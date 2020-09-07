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Підпал машини Лероса: Адвокати ініціювали допит "слуги народу" Тищенка

Підпал машини Лероса: Адвокати ініціювали допит

Адвокати подали в Печерське управління поліції ГУ НП України клопотання про допит народного депутата Миколи Тищенка у справі про підпал авто його колеги Гео Лероса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку юридичної компанії "Міллер".

"Поведінка і публічні висловлювання Н. Тищенка з приводу згаданого вище інциденту дають підстави припускати, що він може мати певні відомості щодо подій злочину", - наголошується в публікації.

Якщо в поліції адвокатам відмовлять, вони планують оскаржити це рішення в суді (в порядку ст. 303 КПК України).

Крім того, захист хоче клопотати про допити як свідків інших посадових осіб, які можуть бути причетні до підпалу авто Гео Лероса.

Підпал машини Лероса: Адвокати ініціювали допит слуги народу Тищенка 01

Нагадаємо, 28 серпня народний депутат "Слуги народу" Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль. Правоохоронці Києва встановлюють причини займання.
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Топ коментарі
+14
Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 316
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07.09.2020 20:22
+10
https://twitter.com/mirnaya_mira
https://twitter.com/mirnaya_mira
https://twitter.com/mirnaya_mira
Пані на підборах

@mirnaya_mira

·https://twitter.com/mirnaya_mira/status/1302947314345140224 4 ч

Харків, відділення Нової пошти,на Маріуполь відвантажуються поліетиленові пакети з рекламою«ОПЗЖ».Подивіться державу та місто їх походження! «Росія. Томськ». Хочеться запитати в черговий раз
https://twitter.com/ServiceSsu @ServiceSsu
в Україні є служба безпеки?Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 3116

Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 3290
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07.09.2020 20:10
+10
С каких пор надо много ума, чтобы поджечь автомобиль? И не стоит забывать, что в 90-х Тищенко был бандитом на подхвате у влиятельной ОПГ. Наверняка он и не только поджогами занимался.
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07.09.2020 20:16
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котлета попала на сковородку.
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07.09.2020 20:02 Відповісти
не задовольнять це клопотання. Саьаковький следак скаже "мені видніше, кого допитувати"
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07.09.2020 20:09 Відповісти
тищенко ТУПОЙ ДУБ и проходимец,у него КУРИНЫЕ мозги и до этого этот болван не додумывался бы
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07.09.2020 20:10 Відповісти
мразь редкая
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07.09.2020 20:13 Відповісти
С каких пор надо много ума, чтобы поджечь автомобиль? И не стоит забывать, что в 90-х Тищенко был бандитом на подхвате у влиятельной ОПГ. Наверняка он и не только поджогами занимался.
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07.09.2020 20:16 Відповісти
Я так и думал, что это он.
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07.09.2020 20:04 Відповісти
Хор Веревки что нибудь споет?
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07.09.2020 20:07 Відповісти
https://twitter.com/mirnaya_mira
https://twitter.com/mirnaya_mira
https://twitter.com/mirnaya_mira
Пані на підборах

@mirnaya_mira

·https://twitter.com/mirnaya_mira/status/1302947314345140224 4 ч

Харків, відділення Нової пошти,на Маріуполь відвантажуються поліетиленові пакети з рекламою«ОПЗЖ».Подивіться державу та місто їх походження! «Росія. Томськ». Хочеться запитати в черговий раз
https://twitter.com/ServiceSsu @ServiceSsu
в Україні є служба безпеки?Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 3116

Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 3290
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07.09.2020 20:10 Відповісти
Спалил спецоперацию, мы их с 1992 года разрабатываем.
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07.09.2020 20:15 Відповісти
Не, ну там же понятно, что в полиэтиленовых пакетах агитка зажопов.
Не понятно, что в полипропиленовом мешке, который лежит сверху)))
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07.09.2020 20:29 Відповісти
Агитация за *****?
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07.09.2020 20:35 Відповісти
😄😄😄😂
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07.09.2020 20:36 Відповісти
Так, бе сумніву, в Україні є служба безпеки ватніків, сєпарів, джиддів, зепотвор.
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07.09.2020 20:30 Відповісти
Да ладно.
Слуги народа Роиси и Коломойского - предатели, бандиты и террористы?
Да не может такого быть!!!
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07.09.2020 20:21 Відповісти
Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 316
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07.09.2020 20:22 Відповісти
Красиво адвокати написали, Бог в поміч.
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07.09.2020 20:27 Відповісти
Коля вспомнил детство?
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07.09.2020 20:29 Відповісти
Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 8859
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07.09.2020 20:59 Відповісти
Коля Оболонский вспомнил за старое....
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07.09.2020 22:45 Відповісти
Підпал машини Лероса: Адвокати ініціювали допит "слуги народу" Тищенка - Цензор.НЕТ 2311
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07.09.2020 23:44 Відповісти
Не пам'ятаю, щоб в минулі роки було таким поширеним підпалювання. Це - фішка зебанди.
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08.09.2020 02:48 Відповісти
Карочє! Затяжні золоті опади, від Лєруса, продовжуються
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08.09.2020 07:47 Відповісти
феерверки от авто Лероса потешили примитивных слуг и "армию" их фанатов, интересно, феерверки от котлетной столовки кого будут тешить?
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08.09.2020 11:00 Відповісти
 
 