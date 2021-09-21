Фракция "Слуги народа" сегодня вечером определится относительно законопроекта о деолигархизации, - Арахамия

Сегодня вечером фракция "Слуги народа" определится относительно рассмотрения законопроекта о деолигархизации.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, законопроект должен появиться в сессионном зале на текущей неделе – в среду-четверг.

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Глава фракции "СН" предполагает, что за документ проголосует 234-236 народных депутатов.

Говоря о том, какие фракции, кроме "Слуги народа" могут поддержать законопроект, нардеп заявил: "ОПЗЖ будет голосовать. Они ж за народ. А весь народ поддерживает закон против олигархов. Я слышал, как они говорят: "Мы никогда не предадим наших избирателей, наших людей, у нас нет олигархов". Я считаю, что они должны проголосовать. Если не проголосуют, это будет выглядеть как предательство".

Глава фракции "Слуга народа" также обратил внимание, что в парламенте уже несколько раз применяли процедуру постатейного голосования.

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"В нынешнем созыве она еще не использовалась, но в предыдущих – много раз", - добавил политик.