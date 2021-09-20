Наев об обострении на Донбассе: Демонстрация силы, безнаказанности и дерзости противника

Ситуация в районе проведения ООС с конца августа начала обостряться. Едва ли не впервые за последние несколько лет российско-оккупационные войска нанесли удары по городам вблизи линии разграничения - Авдеевке и Счастью, что выглядит как демонстрация силы и безнаказанности со стороны РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Основная цель таких провокаций - это демонстрация силы, безнаказанности и дерзости. При этом, указанными действиями противник пытается мотивировать военное командование операции Объединенных Сил дать "достойный ответ" с одновременной фиксацией нарушений с нашей стороны", - отметил Наев.

По его мнению, особое внимание уделяется искаженному освещению реальной обстановки в СМИ и обвинениям высшего военно-политического руководства нашего государства в искусственном обострении ситуации на линии разграничения.

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