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Новости Политика Украины
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Лерос рассказал о допросе по делу о поджоге автомобиля

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лерос рассказал о допросе по делу о поджоге автомобиля

Народного депутата Гео Лероса допросили после публикации видео, на котором он якобы договаривается о поджоге собственного автомобиля.

С журналистами Лерос пообщался после допроса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Спрашивали об этом видео, спрашивали, что я по этому поводу думаю. Собственно, трудно комментировать, я думаю, для большинства присутствующих здесь очевидно, что это смонтированное видео", - сказал депутат.

Лерос добавил, что готов взять на себя любую ответственность в случае, если будет обнародован оригинал видео.

"Я прошу следствие, прошу Зеленского и Ермака, поскольку у него все рычаги, полный контроль абсолютно всех правоохранительных органов, доказать мою вину и посадить меня", - добавил он.

Читайте: Лероса допрашивают в полиции по факту поджога его автомобиля

Леросу вскоре предстоит еще один допрос - в пятницу его вызвали в ГБР.

Адвокат нардепа Игорь Черезов также отметил, что речь идет о старом видео.

"Это - старое видео по факту поджога, где Гео Лерос признан потерпевшим, следствие считало нужным, что это видео, это новые обстоятельства, которые Гео может прокомментировать. Это не новое дело, это старое дело о поджоге автомобиля", - пояснил он.

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Пресс-секретарь Печерского управления полиции Оксана Тищенко подтвердила факт допроса Гео Лерос по поводу уголовного производства в отношении поджога автомобиля. Рассказать детали отказалась, ссылаясь на тайну следствия.

Ранее Государственное бюро расследований сообщило, что проинформировало Офис генерального прокурора о возможном составе преступления в действиях "лица, похожего на Гео Лероса". Речь идет о видео, опубликованном в Telegram, на котором похожий на нардепа мужчина договаривается с неизвестным собеседником об организации поджога автомобиля Лероса.

Лерос назвал публикацию видео "грязной кампанией против себя", которую организовала "стая Зеленского". Нардеп утверждает, что звук на видео полностью сфабрикован.

Автор: Ольга Лузан
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ничего, зеленые еще и мультфильм про Лероса снимут, а потом будут его вызывать и спрашивать: что Вы об этом думаете? этой зеленой шобле на рассмотрение дела по "вагнеровцам" все времени не хватает, а вот заседания по фейковым смонтированным видосам устраивать тут время находится сразу... зеленые скоты...
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21.09.2021 20:04 Ответить
нарцисс - психопат.
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21.09.2021 20:26 Ответить
Зєльопуха - да , корабєльний сосун , но не сосна, сосна - це його Лєнка.
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21.09.2021 20:52 Ответить
А, як цей, мудак, Лерос топив за Зеленського, як він вірив у добрі наміри нарика, ворюги, безпринципної тварини і клоуна доки йогосамого не почали мокати писком в відро з гамном.
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21.09.2021 21:03 Ответить
Якщо ти жодного разу в житті не косякнув, то кинь в нього камінь.
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21.09.2021 21:18 Ответить
Страна зебиляндия, сожгли машину, сядешь.
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21.09.2021 21:11 Ответить
 
 