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Лерос розповів про допит у справі щодо підпалу автомобіля

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лерос розповів про допит у справі щодо підпалу автомобіля

Народного депутата Гео Лероса допитали після публікації відео, на якому він нібито домовляється про підпал власного автомобіля.

З журналістами Лерос поспілкувався після допиту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Запитували про це відео, запитували що я стосовно цього думаю. Власне, важко коментувати, я думаю для більшості присутніх тут, очевидно, що це змонтоване відео", - сказав депутат.

Лерос додав, що готовий взяти на себе будь-яку відповідальність у разі, якщо буде оприлюднено оригінал відео.

"Я прошу слідство, прошу Зеленського та Єрмака, оскільки у нього всі важелі, є повний контроль абсолютно всіх правоохоронних органів, довести мою провину і посадити мене", – наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лероса допитують у поліції за фактом підпалу його автомобіля

У Лероса незабаром має бути ще один допит - в п'ятницю його викликали в ДБР.

Адвокат нардепа Ігор Черезов також зазначив, що мова про старе відео.

"Це – старе відео за фактом підпалу, де Гео Лерос визнаний потерпілим, слідство вважало за потрібне, що це відео, це нові обставини, які Гео може прокоментувати. Це не нова справа, це та стара справа про підпал автомобіля", – пояснив він.

Речниця Печерського управління поліції Оксана Тищенко підтвердила факт допиту Гео Лероса з приводу кримінального провадження стосовно підпалу автомобіля. Розповісти деталі відмовилась, посилаючись на таємницю слідства.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що поінформувало Офіс генерального прокурора про можливий склад злочину в діях "особи, схожої на Гео Лероса". Йдеться про відео, опубліковане в Telegram, на якому схожий на нардепа чоловік домовляється з невідомим співрозмовником про організацію підпалу автомобіля Лероса.

Лерос назвав публікацію відео "брудною кампанією проти себе", яку організувала "зграя Зеленського". Нардеп стверджує, що звук на відео повністю сфабрикований.

Автор: Анастасія Потіха
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ничего, зеленые еще и мультфильм про Лероса снимут, а потом будут его вызывать и спрашивать: что Вы об этом думаете? этой зеленой шобле на рассмотрение дела по "вагнеровцам" все времени не хватает, а вот заседания по фейковым смонтированным видосам устраивать тут время находится сразу... зеленые скоты...
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21.09.2021 20:04 Відповісти
нарцисс - психопат.
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21.09.2021 20:26 Відповісти
Зєльопуха - да , корабєльний сосун , но не сосна, сосна - це його Лєнка.
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21.09.2021 20:52 Відповісти
А, як цей, мудак, Лерос топив за Зеленського, як він вірив у добрі наміри нарика, ворюги, безпринципної тварини і клоуна доки йогосамого не почали мокати писком в відро з гамном.
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21.09.2021 21:03 Відповісти
Якщо ти жодного разу в житті не косякнув, то кинь в нього камінь.
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21.09.2021 21:18 Відповісти
Страна зебиляндия, сожгли машину, сядешь.
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21.09.2021 21:11 Відповісти
 
 