РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7002 посетителя онлайн
Новости
4 340 6

Взрыв автомобиля в Днепре: прокуратура рассматривает две версии

Взрыв автомобиля в Днепре: прокуратура рассматривает две версии

Следствие рассматривает две версии взрыва автомобиля в Днепре, в результате которого погибли два человека – начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева и член Совета общественной организации "Украинский Легион" Алексей Кавлак.

Об этом сообщил заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Савенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Савенко, первая версия – преступление могло быть связано с профессиональной деятельностью погибших, которые "имели активную гражданскую позицию", в частности были волонтерами и бывали в зоне боевых действий в Донбассе.

По второй версии – взрыв связан с "неприязненными отношениями определенного круга лиц с этими людьми". Савченко не уточнил, что это за лица, ссылаясь на тайну следствия.

В прокуратуре отметили, что сила взрыва отвечала силе взрыва 1-2 килограммов тротила. Место нахождения взрывчатки в авто, сейчас выясняют.

Читайте также: Взрыв в Днепре: в автомобиле было установлено самодельное взрывное устройство, - СМИ

Напомним, ранее сообщалось, что 15 сентября 2021 года на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека.

Позже стало известно, что погибли начальник отдела ГСЧС Дарья Гречищева и член Совета общественной организации "Украинский Легион", старший инструктор Легиона (позывной Змей) и 44-го учебного центра тактической медицины, инструктор домедицинской помощи, руководитель организации Aid Brothers Алексей Кавлак.

Полиция квалифицировала взрыв как теракт.

Автор: 

взрыв (6727) Днепр (4398) прокуратура (5005)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Короче - обиделись и подорвали. У нас уже Колумбия?
показать весь комментарий
20.09.2021 17:43 Ответить
какая профессиональная деятельность???? она - пресс-секретарь и волонтер, он - инструктор домедицинской помощи... какая деятельность???

неприязненные отношения??? тут уже ходила байка про жену, нанявшую киллера... это продолжение? 2 кило тротила - месть женщины????

на самоубийство еще не вышли?
показать весь комментарий
20.09.2021 18:05 Ответить
Махновщина! Удар из-за угла. Подло. Трусливо.
показать весь комментарий
20.09.2021 18:05 Ответить
Скорее кацапщина
показать весь комментарий
20.09.2021 21:12 Ответить
Не, ну как бы 1 или 2 кг тротила разница ооочень большая. А судя по фото с одного ракурса и завёрнутой всей правой бочины вверх назад - закладка на днище под водителя ближе к педалям. Имхо
показать весь комментарий
20.09.2021 18:09 Ответить
Вибух машини в Дніпрі. Прокуратура розглядає дві версії - самогубство та необережна поведінка власника авто, яка призвела до самозагоряння палива.
показать весь комментарий
20.09.2021 18:22 Ответить
 
 