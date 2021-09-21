Місія МВФ сьогодні розпочинає роботу в Україні: Зустрічі відбуватимуться в онлайн-режимі

Віртуальна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) з питань першого перегляду програми stand-by розпочинає роботу сьогодні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник Фонду в Україні Вахрам Степанян.

"Місія МВФ на чолі з Іванною Владковою-Голлар розпочинає сьогодні свою роботу і продовжить обговорення з владою України першого перегляду програми, підтримуваної МВФ", - сказав він.

Степанян уточнив, що зустрічі місії відбуватимуться в онлайн-режимі.

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