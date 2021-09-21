РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11575 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 240 16
ВР (28822) олигарх (1014) Арахамия (956)

Фракция "Слуги народа" сегодня вечером определится относительно законопроекта о деолигархизации, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция

Сегодня вечером фракция "Слуги народа" определится относительно рассмотрения законопроекта о деолигархизации.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, законопроект должен появиться в сессионном зале на текущей неделе – в среду-четверг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В поведении Разумкова шокирует его откровенная поддержка именно олигархов, - советник главы ОП

Глава фракции "СН" предполагает, что за документ проголосует 234-236 народных депутатов.

Говоря о том, какие фракции, кроме "Слуги народа" могут поддержать законопроект, нардеп заявил: "ОПЗЖ будет голосовать. Они ж за народ. А весь народ поддерживает закон против олигархов. Я слышал, как они говорят: "Мы никогда не предадим наших избирателей, наших людей, у нас нет олигархов". Я считаю, что они должны проголосовать. Если не проголосуют, это будет выглядеть как предательство".

Глава фракции "Слуга народа" также обратил внимание, что в парламенте уже несколько раз применяли процедуру постатейного голосования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Загребельская перечислила ряд негативных последствий в случае, если решение ОАСК по "Укрнафте" останется в силе

"В нынешнем созыве она еще не использовалась, но в предыдущих – много раз", - добавил политик.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Вечером в "Велюре" всё и обсудите,макака абхазская.
показать весь комментарий
21.09.2021 14:13
+8
Ну имбицилы. Засуньте этот закон себе в одно место.От него ни людям ни олигархам не холодно не жарко.
показать весь комментарий
21.09.2021 14:14
+7
Преступники все свои грязные дела стараются делать под покровом темноты.
показать весь комментарий
21.09.2021 14:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вечером в "Велюре" всё и обсудите,макака абхазская.
показать весь комментарий
21.09.2021 14:13 Ответить
Преступники все свои грязные дела стараются делать под покровом темноты.
показать весь комментарий
21.09.2021 14:15 Ответить
В народі існує таке "висококульнурне визначення" марної роботи ("сізіфової праці") : - "Коли собаці нічого робити, вона яйця лиже..."

Так і нинішня влада "носиться" з законом про деолігархізацію, як дурень з торбою...

Навіть Разумков сказонув: "Складати списки олігархів має незалежна комісія при НАЗК, а не РНБО" . - Це просто перетягування "кіоску" в якому сидітиме "касир" - що рахуватиме кошти за "включення-виключення" зі списку олігархів..!!!

Все це єрунда!

Ніяких списків призначених бути олігархами, бо: а) це акт антиконституційних і в жодних країнах світу не судять що хтось -там олігарх... б) а щоб зникли олігархи, як феномен, слід судити не осіб, за прізвищами в списку, а за конкретні негативні дії іхніх "імперій"...

Для цього потрібно:
-повністю демонополізувати економіку, і майже тридцять років існує у нас система антимонопольних законів, які в Україні ще не знайшли свого повноцінного правозастосування !

-негайно ліквідувати НКРЕУ, як орган з діаметрально протилежними завданнями від Антимонопольного Комітету. Завдяки якому олігархи і чинять ціновий та тарифний розбій !

-а от який дійсно слід прийняти закон, так це про деофшоризацію економічної діяльності. За яким жоден актив в Україні не повинен мати офшорного власника і реєстрації. За яким заборонити ВСІ транзакції через офшори. Заборонити компенсацію з бюджету експортного ПДВ. За яким зобов'язати повернути в Україну всі накопичені в офшорах суми. За яким заборонити будь-які відрахування (дивіденди, проценти, роялті) в офшори. І переєструвати всі офшорні компанії резидентів України -в Україні. За невиконання будь яких (з названих) положень пропонованого мною закону, передбачити повну конфіскацію відповідного "порушника закону" майна і тюремне ув'язнення ! І незалежно - чи буде він внесений в обговорюваний список олігархів "ЗЕ-Разумкова", чи ні!

