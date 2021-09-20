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Новини Коронавірус і карантин
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Ірландія вакцинувала від коронавірусу 90% дорослого населення

Ірландія вакцинувала від коронавірусу 90% дорослого населення

Ірландія лідирує за показниками вакцинації проти коронавірусу в країнах ЄС - у країні щепили 90% громадян старших за 16 років.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на дані Європейського центру з контролю за захворюваннями, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що одну дозу отримали 92,2% ірландців старших за 16 років.

Наступні за Ірландією Мальта, Данія і Португалія.

Ірландський уряд визначив 22 жовтня датою скасування більшості обмежень.

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Очікується, що на цьому тижні багато ірландців почнуть поетапне повернення на свої робочі місця після 18 місяців карантину.

З понеділка також скасовуються обмеження на заняття в приміщеннях і на масові заходи на відкритому повітрі.

За даними сайту Worldometer, в Ірландії від початку пандемії коронавірусу зафіксували понад 375,3 тис. випадків, з них - 5,1 тис. летальних.

Автор: 

вакцина (4419) Ірландія (167) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
ну тупые!!!! Брали бы пример с передовых совковых стран, здесь 90% антипрививочники)
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20.09.2021 11:01
+6
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20.09.2021 11:02
+3
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20.09.2021 11:03
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ну тупые!!!! Брали бы пример с передовых совковых стран, здесь 90% антипрививочники)
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20.09.2021 11:01 Відповісти
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20.09.2021 11:02 Відповісти
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20.09.2021 11:03 Відповісти
А болеют в пропорции больше нашего...
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20.09.2021 11:04 Відповісти
Да и количество смертей за сентябрь если учитывать население и процент привитых тоже не сильно от нашего отличается..
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20.09.2021 11:11 Відповісти
А коли це ви встигли статистику по Ірландії переглянути і порівняти з нашою ?

До того ж, в нас 15 % населення заявляє, що перехворіло, маючи лабораторне підтвердження, коли офіційна статистика дає лише 5 %. От і рівняйте цифри.
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20.09.2021 11:41 Відповісти
Чо, от интернета отключили? Или конкретно на гугле забанили?
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20.09.2021 11:49 Відповісти
У вас на мокшандії інша статистика. Не заважай.
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20.09.2021 11:51 Відповісти
Ага, совсем небольшое отличие - там на спад идет, а у нас в рост.
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20.09.2021 11:42 Відповісти
Дадада, а у нас в интернетах чтото спада никакого нет.
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20.09.2021 11:50 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ireland/
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20.09.2021 11:58 Відповісти
дык там населения чуть меньше 5 млн.чел.
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20.09.2021 11:12 Відповісти
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20.09.2021 11:14 Відповісти
Да. Спеціалістка в імунології. Німецькі лікарі вакцинуються, бо так написано в протоколах, ніхто оосбливо не сперечається, бо не вважає себе спеціалістом в імунології. А в нас позбираються бабки на лавочці і давай ляси точити про вакцини.
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20.09.2021 11:43 Відповісти
эта ж надо так любить пиво)))
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20.09.2021 11:14 Відповісти
теперь станут безсмертными ( но это не точно )
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20.09.2021 11:43 Відповісти
Хорошо им.
Теперь в Ирландии нет коронавируса.
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20.09.2021 14:00 Відповісти
 
 