Встреча Путина и Зеленского не планируется пока, - МИД РФ

По данным российской стороны, встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не планируется.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

"Не планируется пока", - ответил Руденко на вопрос о возможной встрече.

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Как сообщалось, 5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Путин готов встретиться с Зеленским "и вместе идти по пути нормализации двусторонних отношений", но пока подготовка к таким переговорам не началась. 10 сентября президент Украины заявил, что Россия не хочет быстро завершить войну на Донбассе, и пообещал заставить российское руководство начать говорить о деоккупации украинских территорий.