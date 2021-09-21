"Не навчання, а робоча нарада", - в "Слузі народу" підтвердили великий захід
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Партія "Слуга народу" збирається на велику нараду за участю президента Зеленського і представників всіх гілок влади.
Про це повідомила в Telegram прессекретар партії Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ймовірно, це відбудеться наприкінці наступного тижня. Місце, де відбудеться зустріч, визначається. Можливо, це буде одна з областей на заході України. Хочу також зазначити, що це буде не партійний з‘їзд, не навчання, а робоча нарада", - написала Палійчук.
Вона зазначила, що на захід пустять тільки вакцинованих учасників і тих, хто пред'явить негативний ПЛР-тест.
Теми наради:
▶️обговорення стратегії роботи влади на наступний рік;
▶️обговорення досягнень за минулі два роки;
▶️план законопроектних робіт.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що "Слуга народу" знову збирається на навчання в Трускавці. Член політради партії Михайло Радуцький спростував цю інформацію.
Будь ласка, зачекайте...
В "Слуге народа" не подтверждают информацию СМИ о новом обучении нардепов в Трускавце Источник: https://censor.net/ru/n3289579
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
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4 ч
Зеленський планує чергове навчання своїх слуг у Трускавецькому «університеті». Вам смішно? А даремно. Адже навчальним інвентарем та піддослідними кроликами у їхньому навчання є усі ми з вами.
Ну то типу жарти.. Звичайні партійни збори.. Але!! Президент при виконанні конституційних обов'язків перестає бути партійним діячем... Ось відмінність Порошенка від Януковича.. Щодо Зеленського самі робіть висновки...