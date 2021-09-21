Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН. ФОТО
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Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
На открытии сессии выступили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдулла Шахид, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Джозеф Байден.
Выступление Зеленского на общих дебатах Генассамблеи ООН состоится 22 сентября.
76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса, а также сохранению окружающей среды - параллельно будет происходить несколько крупных международных форумов по изменению климата и защите окружающей среды.
Ежегодные общие прения начинаются 21 сентября и продлятся до 27 сентября. Во второй день общеполитической дискуссии, 22 сентября, параллельно состоится заседание высокого уровня, посвященное 20-й годовщине Дурбанской декларации и Программе действий. На 28 сентября запланировано заседание высокого уровня, приуроченное к празднованию Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
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школьную парадную деловую короче козтюмчик под щиблеты помог натянуть...))) ты дермак не спи там! видишь бубося на бок заваливается?))) не хватало чтоб рухнуло в проходе))))
Пля!
Все высосанные из пальца и муслякаемые годами псевдопроблемы и ни одной действительно реальной из творящегося в мире дерьма.
или новичком, войны, голод
давайте про окружающую среду поговорим
особенно когда китай и индия очень заботятся о ней))
Розпорядження опублікували на сайті Офісу президента.
Згідно з документом, делегацію, яка поїде до США, очолив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Також у складі делегації:
постійний представник України при ООН Сергій Кислиця;
перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова;
заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга;
завідувачка відділу багатостороннього співробітництва директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента Христина Гайовишина;
постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич;
заступниця директора - начальниця відділу Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ Діна Мартіна;
заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко.
За згодою участь у делегації можуть взяти голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко та глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Також президент дозволив Кулебі залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів і технічних працівників.
то залучений Кулебою технічний працівник Козир -Єрмак сидить ЧОМУ НЕ З ІНШИМИ ТЕХНІЧНИМИ
https://www.youtube.com/watch?v=iM9RLdrYD1k
@tZEinform
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2 ч
"Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН" правильный перевод "Вова спит под присмотром Ермака"
а плешивенфюрер засел в бункере?
че такой боязнинный?
даже старичек байден и трамп во времена предвыборной компании колесили по стране
это когда был разгар пандемии у них там
раз уж засел, напоите блин уже его чем-то
или удавите, найдете себе нового "хозяина"
и проблем с западом меньше будет
они любят повторять одни и те же ошибки и помогать рассиюшке
@_rage4oK
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2 ч
Зачем зелемский тягает этих убл.....ов за собой? И куда? На Генасамблею ООН! Вообще, странный чувак.. Крьіголам хоть как-то реагировал на скандалы в своём Свинарнике, это, живёт в своём мире, в котором есть только оно и всё хорошо вокруг