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Полковник ЗСУ Штефан судитиметься з блогеркою Маламан, яка образила Україну

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Полковник ЗСУ Штефан судитиметься з блогеркою Маламан, яка образила Україну

Анатолій Штефан подає до Таїсії Маламан зустрічний позов про компенсацію моральної шкоди. Він хоче відсудити 300 тис. грн і обіцяє віддати їх на благодійність.

Про це Штефан розповів на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Як громадянин України, а не як військовослужбовець, я подаю зустрічний позов про відшкодування моральної шкоди, завданої мені даною особою. Я проситиму суд задовольнити позов у розмірі 300 тисяч гривень. У разі задоволення позову я перерахую 100 тисяч як благодійну допомогу на Головний шпиталь Міністерства оборони, 100 тисяч на Благодійний фонд "Повернись живим", 99 999 гривень на Благодійний фонд "Таблеточки" і 1 гривню позивачу", - сказав Штефан.

Адвокат офіцера Масі Найєм повідомив, що позов подається у зв’язку з недостовірними даними про Штефана, які 20 січня 2021 року Маламан виклала на відеохостингу Youtube.

"А саме за фрази: "офіцер ЗСУ воює з мирним населенням", "розмістив фотоколаж, де помістив моє усміхнене обличчя на фоні Алеї Героїв Небесної Сотні", "весь шквал цього негативу викликав наш герой Штірліц, сфальсифікувавши матеріали", "заради власної вигоди, заради хайпу Штірліц публікує це відео у всіх соцмережах, розсилає всім ЗМІ. Такі висловлювання порушують право на недоторканність честі та гідності та дискредитують репутацію полковника ЗСУ", - прокоментував Наєм.

Дивіться: "Я не вважаю, що він може називатися офіцером", - ОПЗЖ і телеканал Медведчука "112" стали на захист любительки РФ і блогерки Маламан у конфлікті з офіцером Штефаном. ВIДЕО

За словами адвоката, позовними вимогами проситимуть визнати цю інформацію недостовірною, спростувати її та відшкодувати завдану моральну шкоду.

Нагадаємо, блогерка Таїсія Маламан (di.rubens) прославилася, коли Штефан опублікував знятий на Майдані Незалежності ролик з її участю. На відео дівчина у відповідь на пропозицію вибрати спочатку між "Америкою і Росією", а після між Україною і Росією обидва рази відповідає "Росія".

20 січня di.rubens записала ролик, в якому пригрозила Штефану судом і кримінальною справою. В цей же день про припинення співпраці з нею заявила мережа "Алло". Пізніше від співпраці з дівчиною відмовилися Borjomi і Nestle.

Маламан подала на Штефана до суду. Вона стверджує, що інформація, яку поширив військовослужбовець, "сфальсифікована і свідомо неправдива".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мережа "Алло" відмовилася співпрацювати з блогеркою Маламан (di.rubens), яка прославилася любов'ю до Росії і скандалом з офіцером Штефаном. ДОКУМЕНТ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+49
Давно пора это быдло не просто журить, а и бить по карману. И не только. По другому в эту голову без мозгов не дойдет.
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21.09.2021 20:41
+33
Маломан,-тупе проросійське стерво,яке отримає по заслузі! В Україні їй робити нічого,хай дибає до улюбленої росії,може символи року з коров"ячого посліду майструватиме!
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21.09.2021 20:51
+32
попала курица тупая
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21.09.2021 20:41
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Это правильно. Но..."Суд відпустив екс керівника львівського "Беркута" Пацеляка, що розганяв Майдан". Потому попытка правильная и нужная, но этой меламанке вряд ли что грозит...
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21.09.2021 20:37 Відповісти
Может так и будет, но этой курице должно дойти хоть что-то.
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21.09.2021 20:44 Відповісти
попала курица тупая
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21.09.2021 20:41 Відповісти
попала в ощип
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21.09.2021 20:46 Відповісти
Давно пора это быдло не просто журить, а и бить по карману. И не только. По другому в эту голову без мозгов не дойдет.
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21.09.2021 20:41 Відповісти
Щоб захищати бидло, яке пише такі пости, від фуйла?
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21.09.2021 20:52 Відповісти
Кацап, здесь водки нет!

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21.09.2021 20:53 Відповісти
на жаль, то не касап. Але також заслуговує шийки в жерло як подлякова ботва. А касапа треба було б і пристрелити.
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21.09.2021 21:12 Відповісти
Маломан,-тупе проросійське стерво,яке отримає по заслузі! В Україні їй робити нічого,хай дибає до улюбленої росії,може символи року з коров"ячого посліду майструватиме!
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21.09.2021 20:51 Відповісти
Зайдите на Twitch. Таких там миллион.
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21.09.2021 20:54 Відповісти
Та й шо ? Це повинно якось виправдати ту хвойду . ? .
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21.09.2021 21:05 Відповісти
Так дело не в ней, а в украинской молодежи.
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21.09.2021 23:05 Відповісти
БлогерКА это сексизм.
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21.09.2021 20:52 Відповісти
В чем сексизм?

