Зустріч Путіна і Зеленського не планується поки що, - МЗС РФ

За даними російської сторони, зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського поки не планується.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

"Ми не плануємо поки", - відповів Руденко на питання про можливу зустріч.

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Як повідомлялося, 5 вересня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що Путін готовий зустрітися із Зеленським "і разом іти шляхом нормалізації двосторонніх відносин", але поки підготовка до таких переговорів не розпочалася. 10 вересня президент України заявив, що Росія не хоче швидко завершити війну на Донбасі, і пообіцяв змусити російське керівництво почати говорити про деокупацію українських територій.