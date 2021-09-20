Опозиція намагається зірвати розгляд справи "вагнерівців" по суті, - голова ТСК Безугла

На засіданнях ТСК, яка розглядає справу "вагнерівців", в основному є кворум.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу сказала нардеп СН, голова комісії Мар'яна Безугла.

"Якщо виникають об'єктивні причини, то через те, що опозиційні, взагалі всі інші політсили намагаються уникати ТСК або приходять на засідання, не будучи її членами. Якби вони себе безпосередньо подали, стали повноправними членами ТСК, у нас би взагалі не було проблем із кворумом", - підкреслила вона і додала: "Опозиція намагається зірвати розгляд справи по суті".

Безугла пояснила, що спочатку опозиція відкликає своїх представників, а потім вони приходять і вимагають своєї участі в засіданнях комісії.

Читайте також: "Слуга народу" Безугла запевнила, що весь час перебуває на зв'язку з Бурбою: все, що стосується його свідчень - це закрита інформація

"Це прецедент, з яким зіткнувся парламент. Ми повинні зараз вирішити, чи можуть у нас бути ТСК по 200-300 осіб, які не несуть відповідальність, чи ми повинні певною мірою вдосконалити законодавство", - зазначила нардепка.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи мають право депутати - не члени ТСК приходити на її засідання, Безугла заявила: "Ми зараз додатково з'ясовуємо всі юридичні моменти".