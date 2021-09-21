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Новини Політика України
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Зеленський (17522) Слуга народу (2544)

"Не навчання, а робоча нарада", - в "Слузі народу" підтвердили великий захід

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія "Слуга народу" збирається на велику нараду за участю президента Зеленського і представників всіх гілок влади.

Про це повідомила в Telegram прессекретар партії Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ймовірно, це відбудеться наприкінці наступного тижня. Місце, де відбудеться зустріч, визначається. Можливо, це буде одна з областей на заході України. Хочу також зазначити, що це буде не партійний з‘їзд, не навчання, а робоча нарада", - написала Палійчук.

Вона зазначила, що на захід пустять тільки вакцинованих учасників і тих, хто пред'явить негативний ПЛР-тест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слузі народу" не підтверджують інформації ЗМІ про нове навчання нардепів у Трускавці

Теми наради:

▶️обговорення стратегії роботи влади на наступний рік;

▶️обговорення досягнень за минулі два роки;

▶️план законопроектних робіт.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що "Слуга народу" знову збирається на навчання в Трускавці. Член політради партії Михайло Радуцький спростував цю інформацію.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Місце визначається, кажете? Та Трускавець, бо...

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21.09.2021 19:34
+16
В районе авдеевской промки совещание депутатов проведите, сразу многие в реал вернутся
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21.09.2021 19:35
+15
Знову зелена банда відправляється до Трускавця за наш рахунок 😡
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21.09.2021 19:43
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Місце визначається, кажете? Та Трускавець, бо...

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21.09.2021 19:34 Відповісти
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21.09.2021 19:37 Відповісти
Даааа! Я щось пропустив. 🤔😔
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21.09.2021 20:18 Відповісти
В районе авдеевской промки совещание депутатов проведите, сразу многие в реал вернутся
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21.09.2021 19:35 Відповісти
Ну Брагар, наприклад, навряд чи повернеться...
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21.09.2021 19:40 Відповісти
ЦІКАВО ЧИ НА УЧЕБІ У БРАГАРА ХТОСЬ КУПИТЬ СОБАКУ.
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21.09.2021 20:31 Відповісти
Швидче в анал.
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21.09.2021 19:41 Відповісти
ТОЛЬКО ТРУСКАВЕЦЬ!

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21.09.2021 19:37 Відповісти
аааа-ха-ха...)))) крадуцкий - брехло! оно видите ли не знало))) надо было кому-нить с ним поспорить...хоть на шалбан ))))
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21.09.2021 19:37 Відповісти
випередив
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21.09.2021 19:39 Відповісти
випердив
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21.09.2021 19:55 Відповісти
Тобто - Радуцький брехло по сутті.
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21.09.2021 19:38 Відповісти
но есть надежда

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21.09.2021 19:41 Відповісти
Знову зелена банда відправляється до Трускавця за наш рахунок 😡
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21.09.2021 19:43 Відповісти
І знову в готель Ахмєтова.
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21.09.2021 19:45 Відповісти
Ріксос ніби Бєнін. Вони там будуть радитись, як з тим Бєнею боротись будуть.
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21.09.2021 19:52 Відповісти
Ріксос Ахметовский отель !
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21.09.2021 21:35 Відповісти
Ну тоді будуть вирішувати, як з Ахметкою боротись
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21.09.2021 22:03 Відповісти
вони будуть у робочому режимі обговорювати небачені інвестиційні успіхи та перезапуск трьох сотень бувших держпідприємств, на яких починає випускатись ******* компьютерна техніка та збиратись авто європеських та американських марок
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21.09.2021 19:47 Відповісти
... колишніх підприємств.
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22.09.2021 08:35 Відповісти
Значить точно буде " майстер-клас"!
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21.09.2021 19:43 Відповісти
також будуть обговорювати, скільки ******** ракетних комплексів протиповітряної оборони поставили у війська за минулі 2 роки і як гарно працює український патронний завод
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21.09.2021 19:49 Відповісти
▶ ️обсуждение достижений за прошедшие два года это ж о каких "достижениях" слуги урода будут говорить??? кто сколько у народа накрал? у кого на сколько десятков лимонов мама-папа забогатели? сколько Юзик украл сотен миллионов на "велыком крадивныцтви"??? сколько дЕрьмак должностей продал? сколько закрыли и обанкротили за 2 года госпредприятий? на сколько подняли налоги бизнесу и тарифы простым людям?? надеюсь об этих "достижениях" зеленых негодяев пойдет речь???
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21.09.2021 19:45 Відповісти
как не слово СН так брехня ниже на цензоре
В "Слуге народа" не подтверждают информацию СМИ о новом обучении нардепов в Трускавце Источник: https://censor.net/ru/n3289579
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21.09.2021 19:51 Відповісти
Треба готуватися до великого шухеру, можливо, капітуляції...
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22.09.2021 08:41 Відповісти
Все ветви власти? Концерт квартала 95 будет. Новый сезон.
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21.09.2021 20:00 Відповісти
Боже какая банальщина в стиле "B2B", это там мозги прожигают дегенератам, которые потом будут делать то же с продавцами в торговых точках. И эти кретины управляют страной.
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21.09.2021 20:12 Відповісти
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21.09.2021 20:12 Відповісти
будут учить жизни- путем вставляния ведровой клизьмы
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21.09.2021 20:13 Відповісти
кодла рабиновичей так бы и с гранатомета
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21.09.2021 20:14 Відповісти
за чей кошт будет это сборище уродов?
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21.09.2021 20:42 Відповісти


Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran

·
4 ч



Зеленський планує чергове навчання своїх слуг у Трускавецькому «університеті». Вам смішно? А даремно. Адже навчальним інвентарем та піддослідними кроликами у їхньому навчання є усі ми з вами.
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21.09.2021 20:47 Відповісти
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21.09.2021 20:52 Відповісти
Семинар по обучению приготовления шашлыков.
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21.09.2021 20:55 Відповісти
Зберуться всі в одному місці?... Як на "Нахімові"?...
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21.09.2021 21:12 Відповісти
нічого дивного -- так званий "разбор польотів", бо шось то все вийшло з під контролю, а "главний" же ж олександрович... Та к шо як кажуть на "кавьор" збирають...

Ну то типу жарти.. Звичайні партійни збори.. Але!! Президент при виконанні конституційних обов'язків перестає бути партійним діячем... Ось відмінність Порошенка від Януковича.. Щодо Зеленського самі робіть висновки...
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21.09.2021 21:50 Відповісти
Дубінеску буде? Тоді тре пустити газ..
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21.09.2021 21:55 Відповісти
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21.09.2021 22:07 Відповісти
"Не насосала, а - подарили!!!" (с)
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21.09.2021 22:34 Відповісти
Разумкову лапти плести будут обучать.
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22.09.2021 02:18 Відповісти
По ходу, збираються у "Сонячній долині" під Чернівцями. Наш місцевий депутат від СН написав гнівний пост у ФБ, що він особисто приймати участь у цьому шабаші відмовляється, а на ті гроші, які виділяються на нього як депутата на ці заходи він просить провести освітлення двох улиць рідного містечка
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22.09.2021 08:20 Відповісти
Цікаво, а про що ж буде радитись зеленський зі своїми рабами ?
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22.09.2021 08:49 Відповісти
Угу. Нарада "Blackjack and hookers "

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22.09.2021 09:49 Відповісти
 
 