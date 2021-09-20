Ірландія вакцинувала від коронавірусу 90% дорослого населення
Ірландія лідирує за показниками вакцинації проти коронавірусу в країнах ЄС - у країні щепили 90% громадян старших за 16 років.
Про це повідомляє Euractiv із посиланням на дані Європейського центру з контролю за захворюваннями, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що одну дозу отримали 92,2% ірландців старших за 16 років.
Наступні за Ірландією Мальта, Данія і Португалія.
Ірландський уряд визначив 22 жовтня датою скасування більшості обмежень.
Очікується, що на цьому тижні багато ірландців почнуть поетапне повернення на свої робочі місця після 18 місяців карантину.
З понеділка також скасовуються обмеження на заняття в приміщеннях і на масові заходи на відкритому повітрі.
За даними сайту Worldometer, в Ірландії від початку пандемії коронавірусу зафіксували понад 375,3 тис. випадків, з них - 5,1 тис. летальних.
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До того ж, в нас 15 % населення заявляє, що перехворіло, маючи лабораторне підтвердження, коли офіційна статистика дає лише 5 %. От і рівняйте цифри.
Теперь в Ирландии нет коронавируса.