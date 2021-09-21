Фракция "Слуги народа" сегодня вечером определится относительно законопроекта о деолигархизации, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня вечером фракция "Слуги народа" определится относительно рассмотрения законопроекта о деолигархизации.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
По его словам, законопроект должен появиться в сессионном зале на текущей неделе – в среду-четверг.
Глава фракции "СН" предполагает, что за документ проголосует 234-236 народных депутатов.
Говоря о том, какие фракции, кроме "Слуги народа" могут поддержать законопроект, нардеп заявил: "ОПЗЖ будет голосовать. Они ж за народ. А весь народ поддерживает закон против олигархов. Я слышал, как они говорят: "Мы никогда не предадим наших избирателей, наших людей, у нас нет олигархов". Я считаю, что они должны проголосовать. Если не проголосуют, это будет выглядеть как предательство".
Глава фракции "Слуга народа" также обратил внимание, что в парламенте уже несколько раз применяли процедуру постатейного голосования.
"В нынешнем созыве она еще не использовалась, но в предыдущих – много раз", - добавил политик.
Пожалуйста, подождите...
Так і нинішня влада "носиться" з законом про деолігархізацію, як дурень з торбою...
Навіть Разумков сказонув: "Складати списки олігархів має незалежна комісія при НАЗК, а не РНБО" . - Це просто перетягування "кіоску" в якому сидітиме "касир" - що рахуватиме кошти за "включення-виключення" зі списку олігархів..!!!
Все це єрунда!
Ніяких списків призначених бути олігархами, бо: а) це акт антиконституційних і в жодних країнах світу не судять що хтось -там олігарх... б) а щоб зникли олігархи, як феномен, слід судити не осіб, за прізвищами в списку, а за конкретні негативні дії іхніх "імперій"...
Для цього потрібно:
-повністю демонополізувати економіку, і майже тридцять років існує у нас система антимонопольних законів, які в Україні ще не знайшли свого повноцінного правозастосування !
-негайно ліквідувати НКРЕУ, як орган з діаметрально протилежними завданнями від Антимонопольного Комітету. Завдяки якому олігархи і чинять ціновий та тарифний розбій !
-а от який дійсно слід прийняти закон, так це про деофшоризацію економічної діяльності. За яким жоден актив в Україні не повинен мати офшорного власника і реєстрації. За яким заборонити ВСІ транзакції через офшори. Заборонити компенсацію з бюджету експортного ПДВ. За яким зобов'язати повернути в Україну всі накопичені в офшорах суми. За яким заборонити будь-які відрахування (дивіденди, проценти, роялті) в офшори. І переєструвати всі офшорні компанії резидентів України -в Україні. За невиконання будь яких (з названих) положень пропонованого мною закону, передбачити повну конфіскацію відповідного "порушника закону" майна і тюремне ув'язнення ! І незалежно - чи буде він внесений в обговорюваний список олігархів "ЗЕ-Разумкова", чи ні!
-детінізація економіки.. Але для цього слід суттєво знизити податковий тиск, а також створити заново економічний блок МВС, , податкової служби, лишити економічної функції СБУ і відділити бізнес від влади і політики, лишити їх без належних їм ЗМІ...
КРАПКА!
Але ж у самих "затійників деолігархізації" рильце в пушку, бо в більшості з них є офшорні компанії!
PS: Закон про деолігархзізацію такий же мертво народжений, як і про "податкову амністію", бо "дійові особи" майже ТІ Ж ! Ще ж ніхто не покаявся і не сплатив до бюджети пільгових 5, 7, 9 %.. і не задекларував активи, на створення чи на купівлю яких вони не заплатили податків !? І дуже сумніваюсь, що "розкриються", бо тоді "тіньових" активів виявиться ... на "пів-царства"...
Одним словом - "конструкторів" з ЗЕко-Манди не вийшло... одні деструктори...
Потому пока решено сменить главу аппарат Верховной Рады для беспрепятственного доступа Стефанчука к оформлению и права подписи решений принятых Верховной Радой в статусе " исполняющий обязанности", так как согласно регламента руководитель аппарата предлагается на должность исключительно главой Верховной Рады, решено использовать увольнение и назначить "исполняющего обязанности руководителя аппарата".
Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.
Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам. А они хотят их(олигархов) вынести в Конституцию, как касту у индусов.
им класть на все, Беня сказал принять закон полюбому - они и пыхтят.
борцуны млин) понравилось им рвать страну и обогощаться) а без этого закона оставить на второй срок Зеленского не получится скорее всего
Опонентів прошу відкинути прізвища, наприклад, Зеленський, Порошенко, Коломойський, Фірташ, Ахметов, тощо., і дивитись на державу Україну . Україна повинна існувати незалежно від прізвищ високопосадовців чи якихось дуже заможних людей.