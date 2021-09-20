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Париж скасував зустріч з британським міністром оборони

Париж скасував зустріч з британським міністром оборони

Запланована на цей тиждень зустріч міністрів оборони Франції та Великої Британії не відбудеться. Оглядачі пов'язують це зі скандалом щодо субмарин та оголошення нового оборонного альянсу Австралії, США і Великої Британії.

Париж скасував зустріч французької міністерки оборони Флоранс Парлі з британським колегою Беном Воллесом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Запланована на цей тиждень зустріч не відбудеться, повідомили ввечері в неділю, 20 вересня, в міністерстві оборони Франції.

Оглядачі припускають, що зустріч скасована через суперечку навколо створення нового альянсу між США, Австралією і Великою Британією.

Як повідомлялось, 15 вересня президент США Джо Байден оголосив про новий оборонний союз Австралії, США і Великобританії, в рамках якого Канберрі передадуть американські технології з будівництва атомних підводних човнів, а також напрацювання в області кіберзахисту, прикладного штучного інтелекту і нарощування підводного потенціалу.

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За оцінками експертів, цей союз спрямований на протидію посиленню Китаю. Утім, цей крок викликав роздратування Парижа, який втратив контракт на поставку підводних човнів в Австралію на суму в 56 мільярдів євро. Цей контракт підписали ще у 2016 році.

18 вересня міністр у справах Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що це рішення ускладнило взаємодію Парижа з Північноатлантичним альянсом. "Слід також поставити під сумнів міцність союзу зі Сполученими Штатами", - наголосив Ле Дріан і додав, що якщо йдеться про "справжній альянс", то його учасники "розмовляють один з одним і демонструють взаємну повагу, чого в даному випадку не було".

На думку глави зовнішньополітичного відомства Франції, це рішення поставило під загрозу нову стратегічну концепцію НАТО. У зв'язку з цим керівник МЗС Франції заявив про "брехню" і відсутність довіри. "Подібне неприпустимо, воно свідчить про кризу", - наголосив міністр і додав, що Париж дізнався про угоду США та Австралії за годину до офіційного оголошення про неї. Також 18 вересня Франція відкликала послів зі США та Австралії для консультацій.

Автор: 

Велика Британія (5551) скандал (625) Франція (3048)


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Топ коментарі
+10
жабоеды обиделись
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20.09.2021 10:51
+5
Макрон получил результат... соей неопределенной политики и заигрываний с мацквой... и это правильно.
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20.09.2021 11:01
+4
Нам теж образливо через ПП2.
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20.09.2021 11:20
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жабоеды обиделись
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20.09.2021 10:51 Відповісти
56 миллиардов на кону . любой обидеться
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20.09.2021 10:57 Відповісти
Нам теж образливо через ПП2.
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20.09.2021 11:20 Відповісти
63...)))))))))))
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20.09.2021 11:24 Відповісти
засуєтились гниди
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20.09.2021 10:55 Відповісти
короче, этот макрон испортился - несите следующего. давно нужно было так с путинскими подстилками.
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20.09.2021 10:58 Відповісти
надо настроить диалог
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20.09.2021 11:00 Відповісти
Макрон получил результат... соей неопределенной политики и заигрываний с мацквой... и это правильно.
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20.09.2021 11:01 Відповісти
Админ, мало того , ЧТО ДЕЛАЕТЕ ПЕРЕВОД НА КАЦАПСКИЙ с украинской версии DW, так ещё и в датах путаетесь

У вас там школьники тексты готовят ?
«запланированная на эту неделю встреча не состоится, сообщили вечером в воскресенье, 20 сентября, в министерстве обороны Франции. Источник:

СЕГОДНЯ УТРО 20 сентября 😀
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20.09.2021 11:08 Відповісти
пусть тоже свои экс-колонии собирают, делов-то
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20.09.2021 11:16 Відповісти
Дозвольте висловити велику стурбованість щодо даного кейсу.
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20.09.2021 11:20 Відповісти
"Переможці" у 2 СВ зобидились,захникали,що їх Штати і Англія "кинули". А нахрена США і Англіі такі "друзі", які сплять і бачать як би вилизати дупу *****.
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20.09.2021 12:00 Відповісти
Франции видимо не терпится вступить в ОДКБ.
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20.09.2021 12:16 Відповісти
хРанция!!!! добро пожаловать в "таЁжный союз"!!!!!!
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20.09.2021 12:17 Відповісти
 
 