УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13984 відвідувача онлайн
Новини Політика України
1 240 16
ВР (11779) олігарх (688) Арахамія (1001)

Фракція "Слуги народу" сьогодні ввечері визначиться щодо законопроєкту про деолігархізацію, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція

Сьогодні ввечері фракція "Слуги народу" визначиться щодо розгляду законопроєкту про деолігархізацію.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, законопроєкт має з'явитися в сесійній залі на цьому тижні - в середу-четвер.

Глава фракції "СН" передбачає, що за документ проголосує 234-236 народних депутатів.

Читайте також: Процедура розгляду законопроєкту про олігархів, яку планує монобільшість, заборонена Конституційним Судом, - нардепка "Голосу" Рудик

Говорячи про те, які фракції, крім "Слуги народу" можуть підтримати законопроєкт, нардеп заявив: "ОПЗЖ голосуватиме. Вони ж за народ. А весь народ підтримує закон проти олігархів. Я чув, як вони казали: "Ми ніколи не зрадимо наших виборців, наших людей, у нас немає олігархів". Я вважаю, що вони повинні проголосувати. Якщо не проголосують, це буде виглядати як зрада".

Глава фракції "Слуга народу" також звернув увагу, що в парламенті вже кілька разів застосовували процедуру постатейного голосування.

"У нинішньому скликанні вона ще не використовувалася, але в попередніх - багато разів", - додав політик.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
Вечером в "Велюре" всё и обсудите,макака абхазская.
показати весь коментар
21.09.2021 14:13
+8
Ну имбицилы. Засуньте этот закон себе в одно место.От него ни людям ни олигархам не холодно не жарко.
показати весь коментар
21.09.2021 14:14
+7
Преступники все свои грязные дела стараются делать под покровом темноты.
показати весь коментар
21.09.2021 14:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вечером в "Велюре" всё и обсудите,макака абхазская.
показати весь коментар
21.09.2021 14:13 Відповісти
Преступники все свои грязные дела стараются делать под покровом темноты.
показати весь коментар
21.09.2021 14:15 Відповісти
В народі існує таке "висококульнурне визначення" марної роботи ("сізіфової праці") : - "Коли собаці нічого робити, вона яйця лиже..."

Так і нинішня влада "носиться" з законом про деолігархізацію, як дурень з торбою...

Навіть Разумков сказонув: "Складати списки олігархів має незалежна комісія при НАЗК, а не РНБО" . - Це просто перетягування "кіоску" в якому сидітиме "касир" - що рахуватиме кошти за "включення-виключення" зі списку олігархів..!!!

Все це єрунда!

Ніяких списків призначених бути олігархами, бо: а) це акт антиконституційних і в жодних країнах світу не судять що хтось -там олігарх... б) а щоб зникли олігархи, як феномен, слід судити не осіб, за прізвищами в списку, а за конкретні негативні дії іхніх "імперій"...

Для цього потрібно:
-повністю демонополізувати економіку, і майже тридцять років існує у нас система антимонопольних законів, які в Україні ще не знайшли свого повноцінного правозастосування !

-негайно ліквідувати НКРЕУ, як орган з діаметрально протилежними завданнями від Антимонопольного Комітету. Завдяки якому олігархи і чинять ціновий та тарифний розбій !

-а от який дійсно слід прийняти закон, так це про деофшоризацію економічної діяльності. За яким жоден актив в Україні не повинен мати офшорного власника і реєстрації. За яким заборонити ВСІ транзакції через офшори. Заборонити компенсацію з бюджету експортного ПДВ. За яким зобов'язати повернути в Україну всі накопичені в офшорах суми. За яким заборонити будь-які відрахування (дивіденди, проценти, роялті) в офшори. І переєструвати всі офшорні компанії резидентів України -в Україні. За невиконання будь яких (з названих) положень пропонованого мною закону, передбачити повну конфіскацію відповідного "порушника закону" майна і тюремне ув'язнення ! І незалежно - чи буде він внесений в обговорюваний список олігархів "ЗЕ-Разумкова", чи ні!

