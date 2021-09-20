Вибух автомобіля в Дніпрі: прокуратура розглядає дві версії
Слідство розглядає дві версії вибуху автомобіля в Дніпрі, внаслідок якого загинули дві особи - начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області Дарина Гречіщева і член Ради громадської організації "Український Легіон" Олексій Кавлак.
Про це повідомив заступник керівника обласної прокуратури Олександр Савенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
За словами Савенка, перша версія - злочин міг бути пов'язаний з професійною діяльністю загиблих, які "мали активну громадянську позицію", зокрема були волонтерами і бували в зоні бойових дій на Донбасі.
За другою версією - вибух пов'язаний із "неприязним ставленням певного кола осіб до цих людей". Савченко не уточнив, що це за особи, посилаючись на таємницю слідства.
У прокуратурі зазначили, що сила вибуху відповідала силі вибуху 1-2 кілограмів тротилу. Місце розміщення вибухівки в авто зараз з'ясовують.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі вибухнув автомобіль, в результаті чого загинули дві людини.
Пізніше стало відомо, що загинули начальниця відділу ДСНС Дарина Гречіщева і член Ради громадської організації "Український Легіон", старший інструктор Легіону (позивний Змій) і 44-го навчального центру тактичної медицини, інструктор домедичної допомоги, керівник організації Aid Brothers Олексій Кавлак.
Поліція кваліфікувала вибух як теракт.
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неприязненные отношения??? тут уже ходила байка про жену, нанявшую киллера... это продолжение? 2 кило тротила - месть женщины????
на самоубийство еще не вышли?