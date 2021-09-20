Ирландия вакцинировала от коронавируса 90% взрослого населения
Ирландия лидирует по показателям вакцинации против коронавируса в странах ЕС - в стране привили 90% граждан старше 16 лет.
Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на данные Европейского центра по контролю за заболеваниями, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что одну дозу получили 92,2% ирландцев страше 16 лет.
За Ирландией следуют Мальта, Дания и Португалия.
Ирландское правительство определило 22 октября датой отмены большинства ограничений.
Ожидается, что на этой неделе много ирландцев начнут поэтапное возвращение на свои рабочие места после 18 месяцев карантина.
С понедельника также отменяются ограничения на занятия в помещениях и на массовые мероприятия на открытом воздухе.
По данным сайта Worldometer, в Ирландии с начала пандемии коронавируса зафиксировали более 375,3 тыс. случаев, из них - 5,1 тыс. летальных.
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До того ж, в нас 15 % населення заявляє, що перехворіло, маючи лабораторне підтвердження, коли офіційна статистика дає лише 5 %. От і рівняйте цифри.
Теперь в Ирландии нет коронавируса.