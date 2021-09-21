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Новости Политика Украины
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Зеленский (16612) Слуга народа (2548)

"Не обучение, а рабочее совещание", - в "Слуге народа" подтвердили крупное мероприятие

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Слуга народа" собирается на большое совещание при участии президента Зеленского и представителей всех ветвей власти.

Об этом сообщила в Telegram пресс-секретарь партии Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Вероятно, это произойдет в конце следующей недели. Место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины. Хочу также отметить, что это будет не партийный съезд, не обучение, а рабочее совещание", - написала Палийчук.

Она отметила, что на мероприятие пустят только вакцинированных участников и тех, кто предъявит негативный ПЦР-тест.

Читайте: Корниенко о COVID-вакцинации "слуг народа": Многие делали прививки. Я помню по Facebook

"Темы совещания:

▶ ️обсуждение стратегии власти на следующий год;

▶ ️обсуждение достижений за прошедшие два года;

▶ ️план законопроектных работ", - добавила Палийчук.

Напомним, ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что "Слуга народа" вновь собирается на обучение в Трускавце. Член политсовета партии Михаил Радуцкий опроверг эту информацию.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
Місце визначається, кажете? Та Трускавець, бо...

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21.09.2021 19:34
+16
В районе авдеевской промки совещание депутатов проведите, сразу многие в реал вернутся
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21.09.2021 19:35
+15
Знову зелена банда відправляється до Трускавця за наш рахунок 😡
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21.09.2021 19:43
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Місце визначається, кажете? Та Трускавець, бо...

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21.09.2021 19:34 Ответить
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21.09.2021 19:37 Ответить
Даааа! Я щось пропустив. 🤔😔
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21.09.2021 20:18 Ответить
В районе авдеевской промки совещание депутатов проведите, сразу многие в реал вернутся
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21.09.2021 19:35 Ответить
Ну Брагар, наприклад, навряд чи повернеться...
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21.09.2021 19:40 Ответить
ЦІКАВО ЧИ НА УЧЕБІ У БРАГАРА ХТОСЬ КУПИТЬ СОБАКУ.
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21.09.2021 20:31 Ответить
Швидче в анал.
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21.09.2021 19:41 Ответить
ТОЛЬКО ТРУСКАВЕЦЬ!

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21.09.2021 19:37 Ответить
аааа-ха-ха...)))) крадуцкий - брехло! оно видите ли не знало))) надо было кому-нить с ним поспорить...хоть на шалбан ))))
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21.09.2021 19:37 Ответить
випередив
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21.09.2021 19:39 Ответить
випердив
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21.09.2021 19:55 Ответить
Тобто - Радуцький брехло по сутті.
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21.09.2021 19:38 Ответить
но есть надежда

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21.09.2021 19:41 Ответить
Знову зелена банда відправляється до Трускавця за наш рахунок 😡
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21.09.2021 19:43 Ответить
І знову в готель Ахмєтова.
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21.09.2021 19:45 Ответить
Ріксос ніби Бєнін. Вони там будуть радитись, як з тим Бєнею боротись будуть.
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21.09.2021 19:52 Ответить
Ріксос Ахметовский отель !
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21.09.2021 21:35 Ответить
Ну тоді будуть вирішувати, як з Ахметкою боротись
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21.09.2021 22:03 Ответить
вони будуть у робочому режимі обговорювати небачені інвестиційні успіхи та перезапуск трьох сотень бувших держпідприємств, на яких починає випускатись ******* компьютерна техніка та збиратись авто європеських та американських марок
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21.09.2021 19:47 Ответить
... колишніх підприємств.
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22.09.2021 08:35 Ответить
Значить точно буде " майстер-клас"!
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21.09.2021 19:43 Ответить
також будуть обговорювати, скільки ******** ракетних комплексів протиповітряної оборони поставили у війська за минулі 2 роки і як гарно працює український патронний завод
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21.09.2021 19:49 Ответить
▶ ️обсуждение достижений за прошедшие два года это ж о каких "достижениях" слуги урода будут говорить??? кто сколько у народа накрал? у кого на сколько десятков лимонов мама-папа забогатели? сколько Юзик украл сотен миллионов на "велыком крадивныцтви"??? сколько дЕрьмак должностей продал? сколько закрыли и обанкротили за 2 года госпредприятий? на сколько подняли налоги бизнесу и тарифы простым людям?? надеюсь об этих "достижениях" зеленых негодяев пойдет речь???
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21.09.2021 19:45 Ответить
как не слово СН так брехня ниже на цензоре
В "Слуге народа" не подтверждают информацию СМИ о новом обучении нардепов в Трускавце Источник: https://censor.net/ru/n3289579
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21.09.2021 19:51 Ответить
Треба готуватися до великого шухеру, можливо, капітуляції...
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22.09.2021 08:41 Ответить
Все ветви власти? Концерт квартала 95 будет. Новый сезон.
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21.09.2021 20:00 Ответить
Боже какая банальщина в стиле "B2B", это там мозги прожигают дегенератам, которые потом будут делать то же с продавцами в торговых точках. И эти кретины управляют страной.
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21.09.2021 20:12 Ответить
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21.09.2021 20:12 Ответить
будут учить жизни- путем вставляния ведровой клизьмы
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21.09.2021 20:13 Ответить
кодла рабиновичей так бы и с гранатомета
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21.09.2021 20:14 Ответить
за чей кошт будет это сборище уродов?
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21.09.2021 20:42 Ответить


Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran

·
4 ч



Зеленський планує чергове навчання своїх слуг у Трускавецькому «університеті». Вам смішно? А даремно. Адже навчальним інвентарем та піддослідними кроликами у їхньому навчання є усі ми з вами.
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21.09.2021 20:47 Ответить
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21.09.2021 20:52 Ответить
Семинар по обучению приготовления шашлыков.
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21.09.2021 20:55 Ответить
Зберуться всі в одному місці?... Як на "Нахімові"?...
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21.09.2021 21:12 Ответить
нічого дивного -- так званий "разбор польотів", бо шось то все вийшло з під контролю, а "главний" же ж олександрович... Та к шо як кажуть на "кавьор" збирають...

Ну то типу жарти.. Звичайні партійни збори.. Але!! Президент при виконанні конституційних обов'язків перестає бути партійним діячем... Ось відмінність Порошенка від Януковича.. Щодо Зеленського самі робіть висновки...
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21.09.2021 21:50 Ответить
Дубінеску буде? Тоді тре пустити газ..
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21.09.2021 21:55 Ответить
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21.09.2021 22:07 Ответить
"Не насосала, а - подарили!!!" (с)
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21.09.2021 22:34 Ответить
Разумкову лапти плести будут обучать.
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22.09.2021 02:18 Ответить
По ходу, збираються у "Сонячній долині" під Чернівцями. Наш місцевий депутат від СН написав гнівний пост у ФБ, що він особисто приймати участь у цьому шабаші відмовляється, а на ті гроші, які виділяються на нього як депутата на ці заходи він просить провести освітлення двох улиць рідного містечка
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22.09.2021 08:20 Ответить
Цікаво, а про що ж буде радитись зеленський зі своїми рабами ?
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22.09.2021 08:49 Ответить
Угу. Нарада "Blackjack and hookers "

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22.09.2021 09:49 Ответить
 
 