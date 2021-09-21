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Новини Політика України
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Зеленський (17522) ООН (2767)

Зеленський взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН 01

На відкритті сесії виступили Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, президент 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй Абдулла Шахід, Президент Бразилії Жаїр Болсонару та Президент США Джозеф Байден.

Зеленський взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН 02

Виступ Глави Української держави на загальних дебатах Генасамблеї ООН відбудеться 22 вересня.

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Зеленський взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН 03

76-та сесія Генеральної Асамблеї ООН присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу, а також збереження довкілля – паралельно відбуватиметься декілька великих міжнародних форумів щодо зміни клімату та захисту навколишнього середовища.

Щорічні загальні дебати розпочинаються 21 вересня й триватимуть до 27 вересня. У другий день загальнополітичної дискусії, 22 вересня, паралельно відбудеться засідання високого рівня, присвячене 20-й річниці Дурбанської декларації та Програми дій. На 28 вересня заплановане засідання високого рівня, приурочене до відзначення Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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21.09.2021 19:42
+21
главное что б на высокой ноте он не обосрался..
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21.09.2021 19:40
+17
Ставлю сто к одному, что будет стыдно.
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21.09.2021 19:43
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главное что б на высокой ноте он не обосрался..
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21.09.2021 19:40 Відповісти
Ставлю сто к одному, что будет стыдно.
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21.09.2021 19:43 Відповісти
Навіть дуже.
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21.09.2021 19:46 Відповісти
речь Зеленского в ООН :

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21.09.2021 20:09 Відповісти
Судя по фото ему уже хорошо, кресло нормальное подобрали, теперь надо Ермаку следить чтобы зеледент с него не свалился случайно.
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21.09.2021 20:04 Відповісти
По клавішах хоч пройшовся?
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21.09.2021 19:40 Відповісти
Так "клавішнік" не видали. Бачете на фото - сидить сумний
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21.09.2021 19:53 Відповісти
А чому не в плавках?
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21.09.2021 19:41 Відповісти
Бессмысленная организация проедающая деньги налогоплатильщиков, толку как от козла молока, сори
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21.09.2021 19:42 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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21.09.2021 19:42 Відповісти
чего все такие грустные сидят, на этой Генассамблее ООН? и почему не видно конферансье? подумал одну мысль за другой зеленский... а потом он не выдержал, подбежал с дЕрьмаком к роялю и они сбацали "коронку" Владимирссаныча
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21.09.2021 19:59 Відповісти
где рояль ? где вовина арфатка подаренная его отцу студентами арабами в знак солидарности с их борьбой
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21.09.2021 19:42 Відповісти
оу брат убитого в хлам в сортире в Песках там есть
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21.09.2021 19:43 Відповісти
хоть объяснили что смеяться не ннннадо это не квн

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21.09.2021 19:46 Відповісти
Грёбаные дармоеды-тусовщики, плодящие международные войны и не предотвратившие за 50 лет ни одной войны.
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21.09.2021 19:46 Відповісти
Концерт дав?

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21.09.2021 19:47 Відповісти
Косоворотный балалаечник.
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21.09.2021 20:45 Відповісти
Признаюсь, мне очень хотелось бы, чтобы эту речь когда-то назвали "15 минут, которые изменили мир". - Зеленский в ООН прочёл написанное Мендель. Никифоров, который вместо Мендель, такой же придурок и комик -пианист в кипе вновь повеселит мир.
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21.09.2021 19:48 Відповісти
Два угребища сидят
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21.09.2021 19:48 Відповісти
какая прелесть! ))) и с поводырем ))))) дерьмак ни на шаг не отпускает найсветлейшего... хорошо хоть форму школьную парадную деловую короче козтюмчик под щиблеты помог натянуть...))) ты дермак не спи там! видишь бубося на бок заваливается?))) не хватало чтоб рухнуло в проходе))))
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21.09.2021 19:49 Відповісти
противодействия пандемии коронавируса, а также сохранению окружающей среды - параллельно будет происходить несколько крупных международных форумов по изменению климата и защите окружающей среды.

Пля!

Все высосанные из пальца и муслякаемые годами псевдопроблемы и ни одной действительно реальной из творящегося в мире дерьма.
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21.09.2021 19:53 Відповісти
подумаешь там полонием отравляют людей

или новичком, войны, голод

давайте про окружающую среду поговорим

особенно когда китай и индия очень заботятся о ней))
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21.09.2021 22:21 Відповісти
***** Московское удачно ушло в самоизоляцию с воспалением хитрости.
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21.09.2021 19:54 Відповісти
Президент Дерьмак и какой-то мелкий гнусавый хмырь.
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21.09.2021 19:57 Відповісти
та то знакомые тетяРима и дядяСаша попросили своё дитё в Америки свозить)))) и глаз с него не спускать, кабычё не вышло)))
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21.09.2021 20:06 Відповісти
Вова спит под присмотром Ермака
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21.09.2021 20:20 Відповісти
Интересно , а какую мелодию ОНО отстучит, своим полуобрезаным смычком, на рояле!
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21.09.2021 20:03 Відповісти
Ти натякаєш на Третій концерт Рахманінова для фортепіано з оркестром? Та нє, не потягне... Лошара ... І Байден це знає!
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21.09.2021 21:12 Відповісти
ЧОМУ КИСЛИЦЯ Й КУЛЕБА НЕ ПОРУЧ З ЕРМАКОМ? А ВОВІ МІСЦЕ ПОЗАДУ
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21.09.2021 20:06 Відповісти
Президент Володимир Зеленський 18 вересня підписав розпорядження про створення делегації України для участі в роботі 76-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. В її складі - 10 посадовців.

Розпорядження опублікували на сайті Офісу президента.

