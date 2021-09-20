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Встреча Путина и Зеленского не планируется пока, - МИД РФ

Встреча Путина и Зеленского не планируется пока, - МИД РФ

По данным российской стороны, встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не планируется.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

"Не планируется пока", - ответил Руденко на вопрос о возможной встрече.

Читайте также: Кремль исключил обсуждение оккупированного РФ Крыма на возможной встрече Путина и Зеленского

Как сообщалось, 5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Путин готов встретиться с Зеленским "и вместе идти по пути нормализации двусторонних отношений", но пока подготовка к таким переговорам не началась. 10 сентября президент Украины заявил, что Россия не хочет быстро завершить войну на Донбассе, и пообещал заставить российское руководство начать говорить о деоккупации украинских территорий.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) МИД РФ (1665) переговоры (4917) путин владимир (31214)


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Топ комментарии
+3
І так зрозуміло, один в бункері сидить, другий в відпустку "намилиться"
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20.09.2021 12:52
+2
І краще не треба.

Бо аш трісьот від можливих наслідків.
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20.09.2021 12:50
+2
Шо, сильно утомился? Какая по счету відпустка будет?
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20.09.2021 12:53
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І краще не треба.

Бо аш трісьот від можливих наслідків.
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20.09.2021 12:50 Ответить
так, пiсля "путiн- вбивця" можуть пострадать сто(!) людей...
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20.09.2021 12:54 Ответить
І так зрозуміло, один в бункері сидить, другий в відпустку "намилиться"
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20.09.2021 12:52 Ответить
Шо, сильно утомился? Какая по счету відпустка будет?
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20.09.2021 12:53 Ответить
Так вроді ж постарів на 20 років, "укаталі Сивку крутиє горкі".
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20.09.2021 14:52 Ответить
рашкованские журнашлюшки постоянно задают пескову этот вопрос. зачем
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20.09.2021 12:52 Ответить
***** ждет, ждет и глазом подмигивает...
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20.09.2021 13:37 Ответить
Чудові новини. Капітуляції не буде. 🤡💀
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20.09.2021 12:53 Ответить
А чего РФ капитулировать? Не ВСУ же на Кубани и под Ростов, вот их МИД и говорит:
Встреча Путина и Зеленского не планируется пока, - МИД РФ Источник:
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20.09.2021 13:00 Ответить
Треба прибрати слово ПОКА. І буде норм.
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20.09.2021 13:20 Ответить
В политике возможно все, у них не такое как у вас мышление.. ( у власть имущих)
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20.09.2021 13:23 Ответить
ой да, почти у всех желание спасти "свою шкуру", а тех у кого бабла вагон - это желание в 1000 раз выше
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20.09.2021 13:39 Ответить
А если состоится то о чем там говорить? О Минских договоренностях без смысла.. разве что про транзит газа через Украину после 2024го года.
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20.09.2021 12:54 Ответить
после оккупации Украины и голосования паспортизированых нельзя встречатся с рашистом ,Голосованием и в ордло и в Крыму ,рашист дает понять всему миру -"это есть территории рашистские и хрен я ложил на мировой порядок "
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20.09.2021 12:54 Ответить
Плохо, что путлер нехочет с Зелей встречатся. Может наш бедоносец на расее что нибудь учудил.
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20.09.2021 12:57 Ответить
А голубки так хотят заглянуть в глаза друг друга.
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20.09.2021 12:58 Ответить
Це щось нагадує зустріч вівці і вовка. Вівця вирішила закликати до совісті вовка, щоб він перестав їсти м"ясо овець. А вовк в принципі не може відмовитись від м"яса, бо він трави не їсть.
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20.09.2021 13:00 Ответить
Чуствуется с каким сожалением мид РФ ето написал, Как бы им хотелось заманить ЗЕ в кремлевские казематы КГБ и обработать. Все кто посещал Мацкву чудесным образом сразу же меняли свою точку зрения в пользу Рашки.
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20.09.2021 13:03 Ответить
Порошенко https://fb.watch/882Vl3Ci-M/ вимагає розслідувати , чому влада дозволила незаконні вибори до Держдуми на території України

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20.09.2021 13:04 Ответить
А чего он скажет Зеленскому - очередной кремлевский бред и отговорки. Ведь кремляди не признают и не придерживаются ни одной мировой нормы, договора и правила - они понимают лишь кулаком в морду, ну или полную изоляцию, на что ни Запад ни Америка не пойдут - слишком большие деньги замешаны! А то что Рашка там машет и бряцает ядерным оружием - то все фигня, никого они атаковать не будут - ни Америку, ни Европу - у них у всех там гражданство есть и их жены и дети там учатся и живут, так что то, что втирают по телеку нужно еще 1000 раз фильтровать и голову включать!!!
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20.09.2021 13:06 Ответить
И слава Богу! Говорить в общем то и не о чем с х..ло да и не надо, он урка питерский бубочку сожрет и не подавится. Зеля просто л.х, сдаст нас всех не за понюшку табака.
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20.09.2021 13:08 Ответить
Кто из них выше - вот вопрос. А если без туфлей? А если с крестиком один, а второй в трусах? вот где ставки надо делать то. а потом один персонаж, крестик сует второму в трусы, а второй обувает туфли, но трусы падают внаниз согласно второму второзаконию, вторая глава, второй стих и все второе, - и кто выше росточком и насколько? ваши ставки господа, глаз мой радуют всегда....

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20.09.2021 13:11 Ответить
Х#йло в погреб убежал какие могут быть встречи...
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20.09.2021 13:43 Ответить
А мені от цікаво, як наш криворіжський дурник наркоман може змусити Путіна хоч до чогось??? Свій коронний номер на роялі зтанцює, чи гумореску якусь розкаже????
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20.09.2021 13:50 Ответить
Ні у якому разі українці не повині відпускати зе на одинці до кремлівського убивці, бо він продасть Україну.
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04.12.2021 20:27 Ответить
 
 