Підпал машини Лероса: Адвокати клопочуть про допити Єрмака, Зеленського і Богдана

У Печерське управління поліції ГУ НП України подано клопотання про допит голови Офісу президента Андрія Єрмака, президента Володимира Зеленського і колишнього голови ОП Андрія Богдана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку юридичної компанії "Міллер".

Уточнюється, що клопотання подано адвокатами у справі про підпал авто народного депутата України Гео Лероса.

"Щодо голови Офісу президента Андрія Єрмака. Його численні висловлювання дали підстави вважати, що він вважає Гео Лероса особистим ворогом після оприлюднення нашим Клієнтом у березні цього року відеозаписів за участю брата Голови ОП - Дениса Єрмака. При цьому авто згоріло не лише в пана Лероса. В травні цього року відбувся підпал мотоциклу та спроба підпалу автомобіля двох інших фігурантів вищезгаданих відеозаписів - Дмитра Штанька та Сергія Шумського", - нагадують адвокати.

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І припускають, що "пану Єрмаку може бути відома інформація про знищення майна Гео Лероса".

"Висловлювання Володимира Зеленського також викликають припущення що він цілком розділяє позицію Андрія Єрмака. Про це, зокрема свідчать його публічні висловлювання та виключення Гео Лероса з парламентської фракції "Слуги народу". Крім того, Володимир Зеленський є керівником Андрія Єрмака", - повідомили в компанії.

Також адвокати нагадують, що авто колишнього голови Офісу Президента Андрія Богдана теж згоріло. У зв'язку з цим захист вважає, що у Богдана "можуть бути версії, на які поліції слід було-б звернути увагу".

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Нагадаємо, 28 серпня народний депутат "Слуги народу" Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль. Правоохоронці Києва встановлюють причини займання.