-детінізація економіки.. Але для цього слід суттєво знизити податковий тиск, а також створити заново економічний блок МВС, , податкової служби, лишити економічної функції СБУ і відділити бізнес від влади і політики, лишити їх без належних їм ЗМІ...

КРАПКА!

Але ж у самих "затійників деолігархізації" рильце в пушку, бо в більшості з них є офшорні компанії!

PS: Закон про деолігархзізацію такий же мертво народжений, як і про "податкову амністію", бо "дійові особи" майже ТІ Ж ! Ще ж ніхто не покаявся і не сплатив до бюджети пільгових 5, 7, 9 %.. і не задекларував активи, на створення чи на купівлю яких вони не заплатили податків !? І дуже сумніваюсь, що "розкриються", бо тоді "тіньових" активів виявиться ... на "пів-царства"...

Одним словом - "конструкторів" з ЗЕко-Манди не вийшло... одні деструктори...
показать весь комментарий
21.09.2021 15:51 Ответить
Собрать голоса за отставку Разумкова пока Зеленскому не удается.

Потому пока решено сменить главу аппарат Верховной Рады для беспрепятственного доступа Стефанчука к оформлению и права подписи решений принятых Верховной Радой в статусе " исполняющий обязанности", так как согласно регламента руководитель аппарата предлагается на должность исключительно главой Верховной Рады, решено использовать увольнение и назначить "исполняющего обязанности руководителя аппарата".
показать весь комментарий
21.09.2021 14:26 Ответить
Ну имбицилы. Засуньте этот закон себе в одно место.От него ни людям ни олигархам не холодно не жарко.
показать весь комментарий
21.09.2021 14:14 Ответить
Статья 24 Конституции Украины

Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.

Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам. А они хотят их(олигархов) вынести в Конституцию, как касту у индусов.
показать весь комментарий
21.09.2021 20:46 Ответить
Торги идут ...
показать весь комментарий
21.09.2021 14:14 Ответить
То не торги. Підозрюю, що від європейців і американців звіздюліна прилетіла. Тим більше, що Главзебвл у Штатах з гастролями. Могли напряму видати.
показать весь комментарий
21.09.2021 14:58 Ответить
абизяна агрохимия что-то перевозбудилась сегодня
показать весь комментарий
21.09.2021 14:15 Ответить
Обезьяна агрохимия отсасывает каломойскому прямо на стадионе, а лошары73% продолжают думать, что закон против олигархов направлен против ахметовых-каломойш
показать весь комментарий
21.09.2021 14:16 Ответить
да они все уже обсудили, кому этот трындешь нужен)

им класть на все, Беня сказал принять закон полюбому - они и пыхтят.

борцуны млин) понравилось им рвать страну и обогощаться) а без этого закона оставить на второй срок Зеленского не получится скорее всего
показать весь комментарий
21.09.2021 14:16 Ответить
ОПГ "Слуга народа" обсуждает ......

показать весь комментарий
21.09.2021 14:18 Ответить
ждут конверты
показать весь комментарий
21.09.2021 14:22 Ответить
"Фракция "Слуги народа" сегодня вечером определится относительно законопроекта о деолигархизации"... як тільки отримає схвальний виклик телефоном самі знаєте від кого.
показать весь комментарий
21.09.2021 14:56 Ответить
Необхідно терміново приймати Закон про олігархів. Саме олігархи призначають президентів, міністрів, мерів і чиновників. Скільки можна терпіти двовладдя. Викинути олігархів з системи державної влади.

Опонентів прошу відкинути прізвища, наприклад, Зеленський, Порошенко, Коломойський, Фірташ, Ахметов, тощо., і дивитись на державу Україну . Україна повинна існувати незалежно від прізвищ високопосадовців чи якихось дуже заможних людей.
показать весь комментарий
21.09.2021 15:08 Ответить
Что за название странное законопроекта - "деолигархизация"? ПРимем закон - и Украина сразу станет УССР - Украинской советской социалистической республикой?
показать весь комментарий
21.09.2021 15:26 Ответить
 
 