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Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко

Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос

Адвокаты подали в Печерское управление полиции ГУ НП Украины ходатайство о допросе народного депутата Николая Тищенко по делу о поджоге авто его коллеги Гео Лероса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу юридической компании "Миллер".

"Поведение и публичные высказывания Н. Тищенко по поводу вышеупомянутого инцидента дают основания предполагать, что он может обладать определенными сведениями относительно события преступления", - отмечается в публикации.

Если в полиции адвокатам откажут, они планируют обжаловать это решение в суде (в порядке ст. 303 УПК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепа Лероса вызвали на допрос в ГБР

Кроме того, защита хочет ходатайствовать о допросах в качестве свидетелей других должностных лиц, которые могут быть причастны к поджогу авто Гео Лероса.

Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос слуги народа Тищенко 01

Напомним, 28 августа народный депутат "Слуги народа" Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль. Правоохранители Киева устанавливают причины возгорания.

Также читайте: Арахамия признал, что солгал журналистам, что встречался со мной и видел текст моего выступления, - Лерос

Автор: 
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Топ комментарии
+14
Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 316
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07.09.2020 20:22
+10
https://twitter.com/mirnaya_mira
https://twitter.com/mirnaya_mira
https://twitter.com/mirnaya_mira
Пані на підборах

@mirnaya_mira

·https://twitter.com/mirnaya_mira/status/1302947314345140224 4 ч

Харків, відділення Нової пошти,на Маріуполь відвантажуються поліетиленові пакети з рекламою«ОПЗЖ».Подивіться державу та місто їх походження! «Росія. Томськ». Хочеться запитати в черговий раз
https://twitter.com/ServiceSsu @ServiceSsu
в Україні є служба безпеки?Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 3116

Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 3290
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07.09.2020 20:10
+10
С каких пор надо много ума, чтобы поджечь автомобиль? И не стоит забывать, что в 90-х Тищенко был бандитом на подхвате у влиятельной ОПГ. Наверняка он и не только поджогами занимался.
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07.09.2020 20:16
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котлета попала на сковородку.
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07.09.2020 20:02 Ответить
не задовольнять це клопотання. Саьаковький следак скаже "мені видніше, кого допитувати"
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07.09.2020 20:09 Ответить
тищенко ТУПОЙ ДУБ и проходимец,у него КУРИНЫЕ мозги и до этого этот болван не додумывался бы
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07.09.2020 20:10 Ответить
мразь редкая
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07.09.2020 20:13 Ответить
С каких пор надо много ума, чтобы поджечь автомобиль? И не стоит забывать, что в 90-х Тищенко был бандитом на подхвате у влиятельной ОПГ. Наверняка он и не только поджогами занимался.
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07.09.2020 20:16 Ответить
Я так и думал, что это он.
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07.09.2020 20:04 Ответить
Хор Веревки что нибудь споет?
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07.09.2020 20:07 Ответить
https://twitter.com/mirnaya_mira
https://twitter.com/mirnaya_mira
https://twitter.com/mirnaya_mira
Пані на підборах

@mirnaya_mira

·https://twitter.com/mirnaya_mira/status/1302947314345140224 4 ч

Харків, відділення Нової пошти,на Маріуполь відвантажуються поліетиленові пакети з рекламою«ОПЗЖ».Подивіться державу та місто їх походження! «Росія. Томськ». Хочеться запитати в черговий раз
https://twitter.com/ServiceSsu @ServiceSsu
в Україні є служба безпеки?Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 3116

Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 3290
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07.09.2020 20:10 Ответить
Спалил спецоперацию, мы их с 1992 года разрабатываем.
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07.09.2020 20:15 Ответить
Не, ну там же понятно, что в полиэтиленовых пакетах агитка зажопов.
Не понятно, что в полипропиленовом мешке, который лежит сверху)))
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07.09.2020 20:29 Ответить
Агитация за *****?
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07.09.2020 20:35 Ответить
😄😄😄😂
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07.09.2020 20:36 Ответить
Так, бе сумніву, в Україні є служба безпеки ватніків, сєпарів, джиддів, зепотвор.
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07.09.2020 20:30 Ответить
Да ладно.
Слуги народа Роиси и Коломойского - предатели, бандиты и террористы?
Да не может такого быть!!!
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07.09.2020 20:21 Ответить
Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 316
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07.09.2020 20:22 Ответить
Красиво адвокати написали, Бог в поміч.
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07.09.2020 20:27 Ответить
Коля вспомнил детство?
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07.09.2020 20:29 Ответить
Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 8859
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07.09.2020 20:59 Ответить
Коля Оболонский вспомнил за старое....
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07.09.2020 22:45 Ответить
Підпал машини Лероса: Адвокати ініціювали допит "слуги народу" Тищенка - Цензор.НЕТ 2311
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07.09.2020 23:44 Ответить
Не пам'ятаю, щоб в минулі роки було таким поширеним підпалювання. Це - фішка зебанди.
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08.09.2020 02:48 Ответить
Карочє! Затяжні золоті опади, від Лєруса, продовжуються
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08.09.2020 07:47 Ответить
феерверки от авто Лероса потешили примитивных слуг и "армию" их фанатов, интересно, феерверки от котлетной столовки кого будут тешить?
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08.09.2020 11:00 Ответить
 
 