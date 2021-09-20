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Новини Агресія Росії проти України
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Опозиція намагається зірвати розгляд справи "вагнерівців" по суті, - голова ТСК Безугла

Опозиція намагається зірвати розгляд справи

На засіданнях ТСК, яка розглядає справу "вагнерівців", в основному є кворум.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу сказала нардеп СН, голова комісії Мар'яна Безугла.

"Якщо виникають об'єктивні причини, то через те, що опозиційні, взагалі всі інші політсили намагаються уникати ТСК або приходять на засідання, не будучи її членами. Якби вони себе безпосередньо подали, стали повноправними членами ТСК, у нас би взагалі не було проблем із кворумом", - підкреслила вона і додала: "Опозиція намагається зірвати розгляд справи по суті".

Безугла пояснила, що спочатку опозиція відкликає своїх представників, а потім вони приходять і вимагають своєї участі в засіданнях комісії.

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"Це прецедент, з яким зіткнувся парламент. Ми повинні зараз вирішити, чи можуть у нас бути ТСК по 200-300 осіб, які не несуть відповідальність, чи ми повинні певною мірою вдосконалити законодавство", - зазначила нардепка.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи мають право депутати - не члени ТСК приходити на її засідання, Безугла заявила: "Ми зараз додатково з'ясовуємо всі юридичні моменти".

Автор: 

ВР (14942) ТСК (373) ПВК Вагнер (1540) Безугла Мар’яна (297)


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Топ коментарі
+27
Она даже глупее чем кажется.
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20.09.2021 15:42
+17
дура конченая

оппозиция ТРЕБУЕТ расследования. только оно должно быть настоящим а не тот цирк который ты курица устроила
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20.09.2021 15:56
+16
Ця дура буде і за миску помиїв попу собі рвати - психологія шавки тупо виконувати команду фас.
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20.09.2021 15:50
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Она даже глупее чем кажется.
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20.09.2021 15:42 Відповісти
тупая и ещё тупее - два в одной 😂
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20.09.2021 15:46 Відповісти
а при чому тут глупість? Мабуть справа лиш у тому , ЩА НА НЕЇ є у ОПУщеної зрадою влади, який кмпромат, з котрим їй не відмитись вже в будь-якому варіанті ...
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20.09.2021 15:47 Відповісти
Ця дура буде і за миску помиїв попу собі рвати - психологія шавки тупо виконувати команду фас.
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20.09.2021 15:50 Відповісти
Як казав Мюллер "Ну этот будет землю рыть".
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20.09.2021 17:01 Відповісти
Компромат-"Анал не Табу?))"
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20.09.2021 15:56 Відповісти
То, в чем она участвует сейчас, похлеще любого компромата) С реальным сроком... Про другие "ништяки" я вообще молчу) Сильно Ганьке Герман бабло овоща помогло?
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20.09.2021 16:07 Відповісти
уже не кажется
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20.09.2021 15:48 Відповісти
Безуглая рассматривает дело Вагнеровцев по-сути:

Ну это такая серенькая папочка, там такие офисные бумажечки, шитые белыми ниточками. Дело рассмотрено. Доклад окончен.
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20.09.2021 16:40 Відповісти
Тебе пиявка в трусы залезла?
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20.09.2021 15:43 Відповісти
Ошибаешься, они у нее уже из бриллиантов и теперь отрабатывает.
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20.09.2021 15:59 Відповісти
Как Аньке Герман помогло бабло овоща???
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20.09.2021 16:08 Відповісти
тупая имеет право заявить
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20.09.2021 15:45 Відповісти
Зірвати фальсифікацію справи зеленими мерзотниками.

Почула, Ганька ?
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20.09.2021 15:45 Відповісти
тварь
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20.09.2021 15:46 Відповісти
семейный врач безмозглая жжет неподетски...)
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20.09.2021 15:47 Відповісти
Тиць пи....иць.
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20.09.2021 15:47 Відповісти
Як зірвати, якщо опозицію не допускають до засідання
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20.09.2021 15:48 Відповісти
ага, обеспечить кворум при большинстве слуг урода в комиссии. и правильно что вышли
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20.09.2021 15:48 Відповісти
Вважаю що дарма.

Минулого разу депутат із Голосу так її зрізав на брифінгу, що вона аж з-за дверей вискочила як ошпарена

В комісії мають бути принаймі очі та вуха опозиції, щоб ЗЄльоні не забріхувалися
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20.09.2021 15:54 Відповісти
Как говорил один мой знакомый - крутится, как вошь на сковородке.
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20.09.2021 15:49 Відповісти
Взагалі то, здається що у приказці вуж.

Але ця до гадів не доросла, а тому - ВОША ! 😂
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20.09.2021 15:56 Відповісти
Да я помню, что уж, но эта тварина для них слишком благородная.
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20.09.2021 15:58 Відповісти
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20.09.2021 18:53 Відповісти
вош на гребінці
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20.09.2021 16:31 Відповісти
Точно
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20.09.2021 16:47 Відповісти
дура конченая

оппозиция ТРЕБУЕТ расследования. только оно должно быть настоящим а не тот цирк который ты курица устроила
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20.09.2021 15:56 Відповісти
Кто всрався - невістка!!!

Насколько я понимаю, что в комиссии ВСК нет оппозиционных депутатов, а оппозицию не допускают на ее заседания!!!

Зашквар полнейший и сегодня на докладчика будет сильнейшее психологическое давление!!! От его доклада многое зависит!

