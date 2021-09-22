РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15085 посетителей онлайн
Новости Общество
15 769 45
иск (635) Штефан (112) Маламан (4)

Полковник ВСУ Штефан будет судиться с оскорбившей Украину блогершей Маламан

Новости Цензор.НЕТ Общество

Полковник ВСУ Штефан будет судиться с оскорбившей Украину блогершей Маламан

Анатолий Штефан подает к Таисии Маламан встречный иск о компенсации морального ущерба. Он хочет отсудить 300 тыс. грн и обещает отдать их на благотворительность.

Об этом Штефан рассказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Как гражданин Украины, а не как военнослужащий, я подаю встречный иск о возмещении морального вреда, причиненного мне данным лицом. Я буду просить суд удовлетворить иск в размере 300 000 гривен. В случае удовлетворения иска я перечислю 100 000 качестве благотворительной помощи на Главный госпиталь Министерства обороны, 100 000 на Благотворительный фонд "Вернись живым", 99 999 гривен в Благотворительный фонд "Таблеточки" и 1 гривну истцу", - сказал Штефан.

Адвокат офицера Маси Найем сообщил, что иск подается в связи с недостоверными данными о Штефане, которые 20 января 2021 Маламан выложила на видеохостинге Youtube.

Смотрите: Киевская блогерша и любительница России угрожает судом офицеру ВСУ Анатолию Штефану. ВИДЕО

"А именно за фразы: "офицер ВСУ воюет с мирным населением", "разместил фотоколлаж, где поместил мое улыбающееся лицо на фоне Аллее Героев Небесной Сотни", "весь шквал этого негатива вызвал наш герой Штирлиц, сфальсифицировав материалы", "ради собственной выгоды, ради хайпа Штирлиц публикует это видео во всех соцсетях, рассылает всем СМИ. Такие высказывания нарушают право на неприкосновенность чести и достоинства и дискредитируют репутацию полковника ВСУ", - прокомментировал Наем.

По словам адвоката, исковыми требованиями будут просить признать эту информацию недостоверной, опровергнуть ее и возместить причиненный моральный вред.

Также читайте: Сеть "Алло" отказалась сотрудничать с блогеркой Маламан (di.rubens), прославившейся любовью к России и скандалом с офицером Штефаном. ДОКУМЕНТ

Напомним, блогер Таисия Маламан (di.rubens) прославилась, когда Штефан опубликовал снятый на Майдане Независимости ролик с ее участием. На видео девушка в ответ на предложение выбрать сначала между "Америкой и Россией", а после между Украиной и Россией оба раза отвечает "Россия".

20 января di.rubens записала ролик, в котором пригрозила Штефану судом и уголовным делом. В этот же день о прекращении сотрудничества с ней заявила сеть "Алло". Позднее от сотрудничества с девушкой отказались Borjomi и Nestle.

Маламан подала на Штефана в суд. Она утверждает, что информация, которую распространил военнослужащий, "сфальсифицирована и заведомо неправдива".

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+49
Давно пора это быдло не просто журить, а и бить по карману. И не только. По другому в эту голову без мозгов не дойдет.
показать весь комментарий
21.09.2021 20:41
+33
Маломан,-тупе проросійське стерво,яке отримає по заслузі! В Україні їй робити нічого,хай дибає до улюбленої росії,може символи року з коров"ячого посліду майструватиме!
показать весь комментарий
21.09.2021 20:51
+32
попала курица тупая
показать весь комментарий
21.09.2021 20:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это правильно. Но..."Суд відпустив екс керівника львівського "Беркута" Пацеляка, що розганяв Майдан". Потому попытка правильная и нужная, но этой меламанке вряд ли что грозит...
показать весь комментарий
21.09.2021 20:37 Ответить
Может так и будет, но этой курице должно дойти хоть что-то.
показать весь комментарий
21.09.2021 20:44 Ответить
попала курица тупая
показать весь комментарий
21.09.2021 20:41 Ответить
попала в ощип
показать весь комментарий
21.09.2021 20:46 Ответить
Давно пора это быдло не просто журить, а и бить по карману. И не только. По другому в эту голову без мозгов не дойдет.
показать весь комментарий
21.09.2021 20:41 Ответить
Щоб захищати бидло, яке пише такі пости, від фуйла?
показать весь комментарий
21.09.2021 20:52 Ответить
Кацап, здесь водки нет!

показать весь комментарий
21.09.2021 20:53 Ответить
на жаль, то не касап. Але також заслуговує шийки в жерло як подлякова ботва. А касапа треба було б і пристрелити.
показать весь комментарий
21.09.2021 21:12 Ответить
Маломан,-тупе проросійське стерво,яке отримає по заслузі! В Україні їй робити нічого,хай дибає до улюбленої росії,може символи року з коров"ячого посліду майструватиме!
показать весь комментарий
21.09.2021 20:51 Ответить
Зайдите на Twitch. Таких там миллион.
показать весь комментарий
21.09.2021 20:54 Ответить
Та й шо ? Це повинно якось виправдати ту хвойду . ? .
показать весь комментарий
21.09.2021 21:05 Ответить
Так дело не в ней, а в украинской молодежи.
показать весь комментарий
21.09.2021 23:05 Ответить
БлогерКА это сексизм.
показать весь комментарий
21.09.2021 20:52 Ответить
В чем сексизм?

