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Поджог машины Лероса: Адвокаты ходатайствуют о допросах Ермака, Зеленского и Богдана

Поджог машины Лероса: Адвокаты ходатайствуют о допросах Ермака, Зеленского и Богдана
Фото: DT

В Печерское управление полиции ГУ НП Украины подано ходатайство о допросе председателя Офиса Президента Андрея Ермака, президента Владимира Зеленского и бывшего главы ОП Андрея Богдана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу юридической компании "Миллер".

Уточняется, что ходатайство подано адвокатами по делу о поджоге авто народного депутата Украины Гео Лероса.

"В отношении председателя Офиса Президента Андрея Ермака. Его многочисленные высказывания дали основания считать, что он считает Гео Лероса личным врагом после обнародования нашим Клиентом в марте этого года видеозаписей с участием брата председателя ОП - Дениса Ермака. При этом авто сгорело не только у господина Лероса. В мае этого года был поджог мотоцикла и попытка поджога автомобиля двух других фигурантов вышеупомянутых видеозаписей - Дмитрия Штанько и Сергея Шумского", - напоминают адвокаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко

И предполагают, что "господину Ермаку может быть известна информация об уничтожении имущества Гео Лероса".

"Высказывания Владимира Зеленского также вызывают предположение, что он вполне разделяет позицию Андрея Ермака. Об этом, в частности свидетельствуют его публичные высказывания и исключение Гео Лероса из парламентской фракции "Слуги народа". Кроме того, Владимир Зеленский является руководителем Андрея Ермака", - сообщили в компании.

Также адвокаты напоминают, что авто бывшего председателя Офиса Президента Андрея Богдана тоже сгорело. В связи с этим защита считает, что у Богдана "могут быть версии, на которые полиции следовало-бы обратить внимание".

Поджог машины Лероса: Адвокаты ходатайствуют о допросах Ермака, Зеленского и Богдана 01

Также читайте: Зеленский поставил задачу Татарову "посадить" меня в течение следующего месяца, - Лерос

Напомним, 28 августа народный депутат "Слуги народа" Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль. Правоохранители Киева устанавливают причины возгорания.

Автор: 
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Топ комментарии
+12
Земрази это позор Украины.
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09.09.2020 22:49
+8
Та цю усю мразоту не про підпал допитувати потрібно, а справу на них про державну зраду заводити...
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09.09.2020 22:46
+8
"В Печерское управление полиции ГУ НП Украины подано ходатайство о допросе председателя Офиса Президента Андрея Ермака......."

Поджог машины Лероса: Адвокаты ходатайствуют о допросах Ермака, Зеленского и Богдана - Цензор.НЕТ 2243
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09.09.2020 23:00
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Правила форума Совет форумчан
Упс.
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09.09.2020 22:43 Ответить
Та цю усю мразоту не про підпал допитувати потрібно, а справу на них про державну зраду заводити...
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09.09.2020 22:46 Ответить
Земрази это позор Украины.
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09.09.2020 22:49 Ответить
к ответу мраЗЕй..
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09.09.2020 22:49 Ответить
Че докулупалися к инопланетянам??)))
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09.09.2020 22:53 Ответить
какие они инопланетяне , - иноСРАНЦЫ они.
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09.09.2020 22:56 Ответить
Гадав, що щось на кшалт рептилоїдів...
Воо оно ШО!))
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09.09.2020 23:05 Ответить
чешуйчато-зеленых ?.. тогда - да.
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09.09.2020 23:10 Ответить
І в шоКАЛаді...))
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09.09.2020 23:13 Ответить
Желательно ещё и Трампа пристегнуть.нечего байдыки бить
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09.09.2020 22:54 Ответить
Трамп занят более важными делами
Поджог машины Лероса: Адвокаты ходатайствуют о допросах Ермака, Зеленского и Богдана - Цензор.НЕТ 4533
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09.09.2020 23:10 Ответить
от и затаскайте по судам зеленского и ермака ))))
конечно наивно так думать)) но сам исковой факт - уже неплохой аргумент против мстительной и мелочной шоблы
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09.09.2020 22:56 Ответить
У ОП репутация какой-то районной ОПГ, потому что понабирали всякого смрада в свою зелёную шайку - так что всё логично.
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09.09.2020 22:57 Ответить
В СТРАНЕ ГДЕ НЕТ ЗАКОНОВ И ГАРАНТ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ НАРУШАЕТ ВСЕ ЗАКОНЫ ДАЖЕ НЕ НАДЕЙТЕСЬ СТРАНОЙ ПРАВИТ СУДЕБНО КРИМИНАЛЬНАЯ ШОБЛА ЧТО ВЫ ВСЕ ЧЕЛОБИТНЫЕ БЬЕТЕ И ОБРАЩАЕТЕСЬ К ГЛУХОЙ И СЛЕПОЙ ФЕМИДЕ У КОТОРОЙ ДВЕ РУКИ ОДНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕГ ВТОРАЯ ДЛЯ ПОДПИСИ ПРИГОВОРА ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ В ПОЛЬЗУ ДАЮЩЕГО ХОТЬ ЭТО ПРОТИВОРЕЧИТ ВСЕМ ЗАКОНАМ
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09.09.2020 22:57 Ответить
а Вовочка то у нас - мелкий и завистливый поджигатель 😂
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09.09.2020 22:58 Ответить
"В Печерское управление полиции ГУ НП Украины подано ходатайство о допросе председателя Офиса Президента Андрея Ермака......."

Поджог машины Лероса: Адвокаты ходатайствуют о допросах Ермака, Зеленского и Богдана - Цензор.НЕТ 2243
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09.09.2020 23:00 Ответить
Поджог машины Лероса: Адвокаты ходатайствуют о допросах Ермака, Зеленского и Богдана - Цензор.НЕТ 5308
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09.09.2020 23:01 Ответить
цікаво, що цей Гей Лєрос іще скавчатиме?
від кормушки-бо його турнуто!
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09.09.2020 23:01 Ответить
Ермак ,Зе и брат ермака-поджигатели..
однозначно..
Когда делами страны заниматься??
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09.09.2020 23:04 Ответить
Поджог машины Лероса: Адвокаты ходатайствуют о допросах Ермака, Зеленского и Богдана - Цензор.НЕТ 2779
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09.09.2020 23:05 Ответить
Интересно когда до очной ставки дойдет?
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09.09.2020 23:14 Ответить
В последнее время чересчур много проколов у скомороза, причем в широком спектре, вплоть до предательства украинского народа, в частности, за допуск на территорию Украины агрессора и его банду днр, то есть допустил оккупацию территории Украины, за что блазня нало лишить лигитимности и отдать под суд.
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09.09.2020 23:24 Ответить
Хто там котить бочку на Бубачку?
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09.09.2020 23:31 Ответить
Потеха.
Дымовая завеса для лошья.
ХерОвый актер в роли блистательного антикоррупционера.
Блиц фиаско.
Тьфу!
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10.09.2020 01:09 Ответить
машина застрахована от поджога была?
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10.09.2020 05:22 Ответить
Согласен , молодец
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26.02.2021 13:11 Ответить
 
 