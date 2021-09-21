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Лероса допрашивают в полиции по факту поджога его автомобиля
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народного депутата Украины Гео Лероса допрашивают в Печерском управлении полиции по факту поджога его автомобиля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Лерос отметил: "Сегодня в Печерском управлении полиции по адресу ул. Московская, 30, в 15:00 состоится мой допрос по делу о поджоге моей машины".
Напомним, 28 августа народный депутат "Слуги народа" Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль. Правоохранители Киева устанавливают причины возгорания.
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+14 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий21.09.2021 15:22
+11 Герхард
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+8 Ан Мур
показать весь комментарий21.09.2021 15:32
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Пожалуйста, подождите...
И почему Кучма не додумался допросить труп Гонгадзе всвязи с его убийством...
Показания с пострадавшего снять совершенно не лишнее - это же информация для расследования.
Другое дело, что все равно скорее всего нормально искать не будут и дело спустят на тормозах...
И видео нашлось бы, как он сам с собой договаривается про отрезание себе головы.
Фигуранты дела "Шеремета" сами себя в тюрьму посадили.
Разведчики ГРУ сами свою операцию Лукашенко слили (заставили ЗЕ позвонить).
Маски сами себя из госрезерва продали.
Деньги сами изчезают на большом крадивныцтве ЗЕ.
И т.д. и т.п.
Он все именно так и происходит уже 2,5 года.
Такая вот фигня у вас приключилась - все-таки не все в Украине дегенераты. Хотя вас реально много.
А теперь вам остается только верить, что оно все само как-то горит, рушится и исчезает.
Так что не становись в позу, а пей кофе дальше., мудак аполитичный.
Згорілі машини не потрапляють в резонансні ДТП....