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Зустріч Путіна і Зеленського не планується поки що, - МЗС РФ

Зустріч Путіна і Зеленського не планується поки що, - МЗС РФ

За даними російської сторони, зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського поки не планується.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

"Ми не плануємо поки", - відповів Руденко на питання про можливу зустріч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль відкинув обговорення окупованого РФ Криму на можливій зустрічі Путіна і Зеленського

Як повідомлялося, 5 вересня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що Путін готовий зустрітися із Зеленським "і разом іти шляхом нормалізації двосторонніх відносин", але поки підготовка до таких переговорів не розпочалася. 10 вересня президент України заявив, що Росія не хоче швидко завершити війну на Донбасі, і пообіцяв змусити російське керівництво почати говорити про деокупацію українських територій.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) МЗС рф (959) перемовини (2854) путін володимир (23761)


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Топ коментарі
+3
І так зрозуміло, один в бункері сидить, другий в відпустку "намилиться"
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20.09.2021 12:52
+2
І краще не треба.

Бо аш трісьот від можливих наслідків.
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20.09.2021 12:50
+2
Шо, сильно утомился? Какая по счету відпустка будет?
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20.09.2021 12:53
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І краще не треба.

Бо аш трісьот від можливих наслідків.
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20.09.2021 12:50 Відповісти
так, пiсля "путiн- вбивця" можуть пострадать сто(!) людей...
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20.09.2021 12:54 Відповісти
І так зрозуміло, один в бункері сидить, другий в відпустку "намилиться"
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20.09.2021 12:52 Відповісти
Шо, сильно утомился? Какая по счету відпустка будет?
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20.09.2021 12:53 Відповісти
Так вроді ж постарів на 20 років, "укаталі Сивку крутиє горкі".
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20.09.2021 14:52 Відповісти
рашкованские журнашлюшки постоянно задают пескову этот вопрос. зачем
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20.09.2021 12:52 Відповісти
***** ждет, ждет и глазом подмигивает...
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20.09.2021 13:37 Відповісти
Чудові новини. Капітуляції не буде. 🤡💀
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20.09.2021 12:53 Відповісти
А чего РФ капитулировать? Не ВСУ же на Кубани и под Ростов, вот их МИД и говорит:
Встреча Путина и Зеленского не планируется пока, - МИД РФ Источник:
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20.09.2021 13:00 Відповісти
Треба прибрати слово ПОКА. І буде норм.
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20.09.2021 13:20 Відповісти
В политике возможно все, у них не такое как у вас мышление.. ( у власть имущих)
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20.09.2021 13:23 Відповісти
ой да, почти у всех желание спасти "свою шкуру", а тех у кого бабла вагон - это желание в 1000 раз выше
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20.09.2021 13:39 Відповісти
А если состоится то о чем там говорить? О Минских договоренностях без смысла.. разве что про транзит газа через Украину после 2024го года.
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20.09.2021 12:54 Відповісти
после оккупации Украины и голосования паспортизированых нельзя встречатся с рашистом ,Голосованием и в ордло и в Крыму ,рашист дает понять всему миру -"это есть территории рашистские и хрен я ложил на мировой порядок "
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20.09.2021 12:54 Відповісти
Плохо, что путлер нехочет с Зелей встречатся. Может наш бедоносец на расее что нибудь учудил.
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20.09.2021 12:57 Відповісти
А голубки так хотят заглянуть в глаза друг друга.
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20.09.2021 12:58 Відповісти
Це щось нагадує зустріч вівці і вовка. Вівця вирішила закликати до совісті вовка, щоб він перестав їсти м"ясо овець. А вовк в принципі не може відмовитись від м"яса, бо він трави не їсть.
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20.09.2021 13:00 Відповісти
Чуствуется с каким сожалением мид РФ ето написал, Как бы им хотелось заманить ЗЕ в кремлевские казематы КГБ и обработать. Все кто посещал Мацкву чудесным образом сразу же меняли свою точку зрения в пользу Рашки.
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20.09.2021 13:03 Відповісти
Порошенко https://fb.watch/882Vl3Ci-M/ вимагає розслідувати , чому влада дозволила незаконні вибори до Держдуми на території України

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20.09.2021 13:04 Відповісти
А чего он скажет Зеленскому - очередной кремлевский бред и отговорки. Ведь кремляди не признают и не придерживаются ни одной мировой нормы, договора и правила - они понимают лишь кулаком в морду, ну или полную изоляцию, на что ни Запад ни Америка не пойдут - слишком большие деньги замешаны! А то что Рашка там машет и бряцает ядерным оружием - то все фигня, никого они атаковать не будут - ни Америку, ни Европу - у них у всех там гражданство есть и их жены и дети там учатся и живут, так что то, что втирают по телеку нужно еще 1000 раз фильтровать и голову включать!!!
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20.09.2021 13:06 Відповісти
И слава Богу! Говорить в общем то и не о чем с х..ло да и не надо, он урка питерский бубочку сожрет и не подавится. Зеля просто л.х, сдаст нас всех не за понюшку табака.
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20.09.2021 13:08 Відповісти
Кто из них выше - вот вопрос. А если без туфлей? А если с крестиком один, а второй в трусах? вот где ставки надо делать то. а потом один персонаж, крестик сует второму в трусы, а второй обувает туфли, но трусы падают внаниз согласно второму второзаконию, вторая глава, второй стих и все второе, - и кто выше росточком и насколько? ваши ставки господа, глаз мой радуют всегда....

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20.09.2021 13:11 Відповісти
Х#йло в погреб убежал какие могут быть встречи...
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20.09.2021 13:43 Відповісти
А мені от цікаво, як наш криворіжський дурник наркоман може змусити Путіна хоч до чогось??? Свій коронний номер на роялі зтанцює, чи гумореску якусь розкаже????
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20.09.2021 13:50 Відповісти
Ні у якому разі українці не повині відпускати зе на одинці до кремлівського убивці, бо він продасть Україну.
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04.12.2021 20:27 Відповісти
 
 