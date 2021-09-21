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У 99% детей, госпитализированных с коронавирусом на Харьковщине - Delta-штамм, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

У 99% детей, госпитализированных с коронавирусом на Харьковщине - Delta-штамм, - ОГА

В Харьковской области у 99% госпитализированных с COVID-19 детей выявили штамм "дельта".

Об этом сообщил на брифинге директор департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Детская инфекционная больница заполнена на 43%. Лечатся 127 детей. У 99% - штамм "дельта". Действительно, у этого штамма такая особенность, что многие заболевшие - дети", - отметил Хаустов.

В целом, по его информации, медицинские учреждения "первой волны" заполнены на 46% (по состоянию на утро 21 сентября - 1372 пациента).

"Среди всех больных, находящихся в больницах сейчас, примерно 4% вакцинированных. Они легче переносят заболевание. И, по словам врачей, отличается течение болезни. У невакцинированных - стремительное нарастание побочных осложнений. У вакцинированных - легкое течение", - рассказал чиновник.

Читайте: Среди госпитализированных в ковидные больницы Харьковщины почти нет вакцинированных, - ОГА

Директор областной клинической больницы Владимир Ярош на брифинге отметил, что в его учреждении находятся 153 пациента (всего имеется 240 коек), из них только 16 были вакцинированы, и только 1 вакцинированный с тяжелым течением болезни находится в реанимации.

На данный момент в области в учреждениях "первой волны" имеется 3015 коек, из них с поточным кислородом - 2010.

За прошедшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 486 человек, умерло 13 человек. 

Также читайте: 99,2% летальных случаев от COVID-19 в Украине - это невакцинированные люди, - Ляшко

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
Шо роблять люди з легким перебігом в лікарнях?
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21.09.2021 20:29
+3
Так отож. На укольчики закликають під гаслом, що "вакцинка" захищає від госпіталізації.
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21.09.2021 20:49
+2
в дупу иди, детям не делают вакцину, тем более есть много дятлов как ты, которые имеют права решать самим что делать. Вопрос закрыт
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21.09.2021 19:59
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Пока все вакцинируются от уханьского ковида-19, детей во всю косит штамм дельта, внимание вопрос, вакцина эффективна против дельты?
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21.09.2021 19:16 Ответить
...на детях даже...
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21.09.2021 19:18 Ответить
Ніхто з дітей не перебуває у важкому стані.... Соплі, кашель...
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21.09.2021 19:19 Ответить
Это радует. Не понятно, почему никто не бьет тревогу по поводу смертности от алкоголя и сигарет или гриппа , там цифры поинтереснее.
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21.09.2021 19:39 Ответить
бьет тревогу постоянно, так просто слушаете
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21.09.2021 20:00 Ответить
в дупу иди, детям не делают вакцину, тем более есть много дятлов как ты, которые имеют права решать самим что делать. Вопрос закрыт
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21.09.2021 19:59 Ответить
Я категорически против вакцинирования детей, читайте между строк. Да. и сам, я, кстати прививаться не собираюсь.
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22.09.2021 19:30 Ответить
А шо є вакцина від дельти віруса , чи лиш би проколитись і буде легше при любому штамі.
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21.09.2021 19:53 Ответить
Шо роблять люди з легким перебігом в лікарнях?
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21.09.2021 20:29 Ответить
Так отож. На укольчики закликають під гаслом, що "вакцинка" захищає від госпіталізації.
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21.09.2021 20:49 Ответить
Добре, що кладуть хворих дітей у лікарню. І неважливо у якому вони стані, легкомучи не дуже, головне, що за ними доглядають цілодобово та є шанс на порятунок. Життя дитини - це найважливіша цінність.
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21.09.2021 20:56 Ответить
А чи знали ви: Госпітальні пневмонії становлять близько 15-18% усіх нозокоміальних інфекцій; смертність від цього захворювання дуже висока (50-70% випадків). Пневмонії виникають також у випадку внутрішньолікарняного інфікування під час інтубації трахеї, при тривалому лікуванні антибіотиками, оперативних втручаннях, хірургічних, урологічних, стоматологічних маніпуляціях. При цьому хворі, ослаблені внаслідок основного захворювання, інфікуються малопатогенною для здорових людей інфекцією.

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21.09.2021 21:46 Ответить
Так, знаю. А ще я знаю, що життя дуже небеспечне і від нього помирають
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21.09.2021 21:55 Ответить
Моя бабця прожила 95років і казала: не шукай в лікарів здоров`я, а друзів в поліції. Друга, ще живе, коли віз її вакцинуватись, казала, їдеш в лікарню з одною болячкою - привезеш десять. Кажу- не їдем, нє, каже - страшно.
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21.09.2021 21:36 Ответить
 
 