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У 99% дітей, госпіталізованих з коронавірусом на Харківщині, - Delta-штам, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У 99% дітей, госпіталізованих з коронавірусом на Харківщині, - Delta-штам, - ОДА

У Харківській області у 99% госпіталізованих з COVID-19 дітей виявили штам "Дельта".

Про це повідомив на брифінгу директор департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Максим Хаустов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дитяча інфекційна лікарня заповнена на 43%. Лікуються 127 дітей. У 99% - штам "Дельта". Дійсно, у цього штаму така особливість, що багато захворілих – діти", - зазначив Хаустов.

Загалом, за його інформацією, медичні заклади "першої хвилі" заповнені на 46% (станом на ранок 21 вересня - 1372 пацієнти).

"Серед усіх хворих, що знаходяться в лікарнях зараз, приблизно 4% вакцинованих. Вони легше переносять захворювання. І, за словами лікарів, відрізняється перебіг хвороби. У невакцинованих – стрімке наростання побічних ускладнень. У вакцинованих – легкий перебіг", - говорить директор департаменту.

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Директор обласної клінічної лікарні Володимир Ярош на брифінгу зазначив, що в його закладі знаходяться 153 пацієнти (всього є 240 ліжок), з них лише 16 були вакциновані, і лише 1 вакцинований із тяжким перебігом хвороби знаходиться в реанімації.

Наразі, в області в закладах "першої хвилі" є 3015 ліжок, із них із потоковим киснем - 2010.

За минулу добу в Харківській області діагноз COVID-19 підтверджено у 486 осіб. Всього зареєстровано 158519 випадків коронавірусу, із них 147936 хворих одужало, 3817 – померло (у тому числі за останню добу підтверджено 13 смертей від коронавірусу).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Шо роблять люди з легким перебігом в лікарнях?
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21.09.2021 20:29
+3
Так отож. На укольчики закликають під гаслом, що "вакцинка" захищає від госпіталізації.
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21.09.2021 20:49
+2
в дупу иди, детям не делают вакцину, тем более есть много дятлов как ты, которые имеют права решать самим что делать. Вопрос закрыт
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21.09.2021 19:59
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Пока все вакцинируются от уханьского ковида-19, детей во всю косит штамм дельта, внимание вопрос, вакцина эффективна против дельты?
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21.09.2021 19:16 Відповісти
...на детях даже...
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21.09.2021 19:18 Відповісти
Ніхто з дітей не перебуває у важкому стані.... Соплі, кашель...
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21.09.2021 19:19 Відповісти
Это радует. Не понятно, почему никто не бьет тревогу по поводу смертности от алкоголя и сигарет или гриппа , там цифры поинтереснее.
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21.09.2021 19:39 Відповісти
бьет тревогу постоянно, так просто слушаете
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21.09.2021 20:00 Відповісти
в дупу иди, детям не делают вакцину, тем более есть много дятлов как ты, которые имеют права решать самим что делать. Вопрос закрыт
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21.09.2021 19:59 Відповісти
Я категорически против вакцинирования детей, читайте между строк. Да. и сам, я, кстати прививаться не собираюсь.
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22.09.2021 19:30 Відповісти
А шо є вакцина від дельти віруса , чи лиш би проколитись і буде легше при любому штамі.
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21.09.2021 19:53 Відповісти
Шо роблять люди з легким перебігом в лікарнях?
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21.09.2021 20:29 Відповісти
Так отож. На укольчики закликають під гаслом, що "вакцинка" захищає від госпіталізації.
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21.09.2021 20:49 Відповісти
Добре, що кладуть хворих дітей у лікарню. І неважливо у якому вони стані, легкомучи не дуже, головне, що за ними доглядають цілодобово та є шанс на порятунок. Життя дитини - це найважливіша цінність.
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21.09.2021 20:56 Відповісти
А чи знали ви: Госпітальні пневмонії становлять близько 15-18% усіх нозокоміальних інфекцій; смертність від цього захворювання дуже висока (50-70% випадків). Пневмонії виникають також у випадку внутрішньолікарняного інфікування під час інтубації трахеї, при тривалому лікуванні антибіотиками, оперативних втручаннях, хірургічних, урологічних, стоматологічних маніпуляціях. При цьому хворі, ослаблені внаслідок основного захворювання, інфікуються малопатогенною для здорових людей інфекцією.

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21.09.2021 21:46 Відповісти
Так, знаю. А ще я знаю, що життя дуже небеспечне і від нього помирають
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21.09.2021 21:55 Відповісти
Моя бабця прожила 95років і казала: не шукай в лікарів здоров`я, а друзів в поліції. Друга, ще живе, коли віз її вакцинуватись, казала, їдеш в лікарню з одною болячкою - привезеш десять. Кажу- не їдем, нє, каже - страшно.
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21.09.2021 21:36 Відповісти
 
 