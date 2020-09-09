Поджог машины Лероса: Адвокаты ходатайствуют о допросах Ермака, Зеленского и Богдана

В Печерское управление полиции ГУ НП Украины подано ходатайство о допросе председателя Офиса Президента Андрея Ермака, президента Владимира Зеленского и бывшего главы ОП Андрея Богдана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу юридической компании "Миллер".

Уточняется, что ходатайство подано адвокатами по делу о поджоге авто народного депутата Украины Гео Лероса.

"В отношении председателя Офиса Президента Андрея Ермака. Его многочисленные высказывания дали основания считать, что он считает Гео Лероса личным врагом после обнародования нашим Клиентом в марте этого года видеозаписей с участием брата председателя ОП - Дениса Ермака. При этом авто сгорело не только у господина Лероса. В мае этого года был поджог мотоцикла и попытка поджога автомобиля двух других фигурантов вышеупомянутых видеозаписей - Дмитрия Штанько и Сергея Шумского", - напоминают адвокаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко

И предполагают, что "господину Ермаку может быть известна информация об уничтожении имущества Гео Лероса".

"Высказывания Владимира Зеленского также вызывают предположение, что он вполне разделяет позицию Андрея Ермака. Об этом, в частности свидетельствуют его публичные высказывания и исключение Гео Лероса из парламентской фракции "Слуги народа". Кроме того, Владимир Зеленский является руководителем Андрея Ермака", - сообщили в компании.

Также адвокаты напоминают, что авто бывшего председателя Офиса Президента Андрея Богдана тоже сгорело. В связи с этим защита считает, что у Богдана "могут быть версии, на которые полиции следовало-бы обратить внимание".

Также читайте: Зеленский поставил задачу Татарову "посадить" меня в течение следующего месяца, - Лерос

Напомним, 28 августа народный депутат "Слуги народа" Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль. Правоохранители Киева устанавливают причины возгорания.