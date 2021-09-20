Париж отменил встречу с британским министром обороны

Запланированная на этой неделе встреча министров обороны Франции и Великобритании не произойдет. Обозреватели связывают это со скандалом относительно субмарин и объявления нового оборонного альянса Австралии, США и Великобритании.

Париж отменил встречу французского министра обороны Флоранс Парли с британским коллегой Беном Уоллесом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Запланированная на эту неделю встреча не состоится, сообщили вечером в воскресенье, 20 сентября, в министерстве обороны Франции.

Обозреватели предполагают, что встреча отменена из-за спора вокруг создания нового альянса между США, Австралией и Великобританией.

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Как сообщалось, 15 сентября президент США Джо Байден объявил о новом оборонном союзе Австралии, США и Великобритании, в рамках которого Канберре передадут американские технологии по строительству атомных подводных лодок, а также наработки в области киберзащиты, прикладного искусственного интеллекта и наращивание подводного потенциала.

По оценкам экспертов, этот союз направлен на противодействие усилению Китая. Впрочем, этот шаг вызвал раздражение Парижа, который потерял контракт на поставку подводных лодок в Австралию на сумму в 56 млрд евро. Этот контракт подписали еще в 2016 году.

18 сентября министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что это решение осложнило взаимодействие Парижа с Североатлантическим альянсом. "Следует также поставить под сомнение прочность союза с Соединенными Штатами", - отметил Ле Дриан и добавил, что если речь идет о "настоящем альянсе", то его участники "разговаривают друг с другом и демонстрируют взаимное уважение, чего в данном случае не было".

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По мнению главы внешнеполитического ведомства Франции, это решение поставило под угрозу новую стратегическую концепцию НАТО. В связи с этим глава МИД Франции заявил о "лжи" и отсутствии доверия. "Подобное недопустимо, оно свидетельствует о кризисе", - подчеркнул министр и добавил, что Париж узнал о сделке США и Австралии за час до официального объявления о ней. Также 18 сентября Франция отозвала послов из США и Австралии для консультаций.