Или называть мужчину - мужчиной, а женщину - женщиной - это сексизм теперь нарасии?
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21.09.2021 21:05 Відповісти
Старые люди ничего не понимают в европейских ценностях.
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21.09.2021 21:12 Відповісти
Это, похоже, вы не понимаете, что такое на самом деле "сексизм".
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21.09.2021 21:17 Відповісти
Респект пану Штефану!
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21.09.2021 20:55 Відповісти
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21.09.2021 21:04 Відповісти
72 ОМБр ім. Чорних Запорожців. У нас все свои.
************************

Чмо кацапское, тебе ж выше объяснили.
Ехай отсюда.
Задрали уже пи**ры пригожинские.

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21.09.2021 21:07 Відповісти
Андрію!!!! Мені ось цікаво,з якого дубу ти впав? Виходить ти її підтримуєш в любові до рашки? І призвіще в тебе українське,а мозги по ходу вонючо-кацапскі!!! З-за таких смердів як ти і досі гинуть хлопці на Донбасі,бо ви любите росію більш ніж УКРАЇНУ,живете тут і гадите на кожному кроці---СОРОМНО!!!!!
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21.09.2021 21:13 Відповісти
Так ты же в Горловке живёшь. Там это норм.
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21.09.2021 21:27 Відповісти
Андрійко!!!! А я знаю на 1000000000000000000% ЩО РОБИЛОСЬ В ДОНЕЦЬКУ В ПЕРШІ ДНІ І ЯКИЙ КОНТИНГЕН ТАМ СТОЯВ З САМІСЕНЬКОГО РАНКУ!! І ще я знаю хто ГОРЛОПАНИВ ПУТІН ПАМАГІ!!!! МИ РОСІЯ!!! І що ти хотів після цього всього,щоб я тобі дупу цілував,а відсосати не хочеш!!! Він з Донецька,так а чому-ж ніде в Україні не стріляють,а тільки у вас і життя йде нормально,а вас тепер ковбасить і шукаєте винних, бачили очі що купували--тепер їште поки повилазить!!!!
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21.09.2021 21:46 Відповісти
Не нагнет. Эта курица сама себя закопала. В ютубе еще и "соврала" заменив вместо тиктока на другую фразу. Ах да юного подонка также можно в суд.
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21.09.2021 21:16 Відповісти
Такие сучки должны бояться ходить по улицам. Но увы... Все зебильно...
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21.09.2021 21:15 Відповісти
еще одна ****

https://twitter.com/i/status/1440361681440309251
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21.09.2021 21:16 Відповісти
Бог в помощь полковнику Штефану. Уверен, кремлёвская придурковатая блохерша Меланома получит хороший материальный подсрачник....И по морде получит вечерком в своём дворике.... От патриоток... Губищи будут большие , несимметричные и сизого цвета....
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21.09.2021 21:20 Відповісти
симпатичная девушка.
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21.09.2021 21:36 Відповісти
Рука тебе в помощь
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21.09.2021 22:15 Відповісти
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21.09.2021 22:16 Відповісти
Вы правы - ноздри у неё круглые. Хорошо членом прочищаются....
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22.09.2021 12:47 Відповісти
ну вы и пошлый
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22.09.2021 12:48 Відповісти
Повна конфіскація майна та позбавлення громадянства з квитком в один кінець на паРашу хоча б двох-трьох таких покидьків і проблему буде вирішено.
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21.09.2021 21:41 Відповісти
Скажіть будь ласка: Чим займається у нас КаеС: Конституційний суд ? І взагалі :Для чого він потрібен,коли фактів антиконституційного поводження і акцій в Україні диверсійно-провокативного порядку стільки,що можна вже зачиняти всі держоргани на засов та замки і припиняти будь яку державницьку роботу на усіх рівнях: від уряду до двірника. Полковник вже повинен подавати за свож честь та честь....країни,яку він захищає не в сральні модного салону,а в умовах і в часі,де його служба і є тим показником найвищого рівня Державності і служіння їй. І тут якесь дівчисько з сумнівним виконанням громадянського обовязку ,а вірніш, антиконституційного відношення взагалі до країни , засвідчує на камери провокацію ,і іменно ворожу антидержавну провокацію, з нахабністю безвідповідального маргенала. Представте таку картину і подію зараз в Ізраїлі і де лібо? Це буде там просто само .....приречення на страту або каторгу. І кожен день така майже такі новини. То Кива, то Мураєв, то Назаров, то качкові губошлепки, то якісь аксперти-політолухи, Медведчук з В.Рабіновичем. А цього сіоніського московита взагалі треба було б уже давно в Дике поле канал рити за ляпання проти наших ЗСУ усФранції 24 липня. І зеленського все це флаштовує. Мвбуть це і є частини того плана знищення укрпїнської армії,який оголосив півтора року назад Путін. Схоже.
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21.09.2021 22:08 Відповісти
А до чого тут КС. Хочете знати чим займається КС - Констітуція, вам, допоможе. Візміть відкрийте та читайте.

https://www.president.gov.ua/documents/constitution
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21.09.2021 22:53 Відповісти
пора вводить закон о колоборантах, чтоб таких куриц как
блогерша Маламан -лишать гражданства !
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22.09.2021 01:23 Відповісти
Дуже правильний крок.
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22.09.2021 03:40 Відповісти
Нас учили в свое время - "ЭКОНОМИКА ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОЛИТИКУ".Это реально. Посему, всех "выпендрежников" и физических лиц и юридических следует наказывать ГРИВНЕЙ! Только Шуфряка (как исключение) бить по морде лица. Пускать кровяшку...
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22.09.2021 04:50 Відповісти
 
 