Или называть мужчину - мужчиной, а женщину - женщиной - это сексизм теперь нарасии?
показать весь комментарий
21.09.2021 21:05 Ответить
Старые люди ничего не понимают в европейских ценностях.
показать весь комментарий
21.09.2021 21:12 Ответить
Это, похоже, вы не понимаете, что такое на самом деле "сексизм".
показать весь комментарий
21.09.2021 21:17 Ответить
Респект пану Штефану!
показать весь комментарий
21.09.2021 20:55 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2021 21:04 Ответить
72 ОМБр ім. Чорних Запорожців. У нас все свои.
************************

Чмо кацапское, тебе ж выше объяснили.
Ехай отсюда.
Задрали уже пи**ры пригожинские.

показать весь комментарий
21.09.2021 21:07 Ответить
Андрію!!!! Мені ось цікаво,з якого дубу ти впав? Виходить ти її підтримуєш в любові до рашки? І призвіще в тебе українське,а мозги по ходу вонючо-кацапскі!!! З-за таких смердів як ти і досі гинуть хлопці на Донбасі,бо ви любите росію більш ніж УКРАЇНУ,живете тут і гадите на кожному кроці---СОРОМНО!!!!!
показать весь комментарий
21.09.2021 21:13 Ответить
Так ты же в Горловке живёшь. Там это норм.
показать весь комментарий
21.09.2021 21:27 Ответить
Андрійко!!!! А я знаю на 1000000000000000000% ЩО РОБИЛОСЬ В ДОНЕЦЬКУ В ПЕРШІ ДНІ І ЯКИЙ КОНТИНГЕН ТАМ СТОЯВ З САМІСЕНЬКОГО РАНКУ!! І ще я знаю хто ГОРЛОПАНИВ ПУТІН ПАМАГІ!!!! МИ РОСІЯ!!! І що ти хотів після цього всього,щоб я тобі дупу цілував,а відсосати не хочеш!!! Він з Донецька,так а чому-ж ніде в Україні не стріляють,а тільки у вас і життя йде нормально,а вас тепер ковбасить і шукаєте винних, бачили очі що купували--тепер їште поки повилазить!!!!
показать весь комментарий
21.09.2021 21:46 Ответить
Не нагнет. Эта курица сама себя закопала. В ютубе еще и "соврала" заменив вместо тиктока на другую фразу. Ах да юного подонка также можно в суд.
показать весь комментарий
21.09.2021 21:16 Ответить
Такие сучки должны бояться ходить по улицам. Но увы... Все зебильно...
показать весь комментарий
21.09.2021 21:15 Ответить
еще одна ****

https://twitter.com/i/status/1440361681440309251
показать весь комментарий
21.09.2021 21:16 Ответить
Бог в помощь полковнику Штефану. Уверен, кремлёвская придурковатая блохерша Меланома получит хороший материальный подсрачник....И по морде получит вечерком в своём дворике.... От патриоток... Губищи будут большие , несимметричные и сизого цвета....
показать весь комментарий
21.09.2021 21:20 Ответить
симпатичная девушка.
показать весь комментарий
21.09.2021 21:36 Ответить
Рука тебе в помощь
показать весь комментарий
21.09.2021 22:15 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2021 22:16 Ответить
Вы правы - ноздри у неё круглые. Хорошо членом прочищаются....
показать весь комментарий
22.09.2021 12:47 Ответить
ну вы и пошлый
показать весь комментарий
22.09.2021 12:48 Ответить
Повна конфіскація майна та позбавлення громадянства з квитком в один кінець на паРашу хоча б двох-трьох таких покидьків і проблему буде вирішено.
показать весь комментарий
21.09.2021 21:41 Ответить
Скажіть будь ласка: Чим займається у нас КаеС: Конституційний суд ? І взагалі :Для чого він потрібен,коли фактів антиконституційного поводження і акцій в Україні диверсійно-провокативного порядку стільки,що можна вже зачиняти всі держоргани на засов та замки і припиняти будь яку державницьку роботу на усіх рівнях: від уряду до двірника. Полковник вже повинен подавати за свож честь та честь....країни,яку він захищає не в сральні модного салону,а в умовах і в часі,де його служба і є тим показником найвищого рівня Державності і служіння їй. І тут якесь дівчисько з сумнівним виконанням громадянського обовязку ,а вірніш, антиконституційного відношення взагалі до країни , засвідчує на камери провокацію ,і іменно ворожу антидержавну провокацію, з нахабністю безвідповідального маргенала. Представте таку картину і подію зараз в Ізраїлі і де лібо? Це буде там просто само .....приречення на страту або каторгу. І кожен день така майже такі новини. То Кива, то Мураєв, то Назаров, то качкові губошлепки, то якісь аксперти-політолухи, Медведчук з В.Рабіновичем. А цього сіоніського московита взагалі треба було б уже давно в Дике поле канал рити за ляпання проти наших ЗСУ усФранції 24 липня. І зеленського все це флаштовує. Мвбуть це і є частини того плана знищення укрпїнської армії,який оголосив півтора року назад Путін. Схоже.
показать весь комментарий
21.09.2021 22:08 Ответить
А до чого тут КС. Хочете знати чим займається КС - Констітуція, вам, допоможе. Візміть відкрийте та читайте.

https://www.president.gov.ua/documents/constitution
показать весь комментарий
21.09.2021 22:53 Ответить
пора вводить закон о колоборантах, чтоб таких куриц как
блогерша Маламан -лишать гражданства !
показать весь комментарий
22.09.2021 01:23 Ответить
Дуже правильний крок.
показать весь комментарий
22.09.2021 03:40 Ответить
Нас учили в свое время - "ЭКОНОМИКА ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОЛИТИКУ".Это реально. Посему, всех "выпендрежников" и физических лиц и юридических следует наказывать ГРИВНЕЙ! Только Шуфряка (как исключение) бить по морде лица. Пускать кровяшку...
показать весь комментарий
22.09.2021 04:50 Ответить
 
 