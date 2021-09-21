"Не обучение, а рабочее совещание", - в "Слуге народа" подтвердили крупное мероприятие
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Партия "Слуга народа" собирается на большое совещание при участии президента Зеленского и представителей всех ветвей власти.
Об этом сообщила в Telegram пресс-секретарь партии Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Вероятно, это произойдет в конце следующей недели. Место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины. Хочу также отметить, что это будет не партийный съезд, не обучение, а рабочее совещание", - написала Палийчук.
Она отметила, что на мероприятие пустят только вакцинированных участников и тех, кто предъявит негативный ПЦР-тест.
"Темы совещания:
▶ ️обсуждение стратегии власти на следующий год;
▶ ️обсуждение достижений за прошедшие два года;
▶ ️план законопроектных работ", - добавила Палийчук.
Напомним, ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что "Слуга народа" вновь собирается на обучение в Трускавце. Член политсовета партии Михаил Радуцкий опроверг эту информацию.
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В "Слуге народа" не подтверждают информацию СМИ о новом обучении нардепов в Трускавце Источник: https://censor.net/ru/n3289579
Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
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4 ч
Зеленський планує чергове навчання своїх слуг у Трускавецькому «університеті». Вам смішно? А даремно. Адже навчальним інвентарем та піддослідними кроликами у їхньому навчання є усі ми з вами.
Ну то типу жарти.. Звичайні партійни збори.. Але!! Президент при виконанні конституційних обов'язків перестає бути партійним діячем... Ось відмінність Порошенка від Януковича.. Щодо Зеленського самі робіть висновки...