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20.09.2021 15:56 Відповісти
Але єто палат №6 нет єто ВСК по вагнеровцам так я туда и попал в дурку уже все просто смотрят на єтот єпический цирк ребята ві СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ ТОЛЬКО ПОДТВЕРЖДАЕТЕ ПРАВОТУ О ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО И СДАЧУ ИНТЕРЕСОВ СТРАНІ может уж не продолжать народ вам уже вінес вердикт ві просто жалки вас только спасает нахождение во власти но не надолго в свей лжи ві все больше тонете
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20.09.2021 15:56 Відповісти
Бреше гнида зелена .
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20.09.2021 15:59 Відповісти
Хочеш завалити справу- доручи її дурепі і не просто дурепі, а дурепі з ініціативою.
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20.09.2021 16:01 Відповісти
В слуги набрали столь эпических идиотов, что требовать от них элементарной логики не приходится.
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20.09.2021 16:05 Відповісти
Усі дивуються, де Грозєв зі своїми обіцянками? Та як ту можна щось поспішно видавати, коли Безумна й Ко з ОПУщених зрадою пишуть й пишуть собою сценарій нових сезонів для фільму ...
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20.09.2021 16:07 Відповісти
Тьфу на вашу оппозицию. Мы тут главные: и расследователи, и комиссары и предатели по совместительству. Большей дуры чем Марфа Безмозуглая в Раде еще не было

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20.09.2021 16:14 Відповісти
яка тільки гидотна як і всі вони на морді все написано
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20.09.2021 16:15 Відповісти
И что тут непонятно? Безуглой поставлена вполне конкретная, но труднодостижимая цель - полностью отмазать ОПу в деле вагнеровцев. В этом ей мешают депутаты любой фракции, кроме слуги урода. Как бедная врачиха нифига не семи пядей во лбу сможет выполнить поставленную задачу? Да никак! Она не дала Бурбаку даже высказаться по сути, тупо прервала заседачку, лишь бы ЕС не услышала правду от первоисточника в официальной обстановке. Ох, не завидую я ей сейчас! Давление на нее 100500 миллиардов атмосфер со стороны ОПы, а с другой стороны - оппозиция, которую не проигноришь. Хоть бы руки на себя не наложила...
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20.09.2021 16:31 Відповісти
Мне эта рожа чем то напоминает жену янека с ее наколотыми ***********
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20.09.2021 16:33 Відповісти
Не Вам одному це нагадало, я вже відзначав, що можливо позашлюбна дочка.
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20.09.2021 17:08 Відповісти
её задача более простая - замутить все дело так, что никто не смог бы разобраться - Эрмак есть глава Офиса президента или нет
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20.09.2021 16:54 Відповісти
Це треба так тупо фінтікультіпнуться і вифінтіфінтікультіпнуться.
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20.09.2021 17:11 Відповісти
Тричі прочитав її цитату і нічого не зрозумів...Погано,що депутати не приходять на комісію,погано,що приходять...І ніби все є - дикція,звучні слова,форма - а змісту нуль...
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20.09.2021 17:23 Відповісти
Безуглая скоро заберёт пальму первенства по вранью у самой Юли Тимошенко.
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20.09.2021 18:11 Відповісти
https://prm.ua/zaiava-bezuhloi-pislia-zasidannia-tsk-u-spravi-vahnerivtsiv-mohla-buty-zahotovkoiu-zabrodskyy/ Заява Безуглої після засідання ТСК у "справі вагнерівців" могла бути заготовкою - Забродський

"Тимчасова слідча комісія (в складі монобільшості) могла заздалегідь прописати сценарій для засідання у справі вагнерівців. На це вказує те, що сьогодні на брифінгу модераторка (голова комісії М.Безугла) зачитала заяву, що відрізнялася від свідчень колишнього очільника Головного управління розвідки Василя Бурби" - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Михайло Забродський.
І продовжив: "Після того, як почалося заслуховування пана Бурби, вже після того, як ТСК неодноголосно проголосувала за те, щоб не були присутні нечлени комісії, і вже після того, як так звані гості залишились в приміщенні і почав розповідати генерал Бурба про певні обставини, після того, коли розповідь генерала дійшла саме до подій, які пов'язані безпосередньо з останніми декількома добами так званого спеціального заходу, - лише після цього під абсолютно надуманим приводом начебто стенографістці потрібно розв'язати окремі питання, засідання було перервано. Причому спочатку - рівно на десять хвилин. А після того, як пройшло десять хвилин, вже нікого не цікавило, на скільки саме було призупинено засідання. Тому що, вочевидь, подальших вказівок, як діяти, і ніякого плану на такий розвиток ситуації, на такий варіант пані модераторка, як сьогодні себе назвала голова тимчасової слідчої комісії, не мала. І після цього фактично робота була поставлена на паузу".
Генерал Забродський далі розповів, що його здивували заяви на брифінгу. Депутата не здивувало лише те, що модераторка читала повністю його офіційну заяву.
"І найцікавіше, що вона читала про речі, які нічого спільного з тим, що встиг розповісти пан Бурба сьогодні на тимчасовій слідчій комісії, не мають взагалі. Тобто, вочевидь, таким чином ми маємо справу з якоюсь заготовкою, яка вже була готова. Але події сьогодні під час ТСК, а найголовніше - зміст доповіді і пояснень пана генерала Бурби - ніяк не вкладалися в той попередній план, який був розроблений стосовно того, як повинна бути донесена суспільству начебто правда про те, як насправді розвивалися події" - константував народний депутат Михайло Забродський
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20.09.2021 20:53 Відповісти
По суті Безугла не та особа, яка має очолювати таку комісію. Вона займається тим що імітує бурхливу діяльність.
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21.09.2021 15:00 Відповісти
Тупая курица которая случайно попала во власть.
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21.09.2021 17:57 Відповісти
 
 