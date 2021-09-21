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Лероса допитують у поліції за фактом підпалу його автомобіля
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Народного депутата України Гео Лероса допитують у Печерському управлінні поліції за фактом підпалу його автомобіля.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуку.
Лерос зазначив: "Сьогодні в Печерському управлінні поліції за адресою вул. Московська, 30, о 15:00 відбудеться мій допит у справі підпалу моєї машини".
Нагадаємо, 28 серпня народний депутат "Слуги народу" Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль. Правоохоронці Києва встановлюють причини займання.
Топ коментарі
+14 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар21.09.2021 15:22
+11 Герхард
показати весь коментар21.09.2021 15:15
+8 Ан Мур
показати весь коментар21.09.2021 15:32
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Будь ласка, зачекайте...
И почему Кучма не додумался допросить труп Гонгадзе всвязи с его убийством...
Показания с пострадавшего снять совершенно не лишнее - это же информация для расследования.
Другое дело, что все равно скорее всего нормально искать не будут и дело спустят на тормозах...
И видео нашлось бы, как он сам с собой договаривается про отрезание себе головы.
Фигуранты дела "Шеремета" сами себя в тюрьму посадили.
Разведчики ГРУ сами свою операцию Лукашенко слили (заставили ЗЕ позвонить).
Маски сами себя из госрезерва продали.
Деньги сами изчезают на большом крадивныцтве ЗЕ.
И т.д. и т.п.
Он все именно так и происходит уже 2,5 года.
Такая вот фигня у вас приключилась - все-таки не все в Украине дегенераты. Хотя вас реально много.
А теперь вам остается только верить, что оно все само как-то горит, рушится и исчезает.
Так что не становись в позу, а пей кофе дальше., мудак аполитичный.
Згорілі машини не потрапляють в резонансні ДТП....