-детінізація економіки.. Але для цього слід суттєво знизити податковий тиск, а також створити заново економічний блок МВС, , податкової служби, лишити економічної функції СБУ і відділити бізнес від влади і політики, лишити їх без належних їм ЗМІ...

КРАПКА!

Але ж у самих "затійників деолігархізації" рильце в пушку, бо в більшості з них є офшорні компанії!

PS: Закон про деолігархзізацію такий же мертво народжений, як і про "податкову амністію", бо "дійові особи" майже ТІ Ж ! Ще ж ніхто не покаявся і не сплатив до бюджети пільгових 5, 7, 9 %.. і не задекларував активи, на створення чи на купівлю яких вони не заплатили податків !? І дуже сумніваюсь, що "розкриються", бо тоді "тіньових" активів виявиться ... на "пів-царства"...

Одним словом - "конструкторів" з ЗЕко-Манди не вийшло... одні деструктори...
показати весь коментар
21.09.2021 15:51 Відповісти
Собрать голоса за отставку Разумкова пока Зеленскому не удается.

Потому пока решено сменить главу аппарат Верховной Рады для беспрепятственного доступа Стефанчука к оформлению и права подписи решений принятых Верховной Радой в статусе " исполняющий обязанности", так как согласно регламента руководитель аппарата предлагается на должность исключительно главой Верховной Рады, решено использовать увольнение и назначить "исполняющего обязанности руководителя аппарата".
показати весь коментар
21.09.2021 14:26 Відповісти
Ну имбицилы. Засуньте этот закон себе в одно место.От него ни людям ни олигархам не холодно не жарко.
показати весь коментар
21.09.2021 14:14 Відповісти
Статья 24 Конституции Украины

Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.

Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам. А они хотят их(олигархов) вынести в Конституцию, как касту у индусов.
показати весь коментар
21.09.2021 20:46 Відповісти
Торги идут ...
показати весь коментар
21.09.2021 14:14 Відповісти
То не торги. Підозрюю, що від європейців і американців звіздюліна прилетіла. Тим більше, що Главзебвл у Штатах з гастролями. Могли напряму видати.
показати весь коментар
21.09.2021 14:58 Відповісти
абизяна агрохимия что-то перевозбудилась сегодня
показати весь коментар
21.09.2021 14:15 Відповісти
Обезьяна агрохимия отсасывает каломойскому прямо на стадионе, а лошары73% продолжают думать, что закон против олигархов направлен против ахметовых-каломойш
показати весь коментар
21.09.2021 14:16 Відповісти
да они все уже обсудили, кому этот трындешь нужен)

им класть на все, Беня сказал принять закон полюбому - они и пыхтят.

борцуны млин) понравилось им рвать страну и обогощаться) а без этого закона оставить на второй срок Зеленского не получится скорее всего
показати весь коментар
21.09.2021 14:16 Відповісти
ОПГ "Слуга народа" обсуждает ......

показати весь коментар
21.09.2021 14:18 Відповісти
ждут конверты
показати весь коментар
21.09.2021 14:22 Відповісти
"Фракция "Слуги народа" сегодня вечером определится относительно законопроекта о деолигархизации"... як тільки отримає схвальний виклик телефоном самі знаєте від кого.
показати весь коментар
21.09.2021 14:56 Відповісти
Необхідно терміново приймати Закон про олігархів. Саме олігархи призначають президентів, міністрів, мерів і чиновників. Скільки можна терпіти двовладдя. Викинути олігархів з системи державної влади.

Опонентів прошу відкинути прізвища, наприклад, Зеленський, Порошенко, Коломойський, Фірташ, Ахметов, тощо., і дивитись на державу Україну . Україна повинна існувати незалежно від прізвищ високопосадовців чи якихось дуже заможних людей.
показати весь коментар
21.09.2021 15:08 Відповісти
Что за название странное законопроекта - "деолигархизация"? ПРимем закон - и Украина сразу станет УССР - Украинской советской социалистической республикой?
показати весь коментар
21.09.2021 15:26 Відповісти
 
 