Наев об обострении на Донбассе: Демонстрация силы, безнаказанности и дерзости противника
Ситуация в районе проведения ООС с конца августа начала обостряться. Едва ли не впервые за последние несколько лет российско-оккупационные войска нанесли удары по городам вблизи линии разграничения - Авдеевке и Счастью, что выглядит как демонстрация силы и безнаказанности со стороны РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Основная цель таких провокаций - это демонстрация силы, безнаказанности и дерзости. При этом, указанными действиями противник пытается мотивировать военное командование операции Объединенных Сил дать "достойный ответ" с одновременной фиксацией нарушений с нашей стороны", - отметил Наев.
По его мнению, особое внимание уделяется искаженному освещению реальной обстановки в СМИ и обвинениям высшего военно-политического руководства нашего государства в искусственном обострении ситуации на линии разграничения.
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Правильно - хейло.
Він ще не раз підтвердить, що заслужив...
...чому їх за це НЕ карають..?
Не в одного у вас там знайомі.