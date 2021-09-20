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Новости Репрессии в Беларуси
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Осужденный в Беларуси украинец Ференц будет подавать апелляцию, - Денисова

Осужденный в Беларуси украинец Ференц будет подавать апелляцию, - Денисова

Осужденный в Беларуси украинец Михаил Ференц планирует подавать апелляцию на решение суда.

Об этом пишет в Фейсбуке уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня суд Заводского района Минска приговорил гражданина Украины Михаила Ференца к 3 годам лишения свободы за якобы "участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и умышленное повреждение имущества"… Свою вину Михаил Ференц не признает и через адвоката планирует подавать апелляцию", - сообщила Денисова.

"Обращаюсь к чрезвычайному и полномочному послу Украины в Республике Беларусь Игорю Кизиму с просьбой срочно посетить нашего соотечественника и участвовать во всех судебных заседаниях для обеспечения соблюдения его процессуальных прав", - подчеркнула омбудсман.

Читайте: МИД Украины требует освободить украинца Ференца, осужденного в Беларуси

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Михаила Ференца судят в Беларуси за участие в акциях протеста. 20 сентября суд приговорил его к 3 годам лишения свободы. МИД Украины требует освободить украинца.

Автор: 

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раз дали пусть сидит.С каких дел он украинец.
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20.09.2021 21:30 Ответить
С таким же успехом он мог в Спортлото написать.
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20.09.2021 21:42 Ответить
у нас суды. и у них суды. мы еще неплохо живем.
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20.09.2021 22:11 Ответить
а шо он мог делать в этой бацкивщине? нормальные украинцы туда не щастят
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20.09.2021 22:15 Ответить
 
 