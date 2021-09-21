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Лероса допитують у поліції за фактом підпалу його автомобіля

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лероса допитують у поліції за фактом підпалу його автомобіля

Народного депутата України Гео Лероса допитують у Печерському управлінні поліції за фактом підпалу його автомобіля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуку.

Лерос зазначив: "Сьогодні в Печерському управлінні поліції за адресою вул. Московська, 30, о 15:00 відбудеться мій допит у справі підпалу моєї машини".

Також читайте: Поліція вивчає відео з людиною, схожою на Лероса

Нагадаємо, 28 серпня народний депутат "Слуги народу" Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль. Правоохоронці Києва встановлюють причини займання.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
а шо там с трухиным ? допрос когда будет ? или таки мимо проходил... (крокодил)
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21.09.2021 15:22
+11
Класс!!!

И почему Кучма не додумался допросить труп Гонгадзе всвязи с его убийством...
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21.09.2021 15:15
+8
зачекай, там жива черга! Ще Юрченка не допитували!
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21.09.2021 15:32
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Класс!!!

И почему Кучма не додумался допросить труп Гонгадзе всвязи с его убийством...
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21.09.2021 15:15 Відповісти
Ну тут не тоже самое.

Показания с пострадавшего снять совершенно не лишнее - это же информация для расследования.

Другое дело, что все равно скорее всего нормально искать не будут и дело спустят на тормозах...
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21.09.2021 15:19 Відповісти
це було просто неможливо, труп був без голови
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21.09.2021 17:20 Відповісти
С логикой зелядей нЕ вижу препятствий. Мог сам себе голову отрезать для пиара.

И видео нашлось бы, как он сам с собой договаривается про отрезание себе головы.
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21.09.2021 17:36 Відповісти
Не понял.
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21.09.2021 17:37 Відповісти
Тогда ты много пропустил насчет того, как по версии зелядей Лерос сам себе машину спалил.
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21.09.2021 17:38 Відповісти
Все може бути. Інсценування злочинів це не фантастика.
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21.09.2021 17:40 Відповісти
Стопудово все потерпевшие с начала каденции ЗЕ сами себе машины и дома поджигали.

Фигуранты дела "Шеремета" сами себя в тюрьму посадили.

Разведчики ГРУ сами свою операцию Лукашенко слили (заставили ЗЕ позвонить).

Маски сами себя из госрезерва продали.

Деньги сами изчезают на большом крадивныцтве ЗЕ.

И т.д. и т.п.

Он все именно так и происходит уже 2,5 года.
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21.09.2021 17:50 Відповісти
Ну так чого ти тоді голосував за Зеленського?
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21.09.2021 18:01 Відповісти
Я и в первом, и во втором туре голосовал за Порошенко.

Такая вот фигня у вас приключилась - все-таки не все в Украине дегенераты. Хотя вас реально много.
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21.09.2021 18:05 Відповісти
Так ти говоришь, що він сам себе вибрав.
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21.09.2021 18:35 Відповісти
Да вот вы такие сообразительные его и выбрали.

А теперь вам остается только верить, что оно все само как-то горит, рушится и исчезает.
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21.09.2021 19:01 Відповісти
Який ти вумний. Ви його вибрали. Я в цей час каву пив у Одесі. Мені якщо чесно, вже було насрать. Перемога Зеленського була очевидна і попріколу биться рядом з іншими дебілами за Порошенка вже не було смислу. Порошенко управляв країною, як Рошеном. Ось є в мене топменеджери вони все порішають, а я займусь зовнішньой політикой. А, я зайнявся армією, а міліцію віддав Авакову. А шо там міліція, а всьо внутрі страни. А херня, хай балуються там в реформи ми возьмимся за головне. Головне начеб-то залишилось в руках, а дупа виявилась голою. Так, він виграв у головних напрямках, а внутрі програв. І все, вуаля.
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21.09.2021 19:40 Відповісти
Ну так ты и есть какраз самый настоящий гандон, который тупо просрал Украину.

Так что не становись в позу, а пей кофе дальше., мудак аполитичный.
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21.09.2021 22:24 Відповісти
Просрав країну саме ти,чмо. Я тобі її здобув, коли в 1992 році лейтенантом присягнув на вірність Україні. Це поки ми були на службі росія боялась на нас нападати. Вас, гастробайтерів вже навіть абканченці не бояться. Борись шушера, і поборишь.
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22.09.2021 10:15 Відповісти
Здобув с кофе в Одессе или с водярой на кухне. Иди уже *****, здобувальщик кухонный.
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22.09.2021 22:21 Відповісти
а шо там с трухиным ? допрос когда будет ? или таки мимо проходил... (крокодил)
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21.09.2021 15:22 Відповісти
зачекай, там жива черга! Ще Юрченка не допитували!
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21.09.2021 15:32 Відповісти
а еще Лерос провалил госбюджет и сорвал выполнение гособоронзаказа в 2020-2021 годах
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21.09.2021 15:48 Відповісти
И брата сожрал
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21.09.2021 16:28 Відповісти
Гонтарева не пожалела дачку , сожгла . Гей Лерос не пожалел машину...
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21.09.2021 15:36 Відповісти
На замітку депутату:

Згорілі машини не потрапляють в резонансні ДТП....
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21.09.2021 16:35 Відповісти
 
 