що треба ворогу. В ООС адекватна відьповідь ворогу надається завждиі про це безліч разів казалося з підтвердженням. І на упередження працюємо
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20.09.2021 12:13 Ответить
І реально Наєву не забороняли давати адекватну відповідь і він не забороняв ніколи. Думаю так і іншим командувачам та нашим віськовим в складі ООС. На місці приймаються всі рішення щодо відповіді та дій на випередження
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20.09.2021 12:15 Ответить
Командуванням ООС розглядаються різні ймовірні варіати. Не треба думати хибно, що всі тільки спостерігають.Не про все пишуть та кажуть в голос.Ми готови до любого розвитку оперативної обстановки
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20.09.2021 12:20 Ответить
Ми не демонструємо силу, а адекватно лупашим там де треба!
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20.09.2021 13:55 Ответить
Збройні Сили України постіно проводят навчання та тренування, самостійно та разом с партнерами щодо готовності своєчасно та адекватно дати відпір аккупантам...
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20.09.2021 16:45 Ответить
Противник пытается мотивировать военное командование операции Объединенных Сил дать "достойный ответ" с одновременной фиксацией нарушений с нашей стороны, поэтому ответ дают не там где ждут ОБСЕ.
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20.09.2021 19:55 Ответить
 
 