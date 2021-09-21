Зеленський взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

На відкритті сесії виступили Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, президент 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй Абдулла Шахід, Президент Бразилії Жаїр Болсонару та Президент США Джозеф Байден.

Виступ Глави Української держави на загальних дебатах Генасамблеї ООН відбудеться 22 вересня.

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76-та сесія Генеральної Асамблеї ООН присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу, а також збереження довкілля – паралельно відбуватиметься декілька великих міжнародних форумів щодо зміни клімату та захисту навколишнього середовища.

Щорічні загальні дебати розпочинаються 21 вересня й триватимуть до 27 вересня. У другий день загальнополітичної дискусії, 22 вересня, паралельно відбудеться засідання високого рівня, присвячене 20-й річниці Дурбанської декларації та Програми дій. На 28 вересня заплановане засідання високого рівня, приурочене до відзначення Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.