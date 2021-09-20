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Париж отменил встречу с британским министром обороны

Париж отменил встречу с британским министром обороны

Запланированная на этой неделе встреча министров обороны Франции и Великобритании не произойдет. Обозреватели связывают это со скандалом относительно субмарин и объявления нового оборонного альянса Австралии, США и Великобритании.

Париж отменил встречу французского министра обороны Флоранс Парли с британским коллегой Беном Уоллесом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Запланированная на эту неделю встреча не состоится, сообщили вечером в воскресенье, 20 сентября, в министерстве обороны Франции. 

Обозреватели предполагают, что встреча отменена из-за спора вокруг создания нового альянса между США, Австралией и Великобританией.

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Как сообщалось, 15 сентября президент США Джо Байден объявил о новом оборонном союзе Австралии, США и Великобритании, в рамках которого Канберре передадут американские технологии по строительству атомных подводных лодок, а также наработки в области киберзащиты, прикладного искусственного интеллекта и наращивание подводного потенциала.

По оценкам экспертов, этот союз направлен на противодействие усилению Китая. Впрочем, этот шаг вызвал раздражение Парижа, который потерял контракт на поставку подводных лодок в Австралию на сумму в 56 млрд евро. Этот контракт подписали еще в 2016 году.

18 сентября министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что это решение осложнило взаимодействие Парижа с Североатлантическим альянсом. "Следует также поставить под сомнение прочность союза с Соединенными Штатами", - отметил Ле Дриан и добавил, что если речь идет о "настоящем альянсе", то его участники "разговаривают друг с другом и демонстрируют взаимное уважение, чего в данном случае не было".

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По мнению главы внешнеполитического ведомства Франции, это решение поставило под угрозу новую стратегическую концепцию НАТО. В связи с этим глава МИД Франции заявил о "лжи" и отсутствии доверия. "Подобное недопустимо, оно свидетельствует о кризисе", - подчеркнул министр и добавил, что Париж узнал о сделке США и Австралии за час до официального объявления о ней. Также 18 сентября Франция отозвала послов из США и Австралии для консультаций.

Великобритания (4929) скандал (4475) Франция (3495)


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Топ комментарии
+10
жабоеды обиделись
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20.09.2021 10:51
+5
Макрон получил результат... соей неопределенной политики и заигрываний с мацквой... и это правильно.
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20.09.2021 11:01
+4
Нам теж образливо через ПП2.
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20.09.2021 11:20
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жабоеды обиделись
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20.09.2021 10:51 Ответить
56 миллиардов на кону . любой обидеться
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20.09.2021 10:57 Ответить
Нам теж образливо через ПП2.
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20.09.2021 11:20 Ответить
63...)))))))))))
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20.09.2021 11:24 Ответить
засуєтились гниди
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20.09.2021 10:55 Ответить
короче, этот макрон испортился - несите следующего. давно нужно было так с путинскими подстилками.
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20.09.2021 10:58 Ответить
надо настроить диалог
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20.09.2021 11:00 Ответить
Макрон получил результат... соей неопределенной политики и заигрываний с мацквой... и это правильно.
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20.09.2021 11:01 Ответить
Админ, мало того , ЧТО ДЕЛАЕТЕ ПЕРЕВОД НА КАЦАПСКИЙ с украинской версии DW, так ещё и в датах путаетесь

У вас там школьники тексты готовят ?
«запланированная на эту неделю встреча не состоится, сообщили вечером в воскресенье, 20 сентября, в министерстве обороны Франции. Источник:

СЕГОДНЯ УТРО 20 сентября 😀
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20.09.2021 11:08 Ответить
пусть тоже свои экс-колонии собирают, делов-то
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20.09.2021 11:16 Ответить
Дозвольте висловити велику стурбованість щодо даного кейсу.
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20.09.2021 11:20 Ответить
"Переможці" у 2 СВ зобидились,захникали,що їх Штати і Англія "кинули". А нахрена США і Англіі такі "друзі", які сплять і бачать як би вилизати дупу *****.
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20.09.2021 12:00 Ответить
Франции видимо не терпится вступить в ОДКБ.
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20.09.2021 12:16 Ответить
хРанция!!!! добро пожаловать в "таЁжный союз"!!!!!!
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20.09.2021 12:17 Ответить
 
 