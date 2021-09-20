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Новини Репресії в Білорусі
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Засуджений у Білорусі українець Ференц подаватиме апеляцію, - Денісова

Засуджений у Білорусі українець Ференц подаватиме апеляцію, - Денісова

Засуджений у Білорусі українець Михайло Ференц планує подавати апеляцію на рішення суду.

Про це пише у фейсбуці уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні суд Заводського району Мінська засудив громадянина України Михайла Ференца до 3 років позбавлення волі за нібито "участь у діях, які грубо порушують громадський порядок, та умисне пошкодження майна"... Свою вину Михайло Ференц не визнає і через адвоката планує подавати апеляцію", - повідомила Денісова.

"Звертаюся до Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима з проханням терміново відвідати нашого співвітчизника та брати участь у всіх судових засіданнях задля забезпечення додержання його процесуальних прав", - підкреслила омбудсман.

Читайте: МЗС України вимагає звільнити українця Ференца, засудженого в Білорусі

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Михайла Ференца судять у Білорусі за участь в акціях протесту. 20 вересня суд засудив його до 3 років позбавлення волі. МЗС України вимагає звільнити українця.

Автор: 

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раз дали пусть сидит.С каких дел он украинец.
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20.09.2021 21:30 Відповісти
С таким же успехом он мог в Спортлото написать.
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20.09.2021 21:42 Відповісти
у нас суды. и у них суды. мы еще неплохо живем.
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20.09.2021 22:11 Відповісти
а шо он мог делать в этой бацкивщине? нормальные украинцы туда не щастят
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20.09.2021 22:15 Відповісти
 
 