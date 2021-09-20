Ирландия вакцинировала от коронавируса 90% взрослого населения

Ирландия лидирует по показателям вакцинации против коронавируса в странах ЕС - в стране привили 90% граждан старше 16 лет.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на данные Европейского центра по контролю за заболеваниями, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что одну дозу получили 92,2% ирландцев страше 16 лет.

За Ирландией следуют Мальта, Дания и Португалия.

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Ирландское правительство определило 22 октября датой отмены большинства ограничений.

Ожидается, что на этой неделе много ирландцев начнут поэтапное возвращение на свои рабочие места после 18 месяцев карантина.

С понедельника также отменяются ограничения на занятия в помещениях и на массовые мероприятия на открытом воздухе.

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По данным сайта Worldometer, в Ирландии с начала пандемии коронавируса зафиксировали более 375,3 тыс. случаев, из них - 5,1 тыс. летальных.