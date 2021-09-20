Взрыв автомобиля в Днепре: прокуратура рассматривает две версии
Следствие рассматривает две версии взрыва автомобиля в Днепре, в результате которого погибли два человека – начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева и член Совета общественной организации "Украинский Легион" Алексей Кавлак.
Об этом сообщил заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Савенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
По словам Савенко, первая версия – преступление могло быть связано с профессиональной деятельностью погибших, которые "имели активную гражданскую позицию", в частности были волонтерами и бывали в зоне боевых действий в Донбассе.
По второй версии – взрыв связан с "неприязненными отношениями определенного круга лиц с этими людьми". Савченко не уточнил, что это за лица, ссылаясь на тайну следствия.
В прокуратуре отметили, что сила взрыва отвечала силе взрыва 1-2 килограммов тротила. Место нахождения взрывчатки в авто, сейчас выясняют.
Напомним, ранее сообщалось, что 15 сентября 2021 года на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека.
Позже стало известно, что погибли начальник отдела ГСЧС Дарья Гречищева и член Совета общественной организации "Украинский Легион", старший инструктор Легиона (позывной Змей) и 44-го учебного центра тактической медицины, инструктор домедицинской помощи, руководитель организации Aid Brothers Алексей Кавлак.
Полиция квалифицировала взрыв как теракт.
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неприязненные отношения??? тут уже ходила байка про жену, нанявшую киллера... это продолжение? 2 кило тротила - месть женщины????
на самоубийство еще не вышли?