Згідно з документом, делегацію, яка поїде до США, очолив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Також у складі делегації:

постійний представник України при ООН Сергій Кислиця;
перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова;
заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга;
завідувачка відділу багатостороннього співробітництва директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента Христина Гайовишина;
постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич;
заступниця директора - начальниця відділу Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ Діна Мартіна;
заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко.

За згодою участь у делегації можуть взяти голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко та глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Також президент дозволив Кулебі залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів і технічних працівників.

то залучений Кулебою технічний працівник Козир -Єрмак сидить ЧОМУ НЕ З ІНШИМИ ТЕХНІЧНИМИ
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21.09.2021 20:15 Відповісти
Зеленский со всей дури хочет легитимировать свой зермачный дуэт в Штатах
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21.09.2021 20:47 Відповісти
Зеленский в ООН: "Выйди из зала, разбойник!"

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21.09.2021 20:06 Відповісти
Клоун и Дерьмак... Шапіто сцане.
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21.09.2021 20:11 Відповісти
віне не включений вовою в делегацію, його взяв як технічного робітника Кулеба )
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21.09.2021 20:16 Відповісти
чи технічні помічнки членів делегації країни в ООН , навіть не названі в постанові президента про склад делегації за прізвищем, можуть бути присутніми в залі засідань ? У той час як у ВР владна більшість перекрила можливість бути прсутніми представникам опозиції у комісії ВР, яка за регламентом є органом саме опозиції.
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21.09.2021 20:59 Відповісти
. Оюся думати, що то за виступ буде 22-го. То ж трибуну вождь зеленоголових може за рояль прийняти. 😮 Йому хоч пояснили, що таке Ьурбанська декларація? Чи сказав Єрмак, що то не гастролі, а робоча поїздка? Хоча... 🤔 У нього все свідоме життя робочі поїздки і були власне гастролями.
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21.09.2021 20:11 Відповісти
Юзік вже купив білети. Юзік виручить.
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21.09.2021 21:09 Відповісти
"Ображунка, ображуля, образеля..."

https://www.youtube.com/watch?v=iM9RLdrYD1k
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21.09.2021 20:13 Відповісти
Где-то на второй, с хвостиком,минуте «лицо» *********** точно выражает его сущность - ненависть/зло
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21.09.2021 21:06 Відповісти
Слушай, а для чего президент Дерьмак вот это мелкое чмо везде за собою таскает?
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21.09.2021 20:57 Відповісти
У тебя флаг ДНР под ВПН отклеился.
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21.09.2021 21:03 Відповісти
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21.09.2021 20:36 Відповісти
Опять цензоровские заробитчане пьітаються конкурировать с ********** из РТ тупостью и хамством в комментах , печалька...
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21.09.2021 20:41 Відповісти
Прихильник бубочки? А тут такі тільки подоляцкі
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21.09.2021 21:01 Відповісти
Без свого поводиря Клоун ні взад, ні вперед. Пєрдак мабуть і в туалет його одного не відпускає.
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21.09.2021 20:44 Відповісти
Напрасно он позорися по всему свету. Так бы только мы знали...
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21.09.2021 20:58 Відповісти
Мы с Тамарой ходим парой. Как же это попугайчик-наркоман ЗЕ и без смотрящего Ермака...

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21.09.2021 21:02 Відповісти
Правильно москальською "шєрочка с машерочкой". ттт...
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21.09.2021 21:36 Відповісти
Лабав?
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21.09.2021 21:07 Відповісти
Ну что за заголовок?? Он не принял, он ОТКРЫЛ!
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21.09.2021 22:07 Відповісти
tZE inform


@tZEinform

·
2 ч



"Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН" правильный перевод "Вова спит под присмотром Ермака"

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21.09.2021 22:18 Відповісти
....вони іщут на всєх площадках... рєшеніє вопроса... І ні слова по суті ...рєшенія вопроса. Порох коли до США їздив на такі дійства,то толк і справа йшли попереду делегаціі. А тут який може бути результат,коли Єрмак каже...Цить,Володя. А той і дивиться,куди змитись з цього збіговиська. Ось вам і ознака "работи нашага парнєй". Вірніш, якого хєр..а туди поїхали ?
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21.09.2021 22:19 Відповісти
почему все более менее ездят куда то

а плешивенфюрер засел в бункере?

че такой боязнинный?

даже старичек байден и трамп во времена предвыборной компании колесили по стране

это когда был разгар пандемии у них там

раз уж засел, напоите блин уже его чем-то

или удавите, найдете себе нового "хозяина"

и проблем с западом меньше будет

они любят повторять одни и те же ошибки и помогать рассиюшке
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21.09.2021 22:24 Відповісти
K0५EGAR


@_rage4oK

·
2 ч



Зачем зелемский тягает этих убл.....ов за собой? И куда? На Генасамблею ООН! Вообще, странный чувак.. Крьіголам хоть как-то реагировал на скандалы в своём Свинарнике, это, живёт в своём мире, в котором есть только оно и всё хорошо вокруг
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21.09.2021 22:31 Відповісти
Тягає за собою цього їрмака, як слимак мушлю. Хоча б не зганьбився. Щоб чого не ляпнув. чи не похвалився... типу корупції нема, пострілюють мало, судова моя система судомить реформами.. і фсё в нас добре, от лиш інвестори! не йдуть. Пороблено. Відшепчіть
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22.09.2021 01:50 Відповісти
А ФСБешного куратора,"козиря", в списку офіційної делегаціі не було.Та,взагалі,зеленський ХОЧЬ ЩОСЬ може САМ зробити?Хоча про що я?Іноземні посли ще до виборів сказали,що ВІН "даже не нуль,а ЖИРНИЙ мінус.
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22.09.2021 08:41 Відповісти
 
 