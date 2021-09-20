РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12447 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 525 19

Ирландия вакцинировала от коронавируса 90% взрослого населения

Ирландия вакцинировала от коронавируса 90% взрослого населения

Ирландия лидирует по показателям вакцинации против коронавируса в странах ЕС - в стране привили 90% граждан старше 16 лет.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на данные Европейского центра по контролю за заболеваниями, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что одну дозу получили 92,2% ирландцев страше 16 лет.

За Ирландией следуют Мальта, Дания и Португалия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии резко выросло количество записей на вакцинацию после объявления COVID-паспорта обязательным

Ирландское правительство определило 22 октября датой отмены большинства ограничений.

Ожидается, что на этой неделе много ирландцев начнут поэтапное возвращение на свои рабочие места после 18 месяцев карантина.

С понедельника также отменяются ограничения на занятия в помещениях и на массовые мероприятия на открытом воздухе.

Также читайте: В Украине "красный" уровень по динамике госпитализации, заболеваемость COVID-19 превышена почти в два раза, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По данным сайта Worldometer, в Ирландии с начала пандемии коронавируса зафиксировали более 375,3 тыс. случаев, из них - 5,1 тыс. летальных.

вакцина (3815) Ирландия (121) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
ну тупые!!!! Брали бы пример с передовых совковых стран, здесь 90% антипрививочники)
показать весь комментарий
20.09.2021 11:01
+6
показать весь комментарий
20.09.2021 11:02
+3
показать весь комментарий
20.09.2021 11:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну тупые!!!! Брали бы пример с передовых совковых стран, здесь 90% антипрививочники)
показать весь комментарий
20.09.2021 11:01 Ответить
показать весь комментарий
20.09.2021 11:02 Ответить
показать весь комментарий
20.09.2021 11:03 Ответить
А болеют в пропорции больше нашего...
показать весь комментарий
20.09.2021 11:04 Ответить
Да и количество смертей за сентябрь если учитывать население и процент привитых тоже не сильно от нашего отличается..
показать весь комментарий
20.09.2021 11:11 Ответить
А коли це ви встигли статистику по Ірландії переглянути і порівняти з нашою ?

До того ж, в нас 15 % населення заявляє, що перехворіло, маючи лабораторне підтвердження, коли офіційна статистика дає лише 5 %. От і рівняйте цифри.
показать весь комментарий
20.09.2021 11:41 Ответить
Чо, от интернета отключили? Или конкретно на гугле забанили?
показать весь комментарий
20.09.2021 11:49 Ответить
У вас на мокшандії інша статистика. Не заважай.
показать весь комментарий
20.09.2021 11:51 Ответить
Ага, совсем небольшое отличие - там на спад идет, а у нас в рост.
показать весь комментарий
20.09.2021 11:42 Ответить
Дадада, а у нас в интернетах чтото спада никакого нет.
показать весь комментарий
20.09.2021 11:50 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ireland/
показать весь комментарий
20.09.2021 11:58 Ответить
дык там населения чуть меньше 5 млн.чел.
показать весь комментарий
20.09.2021 11:12 Ответить
показать весь комментарий
20.09.2021 11:14 Ответить
Да. Спеціалістка в імунології. Німецькі лікарі вакцинуються, бо так написано в протоколах, ніхто оосбливо не сперечається, бо не вважає себе спеціалістом в імунології. А в нас позбираються бабки на лавочці і давай ляси точити про вакцини.
показать весь комментарий
20.09.2021 11:43 Ответить
эта ж надо так любить пиво)))
показать весь комментарий
20.09.2021 11:14 Ответить
теперь станут безсмертными ( но это не точно )
показать весь комментарий
20.09.2021 11:43 Ответить
Хорошо им.
Теперь в Ирландии нет коронавируса.
показать весь комментарий
20.09.2021 14:00 Ответить
 
 