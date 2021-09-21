Фракція "Слуги народу" сьогодні ввечері визначиться щодо законопроєкту про деолігархізацію, - Арахамія
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Сьогодні ввечері фракція "Слуги народу" визначиться щодо розгляду законопроєкту про деолігархізацію.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
За його словами, законопроєкт має з'явитися в сесійній залі на цьому тижні - в середу-четвер.
Глава фракції "СН" передбачає, що за документ проголосує 234-236 народних депутатів.
Говорячи про те, які фракції, крім "Слуги народу" можуть підтримати законопроєкт, нардеп заявив: "ОПЗЖ голосуватиме. Вони ж за народ. А весь народ підтримує закон проти олігархів. Я чув, як вони казали: "Ми ніколи не зрадимо наших виборців, наших людей, у нас немає олігархів". Я вважаю, що вони повинні проголосувати. Якщо не проголосують, це буде виглядати як зрада".
Глава фракції "Слуга народу" також звернув увагу, що в парламенті вже кілька разів застосовували процедуру постатейного голосування.
"У нинішньому скликанні вона ще не використовувалася, але в попередніх - багато разів", - додав політик.
Будь ласка, зачекайте...
Так і нинішня влада "носиться" з законом про деолігархізацію, як дурень з торбою...
Навіть Разумков сказонув: "Складати списки олігархів має незалежна комісія при НАЗК, а не РНБО" . - Це просто перетягування "кіоску" в якому сидітиме "касир" - що рахуватиме кошти за "включення-виключення" зі списку олігархів..!!!
Все це єрунда!
Ніяких списків призначених бути олігархами, бо: а) це акт антиконституційних і в жодних країнах світу не судять що хтось -там олігарх... б) а щоб зникли олігархи, як феномен, слід судити не осіб, за прізвищами в списку, а за конкретні негативні дії іхніх "імперій"...
Для цього потрібно:
-повністю демонополізувати економіку, і майже тридцять років існує у нас система антимонопольних законів, які в Україні ще не знайшли свого повноцінного правозастосування !
-негайно ліквідувати НКРЕУ, як орган з діаметрально протилежними завданнями від Антимонопольного Комітету. Завдяки якому олігархи і чинять ціновий та тарифний розбій !
-а от який дійсно слід прийняти закон, так це про деофшоризацію економічної діяльності. За яким жоден актив в Україні не повинен мати офшорного власника і реєстрації. За яким заборонити ВСІ транзакції через офшори. Заборонити компенсацію з бюджету експортного ПДВ. За яким зобов'язати повернути в Україну всі накопичені в офшорах суми. За яким заборонити будь-які відрахування (дивіденди, проценти, роялті) в офшори. І переєструвати всі офшорні компанії резидентів України -в Україні. За невиконання будь яких (з названих) положень пропонованого мною закону, передбачити повну конфіскацію відповідного "порушника закону" майна і тюремне ув'язнення ! І незалежно - чи буде він внесений в обговорюваний список олігархів "ЗЕ-Разумкова", чи ні!
-детінізація економіки.. Але для цього слід суттєво знизити податковий тиск, а також створити заново економічний блок МВС, , податкової служби, лишити економічної функції СБУ і відділити бізнес від влади і політики, лишити їх без належних їм ЗМІ...
КРАПКА!
Але ж у самих "затійників деолігархізації" рильце в пушку, бо в більшості з них є офшорні компанії!
PS: Закон про деолігархзізацію такий же мертво народжений, як і про "податкову амністію", бо "дійові особи" майже ТІ Ж ! Ще ж ніхто не покаявся і не сплатив до бюджети пільгових 5, 7, 9 %.. і не задекларував активи, на створення чи на купівлю яких вони не заплатили податків !? І дуже сумніваюсь, що "розкриються", бо тоді "тіньових" активів виявиться ... на "пів-царства"...
Одним словом - "конструкторів" з ЗЕко-Манди не вийшло... одні деструктори...
Потому пока решено сменить главу аппарат Верховной Рады для беспрепятственного доступа Стефанчука к оформлению и права подписи решений принятых Верховной Радой в статусе " исполняющий обязанности", так как согласно регламента руководитель аппарата предлагается на должность исключительно главой Верховной Рады, решено использовать увольнение и назначить "исполняющего обязанности руководителя аппарата".
Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.
Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам. А они хотят их(олигархов) вынести в Конституцию, как касту у индусов.
им класть на все, Беня сказал принять закон полюбому - они и пыхтят.
борцуны млин) понравилось им рвать страну и обогощаться) а без этого закона оставить на второй срок Зеленского не получится скорее всего
Опонентів прошу відкинути прізвища, наприклад, Зеленський, Порошенко, Коломойський, Фірташ, Ахметов, тощо., і дивитись на державу Україну . Україна повинна існувати незалежно від прізвищ високопосадовців чи якихось дуже заможних людей.