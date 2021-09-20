Засуджений у Білорусі українець Ференц подаватиме апеляцію, - Денісова

Засуджений у Білорусі українець Михайло Ференц планує подавати апеляцію на рішення суду.

Про це пише у фейсбуці уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні суд Заводського району Мінська засудив громадянина України Михайла Ференца до 3 років позбавлення волі за нібито "участь у діях, які грубо порушують громадський порядок, та умисне пошкодження майна"... Свою вину Михайло Ференц не визнає і через адвоката планує подавати апеляцію", - повідомила Денісова.

"Звертаюся до Надзвичайного та Повноважного Посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима з проханням терміново відвідати нашого співвітчизника та брати участь у всіх судових засіданнях задля забезпечення додержання його процесуальних прав", - підкреслила омбудсман.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Михайла Ференца судять у Білорусі за участь в акціях протесту. 20 вересня суд засудив його до 3 років позбавлення волі. МЗС України вимагає звільнити українця.