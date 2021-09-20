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Вибух автомобіля в Дніпрі: прокуратура розглядає дві версії

Вибух автомобіля в Дніпрі: прокуратура розглядає дві версії

Слідство розглядає дві версії вибуху автомобіля в Дніпрі, внаслідок якого загинули дві особи - начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області Дарина Гречіщева і член Ради громадської організації "Український Легіон" Олексій Кавлак.

Про це повідомив заступник керівника обласної прокуратури Олександр Савенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Савенка, перша версія - злочин міг бути пов'язаний з професійною діяльністю загиблих, які "мали активну громадянську позицію", зокрема були волонтерами і бували в зоні бойових дій на Донбасі.

За другою версією - вибух пов'язаний із "неприязним ставленням певного кола осіб до цих людей". Савченко не уточнив, що це за особи, посилаючись на таємницю слідства.

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У прокуратурі зазначили, що сила вибуху відповідала силі вибуху 1-2 кілограмів тротилу. Місце розміщення вибухівки в авто зараз з'ясовують.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі вибухнув автомобіль, в результаті чого загинули дві людини.

Пізніше стало відомо, що загинули начальниця відділу ДСНС Дарина Гречіщева і член Ради громадської організації "Український Легіон", старший інструктор Легіону (позивний Змій) і 44-го навчального центру тактичної медицини, інструктор домедичної допомоги, керівник організації Aid Brothers Олексій Кавлак.

Поліція кваліфікувала вибух як теракт.

Автор: 

вибух (4439) Дніпро (3254) прокуратура (3667)


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Короче - обиделись и подорвали. У нас уже Колумбия?
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20.09.2021 17:43 Відповісти
какая профессиональная деятельность???? она - пресс-секретарь и волонтер, он - инструктор домедицинской помощи... какая деятельность???

неприязненные отношения??? тут уже ходила байка про жену, нанявшую киллера... это продолжение? 2 кило тротила - месть женщины????

на самоубийство еще не вышли?
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20.09.2021 18:05 Відповісти
Махновщина! Удар из-за угла. Подло. Трусливо.
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20.09.2021 18:05 Відповісти
Скорее кацапщина
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20.09.2021 21:12 Відповісти
Не, ну как бы 1 или 2 кг тротила разница ооочень большая. А судя по фото с одного ракурса и завёрнутой всей правой бочины вверх назад - закладка на днище под водителя ближе к педалям. Имхо
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20.09.2021 18:09 Відповісти
Вибух машини в Дніпрі. Прокуратура розглядає дві версії - самогубство та необережна поведінка власника авто, яка призвела до самозагоряння палива.
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20.09.2021 18:22 Відповісти
 
 