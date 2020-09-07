Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко
Адвокаты подали в Печерское управление полиции ГУ НП Украины ходатайство о допросе народного депутата Николая Тищенко по делу о поджоге авто его коллеги Гео Лероса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу юридической компании "Миллер".
"Поведение и публичные высказывания Н. Тищенко по поводу вышеупомянутого инцидента дают основания предполагать, что он может обладать определенными сведениями относительно события преступления", - отмечается в публикации.
Если в полиции адвокатам откажут, они планируют обжаловать это решение в суде (в порядке ст. 303 УПК Украины).
Кроме того, защита хочет ходатайствовать о допросах в качестве свидетелей других должностных лиц, которые могут быть причастны к поджогу авто Гео Лероса.
Напомним, 28 августа народный депутат "Слуги народа" Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль. Правоохранители Киева устанавливают причины возгорания.
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Пані на підборах
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в Україні є служба безпеки?
Не понятно, что в полипропиленовом мешке, который лежит сверху)))
Слуги народа Роиси и Коломойского - предатели, бандиты и террористы?
Да не может такого быть!!!