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Новини
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Попри зростання цін, за останній рік якість автогазу не погіршилася, - експерти

Попри зростання цін, за останній рік якість автогазу не погіршилася, - експерти

В осінньо-зимовий сезон, коли ціна газу традиційно зростає, роздрібна ціна літра може досягти і 20 грн за літр блакитного палива.

Як інформує Цензор.НЕТ, фахівці столичного Інституту споживчих експертиз перевірили якість газу, яка пропонується українському клієнту.

Так, експерти перевірили газ у великих мережах з верхньою стелею цін (WOG, SHELL), найбільшої столичної мережі (КLO), а також в ряді так званих дискаунтерів. Це також досить великі мережі, але з низьким на тлі інших рівнем цін (SunOil, Мотто, Avantage 7). Також для контрасту купили газ і на "бочці", з ціною на гривню нижче, навіть ніж у дискаунтерів.

Першим параметром є точність наливу газу. У двох мережах (WOG і SHELL), "налили" навіть більше - на один відсоток більше сплаченого. Рівно за чеком заправили на АЗС SunOil і Avantage 7, на КLO кількість трохи менше, але в рамках допустимої нормативом похибки. Недолив же був виявлений в мережі Мотто - (4%). У "нелегалів" і зовсім недолив 14%.

Також читайте: Результати перевірки якості дизельного палива на 13 мережах АЗС

Експерти розділили результати, отримані в лабораторії на зони - зелену, синю і червону. У зелену зону потрапили мережі, результати яких відповідали всім нормативам і мали "запас міцності" за якістю, в синю - АЗС, які з паливом не мали порушень щодо вимог профільного ДСТУ, а в червону - мережі, паливо в яких виявилося некондиційним, тобто мало відхилення в якісних показниках.

Відзначається, що ніхто з випробовуваних не потрапив у "червону" зону.

У лабораторії зразки тестувалися на відповідність вимогам профільного ГОСТу за показником "Компонентний склад". Чим більше пропану в газі, тим вище тиск насичених парів і тим краще пускові якості і робота паливної апаратури, особливо в зимовий період експлуатації.

У "зелену" зону потрапили зразки, де співвідношення пропану до бутану виявилося практично ідеальним - WOG (59/40), SHELL (58/37), SunOil (57/41) і Avantage 7 (56/37). Крім того, в зразках SHELL, WOG і SunOil зафіксовані низькі значення вмісту шкідливого для паливної системи пропілену.

Експерти перевірили також щільність газу, адже чим вона більша, тим більше при інших рівних пробіг на одній заправці. У цьому параметрі найвищі показники продемонстрували зразки мереж KLO, WOG і SunOil - відповідно, 533, 532 і 535 кг / м3.

В "синю зону" потрапили мережі КLO, Мотто і "бочка". Вони програли в співвідношенні пропану до бутану. Але, варто зазначити, проте, всі цифри в рамках допустимого.

Фахівці підкреслили, що незважаючи на зростання цін, за останній рік якість автомобільного газу не погіршилася.

Автор: 

авто (6145) АЗС (1877) паливо (891)


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Топ коментарі
+4
Ну и заголовок! Иксперды, пилять...
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20.09.2021 19:17
+3
Скорее, несмотря на увеличение цены бутерброда, количество колбасы в оном не уменьшилось )
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20.09.2021 19:18
+2
Интересный заголовок... Несмотря на увеличение слоя масла в бутерброде, количество мяса в колбасе не уменьшилось!
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20.09.2021 19:09
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Интересно...тут бензин называют как раз gas, сокращенно от gasoline. Я с разбегу не сразу вьехал, о чем речь в статье
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20.09.2021 19:08 Відповісти
На мото пару раз заправлялся дерьмо редкое.еще и что бы получить карту на скидку касир сказал что нужно покупать омывачку за 50 грн за литр.в итоге звонок на горячую линию и все бесплатно)))
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20.09.2021 19:08 Відповісти
Интересный заголовок... Несмотря на увеличение слоя масла в бутерброде, количество мяса в колбасе не уменьшилось!
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20.09.2021 19:09 Відповісти
Ага я тоже не понял связи цены и качества.
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20.09.2021 19:14 Відповісти
Скорее, несмотря на увеличение цены бутерброда, количество колбасы в оном не уменьшилось )
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20.09.2021 19:18 Відповісти
Яка ж радість "нєопісуємая"!
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20.09.2021 19:12 Відповісти
Ну и заголовок! Иксперды, пилять...
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20.09.2021 19:17 Відповісти
В Украине как и в СССР .Зимой БУТАН ,удельный вес до 0,6 на 1 литр .Летом ПРОПАН 0,51 гр на 1 литр..Нормальное соотношение ПРОПАН- БУТАН должно быть для автогаза 15 на 85 %..Вот тогда и запуск, и расход, и мощность будет на высоте.
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20.09.2021 19:22 Відповісти
20 гривен за литр????? да ну, нах - в Польше ДЕШЕВЛЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.09.2021 19:24 Відповісти
А как же быть с нашими так называемыми европейскими ценами? Или они уже не европейские? Уже не стремимся к европейским ценам раз обогнали их?
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20.09.2021 19:48 Відповісти
к "европейским" еще бы европейскую зарплату!
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20.09.2021 20:43 Відповісти
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20.09.2021 20:46 Відповісти
Зате в Україні нуворишів - клєптоманів в порядки більше. Край неляканих гобсеків.
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20.09.2021 19:50 Відповісти
Где на"Теслу" можна поставить ГБО? Дякую.
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20.09.2021 19:53 Відповісти
Несмотря на рост цен, за последний год качество автогаза не ухудшилось Источник:
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20.09.2021 20:27 Відповісти
если цену поднять ще више-то качество еще больше неухудшится )
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20.09.2021 21:06 Відповісти
При Порохе газ был 13 , тчк.
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20.09.2021 21:08 Відповісти
Зеленский с Ледей неплохо имеют с подорожавшего веезапно газа..... Привет лохам
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20.09.2021 21:58 Відповісти
 
 