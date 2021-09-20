Париж скасував зустріч з британським міністром оборони
Запланована на цей тиждень зустріч міністрів оборони Франції та Великої Британії не відбудеться. Оглядачі пов'язують це зі скандалом щодо субмарин та оголошення нового оборонного альянсу Австралії, США і Великої Британії.
Париж скасував зустріч французької міністерки оборони Флоранс Парлі з британським колегою Беном Воллесом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
Запланована на цей тиждень зустріч не відбудеться, повідомили ввечері в неділю, 20 вересня, в міністерстві оборони Франції.
Оглядачі припускають, що зустріч скасована через суперечку навколо створення нового альянсу між США, Австралією і Великою Британією.
Як повідомлялось, 15 вересня президент США Джо Байден оголосив про новий оборонний союз Австралії, США і Великобританії, в рамках якого Канберрі передадуть американські технології з будівництва атомних підводних човнів, а також напрацювання в області кіберзахисту, прикладного штучного інтелекту і нарощування підводного потенціалу.
За оцінками експертів, цей союз спрямований на протидію посиленню Китаю. Утім, цей крок викликав роздратування Парижа, який втратив контракт на поставку підводних човнів в Австралію на суму в 56 мільярдів євро. Цей контракт підписали ще у 2016 році.
18 вересня міністр у справах Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що це рішення ускладнило взаємодію Парижа з Північноатлантичним альянсом. "Слід також поставити під сумнів міцність союзу зі Сполученими Штатами", - наголосив Ле Дріан і додав, що якщо йдеться про "справжній альянс", то його учасники "розмовляють один з одним і демонструють взаємну повагу, чого в даному випадку не було".
На думку глави зовнішньополітичного відомства Франції, це рішення поставило під загрозу нову стратегічну концепцію НАТО. У зв'язку з цим керівник МЗС Франції заявив про "брехню" і відсутність довіри. "Подібне неприпустимо, воно свідчить про кризу", - наголосив міністр і додав, що Париж дізнався про угоду США та Австралії за годину до офіційного оголошення про неї. Також 18 вересня Франція відкликала послів зі США та Австралії для консультацій.
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У вас там школьники тексты готовят ?
«запланированная на эту неделю встреча не состоится, сообщили вечером в воскресенье, 20 сентября, в министерстве обороны Франции. Источник:
СЕГОДНЯ УТРО 20 сентября 😀