Попри зростання цін, за останній рік якість автогазу не погіршилася, - експерти

В осінньо-зимовий сезон, коли ціна газу традиційно зростає, роздрібна ціна літра може досягти і 20 грн за літр блакитного палива.

Як інформує Цензор.НЕТ, фахівці столичного Інституту споживчих експертиз перевірили якість газу, яка пропонується українському клієнту.

Так, експерти перевірили газ у великих мережах з верхньою стелею цін (WOG, SHELL), найбільшої столичної мережі (КLO), а також в ряді так званих дискаунтерів. Це також досить великі мережі, але з низьким на тлі інших рівнем цін (SunOil, Мотто, Avantage 7). Також для контрасту купили газ і на "бочці", з ціною на гривню нижче, навіть ніж у дискаунтерів.

Першим параметром є точність наливу газу. У двох мережах (WOG і SHELL), "налили" навіть більше - на один відсоток більше сплаченого. Рівно за чеком заправили на АЗС SunOil і Avantage 7, на КLO кількість трохи менше, але в рамках допустимої нормативом похибки. Недолив же був виявлений в мережі Мотто - (4%). У "нелегалів" і зовсім недолив 14%.

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Експерти розділили результати, отримані в лабораторії на зони - зелену, синю і червону. У зелену зону потрапили мережі, результати яких відповідали всім нормативам і мали "запас міцності" за якістю, в синю - АЗС, які з паливом не мали порушень щодо вимог профільного ДСТУ, а в червону - мережі, паливо в яких виявилося некондиційним, тобто мало відхилення в якісних показниках.

Відзначається, що ніхто з випробовуваних не потрапив у "червону" зону.

У лабораторії зразки тестувалися на відповідність вимогам профільного ГОСТу за показником "Компонентний склад". Чим більше пропану в газі, тим вище тиск насичених парів і тим краще пускові якості і робота паливної апаратури, особливо в зимовий період експлуатації.

У "зелену" зону потрапили зразки, де співвідношення пропану до бутану виявилося практично ідеальним - WOG (59/40), SHELL (58/37), SunOil (57/41) і Avantage 7 (56/37). Крім того, в зразках SHELL, WOG і SunOil зафіксовані низькі значення вмісту шкідливого для паливної системи пропілену.

Експерти перевірили також щільність газу, адже чим вона більша, тим більше при інших рівних пробіг на одній заправці. У цьому параметрі найвищі показники продемонстрували зразки мереж KLO, WOG і SunOil - відповідно, 533, 532 і 535 кг / м3.

В "синю зону" потрапили мережі КLO, Мотто і "бочка". Вони програли в співвідношенні пропану до бутану. Але, варто зазначити, проте, всі цифри в рамках допустимого.

Фахівці підкреслили, що незважаючи на зростання цін, за останній рік якість автомобільного газу не погіршилася.