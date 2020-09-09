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Підпал машини Лероса: Адвокати клопочуть про допити Єрмака, Зеленського і Богдана

Підпал машини Лероса: Адвокати клопочуть про допити Єрмака, Зеленського і Богдана
Фото: DT

У Печерське управління поліції ГУ НП України подано клопотання про допит голови Офісу президента Андрія Єрмака, президента Володимира Зеленського і колишнього голови ОП Андрія Богдана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку юридичної компанії "Міллер".

Уточнюється, що клопотання подано адвокатами у справі про підпал авто народного депутата України Гео Лероса.

"Щодо голови Офісу президента Андрія Єрмака. Його численні висловлювання дали підстави вважати, що він вважає Гео Лероса особистим ворогом після оприлюднення нашим Клієнтом у березні цього року відеозаписів за участю брата Голови ОП - Дениса Єрмака. При цьому авто згоріло не лише в пана Лероса. В травні цього року відбувся підпал мотоциклу та спроба підпалу автомобіля двох інших фігурантів вищезгаданих відеозаписів - Дмитра Штанька та Сергія Шумського", - нагадують адвокати.

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І припускають, що "пану Єрмаку може бути відома інформація про знищення майна Гео Лероса".

"Висловлювання Володимира Зеленського також викликають припущення що він цілком розділяє позицію Андрія Єрмака. Про це, зокрема свідчать його публічні висловлювання та виключення Гео Лероса з парламентської фракції "Слуги народу". Крім того, Володимир Зеленський є керівником Андрія Єрмака", - повідомили в компанії.

Також адвокати нагадують, що авто колишнього голови Офісу Президента Андрія Богдана теж згоріло. У зв'язку з цим захист вважає, що у Богдана "можуть бути версії, на які поліції слід було-б звернути увагу".

Підпал машини Лероса: Адвокати клопочуть про допити Єрмака, Зеленського і Богдана 01

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Нагадаємо, 28 серпня народний депутат "Слуги народу" Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль. Правоохоронці Києва встановлюють причини займання.
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Топ коментарі
+12
Земрази это позор Украины.
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09.09.2020 22:49
+8
Та цю усю мразоту не про підпал допитувати потрібно, а справу на них про державну зраду заводити...
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09.09.2020 22:46
+8
"В Печерское управление полиции ГУ НП Украины подано ходатайство о допросе председателя Офиса Президента Андрея Ермака......."

Поджог машины Лероса: Адвокаты ходатайствуют о допросах Ермака, Зеленского и Богдана - Цензор.НЕТ 2243
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09.09.2020 23:00
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Упс.
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09.09.2020 22:43 Відповісти
Та цю усю мразоту не про підпал допитувати потрібно, а справу на них про державну зраду заводити...
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09.09.2020 22:46 Відповісти
Земрази это позор Украины.
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09.09.2020 22:49 Відповісти
к ответу мраЗЕй..
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09.09.2020 22:49 Відповісти
Че докулупалися к инопланетянам??)))
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09.09.2020 22:53 Відповісти
какие они инопланетяне , - иноСРАНЦЫ они.
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09.09.2020 22:56 Відповісти
Гадав, що щось на кшалт рептилоїдів...
Воо оно ШО!))
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09.09.2020 23:05 Відповісти
чешуйчато-зеленых ?.. тогда - да.
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09.09.2020 23:10 Відповісти
І в шоКАЛаді...))
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09.09.2020 23:13 Відповісти
Желательно ещё и Трампа пристегнуть.нечего байдыки бить
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09.09.2020 22:54 Відповісти
Трамп занят более важными делами
Поджог машины Лероса: Адвокаты ходатайствуют о допросах Ермака, Зеленского и Богдана - Цензор.НЕТ 4533
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09.09.2020 23:10 Відповісти
от и затаскайте по судам зеленского и ермака ))))
конечно наивно так думать)) но сам исковой факт - уже неплохой аргумент против мстительной и мелочной шоблы
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09.09.2020 22:56 Відповісти
У ОП репутация какой-то районной ОПГ, потому что понабирали всякого смрада в свою зелёную шайку - так что всё логично.
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09.09.2020 22:57 Відповісти
В СТРАНЕ ГДЕ НЕТ ЗАКОНОВ И ГАРАНТ ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ НАРУШАЕТ ВСЕ ЗАКОНЫ ДАЖЕ НЕ НАДЕЙТЕСЬ СТРАНОЙ ПРАВИТ СУДЕБНО КРИМИНАЛЬНАЯ ШОБЛА ЧТО ВЫ ВСЕ ЧЕЛОБИТНЫЕ БЬЕТЕ И ОБРАЩАЕТЕСЬ К ГЛУХОЙ И СЛЕПОЙ ФЕМИДЕ У КОТОРОЙ ДВЕ РУКИ ОДНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕГ ВТОРАЯ ДЛЯ ПОДПИСИ ПРИГОВОРА ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ В ПОЛЬЗУ ДАЮЩЕГО ХОТЬ ЭТО ПРОТИВОРЕЧИТ ВСЕМ ЗАКОНАМ
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09.09.2020 22:57 Відповісти
а Вовочка то у нас - мелкий и завистливый поджигатель 😂
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09.09.2020 22:58 Відповісти
"В Печерское управление полиции ГУ НП Украины подано ходатайство о допросе председателя Офиса Президента Андрея Ермака......."

Поджог машины Лероса: Адвокаты ходатайствуют о допросах Ермака, Зеленского и Богдана - Цензор.НЕТ 2243
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09.09.2020 23:00 Відповісти
Поджог машины Лероса: Адвокаты ходатайствуют о допросах Ермака, Зеленского и Богдана - Цензор.НЕТ 5308
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09.09.2020 23:01 Відповісти
цікаво, що цей Гей Лєрос іще скавчатиме?
від кормушки-бо його турнуто!
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09.09.2020 23:01 Відповісти
Ермак ,Зе и брат ермака-поджигатели..
однозначно..
Когда делами страны заниматься??
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09.09.2020 23:04 Відповісти
Поджог машины Лероса: Адвокаты ходатайствуют о допросах Ермака, Зеленского и Богдана - Цензор.НЕТ 2779
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09.09.2020 23:05 Відповісти
Интересно когда до очной ставки дойдет?
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09.09.2020 23:14 Відповісти
В последнее время чересчур много проколов у скомороза, причем в широком спектре, вплоть до предательства украинского народа, в частности, за допуск на территорию Украины агрессора и его банду днр, то есть допустил оккупацию территории Украины, за что блазня нало лишить лигитимности и отдать под суд.
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09.09.2020 23:24 Відповісти
Хто там котить бочку на Бубачку?
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09.09.2020 23:31 Відповісти
Потеха.
Дымовая завеса для лошья.
ХерОвый актер в роли блистательного антикоррупционера.
Блиц фиаско.
Тьфу!
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10.09.2020 01:09 Відповісти
машина застрахована от поджога была?
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10.09.2020 05:22 Відповісти
Согласен , молодец
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26.02.2021 13:11 Відповісти
 
 