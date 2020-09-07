Підпал машини Лероса: Адвокати ініціювали допит "слуги народу" Тищенка

Адвокати подали в Печерське управління поліції ГУ НП України клопотання про допит народного депутата Миколи Тищенка у справі про підпал авто його колеги Гео Лероса.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку юридичної компанії "Міллер".

"Поведінка і публічні висловлювання Н. Тищенка з приводу згаданого вище інциденту дають підстави припускати, що він може мати певні відомості щодо подій злочину", - наголошується в публікації.

Якщо в поліції адвокатам відмовлять, вони планують оскаржити це рішення в суді (в порядку ст. 303 КПК України).

Крім того, захист хоче клопотати про допити як свідків інших посадових осіб, які можуть бути причетні до підпалу авто Гео Лероса.

Нагадаємо, 28 серпня народний депутат "Слуги народу" Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль. Правоохоронці Києва встановлюють причини займання.